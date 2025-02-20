MSÜ 2025 ne zaman, saat kaçta yapılacak? ÖSYM ile MSÜ sınav giriş belgesi görüntüleme ekranı

2025 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için başvuru süreci 27 Ocak 2025'te sona erdi. Sınava hazırlıklarını sürdüren adaylar, sınav tarihini ve giriş belgeleriyle ilgili detayları merak ediyor. Peki, 2025 MSÜ sınavı hangi tarihte gerçekleştirilecek? Adaylar sınav giriş yerlerini nasıl ve nereden öğrenebilir? İşte detaylar...