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Haberler Yaşam MSÜ sınav sonuçları için beklenen tarih duyuruldu! 2022 MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 29.03.2022 11:50 Güncelleme Tarihi: 29.03.2022 11:51

MSÜ sınav sonuçları için beklenen tarih duyuruldu! 2022 MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MSÜ sınav sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından geçtiğimiz Pazar günü düzenlenen Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na binlerce aday katılım sağlarken sınav sonrası gözler sonuç tarihine çevrilmişti. Detaylar ÖSYM tarafından yayınlanan takvimle duyuruldu ve "MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" soruları böyleyece yanıt bulmuş oldu. oplamda 165 dakika süren Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için adaylara, beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan bir test uygulanmıştı. Peki, 2022 MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar...

MSÜ sınav sonuçları için beklenen tarih duyuruldu! 2022 MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MSÜ sınav sonuçları, binlerce aday tarafından bekleniyor. 27 Mart tarihinde düzenlenen sınav sonrası soru ve cevaplar yayınlanmıştı. Bu açıklama sonrası ise adaylar aldıkları puanları öğrenmek için ÖSYM'den gelecek son dakika açıklaması için bekleyişe geçti. 120 soruluk sınavda ter döken adayların merakla beklediği MSÜ sonuçları için tarih Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin takvimiyle duyuruldu. Peki, 2022 MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte sonuç tarihi ve detaylar...

MSÜ sınav sonuçları için beklenen tarih duyuruldu! 2022 MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ sınav sonuçları 14 Nisan 2022 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanacak.

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MSÜ sınav sonuçları için beklenen tarih duyuruldu! 2022 MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

MSÜ sınav sonuçları için beklenen tarih duyuruldu! 2022 MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Sınavın ve sınav sonuçlarının geçerli sayılabilmesi için adayların bu kılavuzdaki tüm kurallara uyması zorunludur. Kurallara uymayan adayların sınavı geçersiz sayılır. Sınavdan sonra bile olsa bu kurallara uymadığı tespit edilen adayların sınav sonuçlarından doğan hakları geçersiz sayılacaktır.

MSÜ sınav sonuçları için beklenen tarih duyuruldu! 2022 MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
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