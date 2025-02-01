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Haberler Yaşam MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI: ÖSYM ile 2025 MSÜ sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak?
Giriş Tarihi: 01.02.2025 17:03 Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 17:03

MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI: ÖSYM ile 2025 MSÜ sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavına girecek adaylar, giriş belgelerinin ne zaman açıklanacağını merak ediyor. ÖSYM tarafından düzenlenecek 2025 MSÜ sınavı için başvuru süreci ocak ayında tamamlandı. Sınav öncesinde adayların giriş belgeleri, ÖSYM'nin resmi sitesi olan erişime açılacak. Adaylar başvurularını kontrol etmeye başladı. MSÜ sınav yerleri açılandı mı, ne zaman belli olacak, sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI: ÖSYM ile 2025 MSÜ sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

2025 yılı Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları 27 Ocak'ta tamamlandı. Sınava girecek adaylar, bir yandan hazırlıklarını sürdürürken, diğer yandan sınav tarihini ve giriş belgelerinin ne zaman yayımlanacağını merak ediyor. Sınav giriş belgeleri için ÖSYM ekranı başında yerler alındı. Peki, MSÜ sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI: ÖSYM ile 2025 MSÜ sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

MSÜ 2025 NE ZAMAN?

Millî Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2025 Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, 23 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Takvime göre, MSÜ sınav sonuçları ise 18 Mart 2025 tarihine ilan edilecek.

2025-MSÜ'ye başvuran adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2'nci Seçim Aşamalarına katılabilmeleri için 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2025-YKS) başvuru yapmaları ve Harp Okulları için 2025-YKS'nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT), Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2025-YKS'nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekiyor.

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MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI: ÖSYM ile 2025 MSÜ sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

MSÜ SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Sınav tarihine kısa bir süre kalan MSÜ'nün sınav giriş belgeleri gündeme geldi. Ancak ÖSYM tarafından MSÜ sınav giriş belgeleri henüz yayınlanmadı. Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, sınavın yapılacağı hafta içinde T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebileceklerdir.

MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI: ÖSYM ile 2025 MSÜ sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, sınavın yapılacağı hafta içinde T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebilecekler.

MSÜ SINAV YERLERİ GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI: ÖSYM ile 2025 MSÜ sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak?
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