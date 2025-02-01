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MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI: ÖSYM ile 2025 MSÜ sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak?
Giriş Tarihi: 01.02.2025 17:03
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025
17:03
MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI: ÖSYM ile 2025 MSÜ sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavına girecek adaylar, giriş belgelerinin ne zaman açıklanacağını merak ediyor. ÖSYM tarafından düzenlenecek 2025 MSÜ sınavı için başvuru süreci ocak ayında tamamlandı. Sınav öncesinde adayların giriş belgeleri, ÖSYM'nin resmi sitesi olan erişime açılacak. Adaylar başvurularını kontrol etmeye başladı. MSÜ sınav yerleri açılandı mı, ne zaman belli olacak, sınav giriş belgesi yayınlandı mı?