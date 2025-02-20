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MSÜ 2025 ne zaman, saat kaçta yapılacak? ÖSYM ile MSÜ sınav giriş belgesi görüntüleme ekranı
Giriş Tarihi: 20.02.2025 14:02
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025
14:02
MSÜ 2025 ne zaman, saat kaçta yapılacak? ÖSYM ile MSÜ sınav giriş belgesi görüntüleme ekranı
2025 yılı Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) için başvuru süreci tamamlandı. Sınav, ortaöğretim seviyesinde, beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşacak. Başvuru işlemlerini başarıyla gerçekleştiren adaylar, şimdi sınav tarihini ve sınav giriş belgelerini merakla bekliyor. Peki, 2025 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak, adaylar sınav yerlerini nereden ve nasıl görüntüleyebilir?