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Haberler Yaşam MSÜ 2025 ne zaman, saat kaçta yapılacak? ÖSYM ile MSÜ sınav giriş belgesi görüntüleme ekranı
Giriş Tarihi: 20.02.2025 14:02 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 14:02

MSÜ 2025 ne zaman, saat kaçta yapılacak? ÖSYM ile MSÜ sınav giriş belgesi görüntüleme ekranı

2025 yılı Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) için başvuru süreci tamamlandı. Sınav, ortaöğretim seviyesinde, beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşacak. Başvuru işlemlerini başarıyla gerçekleştiren adaylar, şimdi sınav tarihini ve sınav giriş belgelerini merakla bekliyor. Peki, 2025 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak, adaylar sınav yerlerini nereden ve nasıl görüntüleyebilir?

MSÜ 2025 ne zaman, saat kaçta yapılacak? ÖSYM ile MSÜ sınav giriş belgesi görüntüleme ekranı

2025 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için başvuru süreci 27 Ocak 2025'te sona erdi. Sınava hazırlıklarını sürdüren adaylar, sınav tarihini ve giriş belgeleriyle ilgili detayları merak ediyor. Peki, 2025 MSÜ sınavı hangi tarihte gerçekleştirilecek? Adaylar sınav giriş yerlerini nasıl ve nereden öğrenebilir? İşte detaylar...

MSÜ 2025 ne zaman, saat kaçta yapılacak? ÖSYM ile MSÜ sınav giriş belgesi görüntüleme ekranı

MSÜ NE ZAMAN 2025?

Millî Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2025 Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, 23 Şubat 2025 tarihinde yapılacaktır.

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MSÜ 2025 ne zaman, saat kaçta yapılacak? ÖSYM ile MSÜ sınav giriş belgesi görüntüleme ekranı

MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI!

MSÜ sınavına girecek adayların, sınav günü yanlarında bulundurması gereken belgelerden biri de Sınava Giriş Belgesidir. Adaylar, bu belgeyi sınav haftasında, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin resmi web sitesi olan https://ais.osym.gov.tr adresinden temin edebilirler.

MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

MSÜ 2025 ne zaman, saat kaçta yapılacak? ÖSYM ile MSÜ sınav giriş belgesi görüntüleme ekranı

MSÜ SINAVI KAÇ SORU KAÇ DAKİKA?

Sınavda adaylara, lise düzeyinde hazırlanmış, beş şıklı çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan bir test uygulanacaktır.

Test, tek bir kitapçık halinde dağıtılacak olup, adaylar cevaplarını kendilerine verilen cevap kâğıdına işaretleyeceklerdir. Sınav süresi toplam 165 dakika olacaktır.

MSÜ 2025 ne zaman, saat kaçta yapılacak? ÖSYM ile MSÜ sınav giriş belgesi görüntüleme ekranı

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre, sınav sonuçları ise 18 Mart 2025 tarihinde açıklanacaktır.

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