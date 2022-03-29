Haberler Yaşam MSÜ sınav sonuçları için beklenen tarih duyuruldu! 2022 MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 29.03.2022 11:50 Güncelleme Tarihi: 29.03.2022 11:51

MSÜ sınav sonuçları için beklenen tarih duyuruldu! 2022 MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MSÜ sınav sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından geçtiğimiz Pazar günü düzenlenen Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na binlerce aday katılım sağlarken sınav sonrası gözler sonuç tarihine çevrilmişti. Detaylar ÖSYM tarafından yayınlanan takvimle duyuruldu ve "MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" soruları böyleyece yanıt bulmuş oldu. oplamda 165 dakika süren Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için adaylara, beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan bir test uygulanmıştı. Peki, 2022 MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar...