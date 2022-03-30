Haberler Yaşam MSÜ sınav sonuçları için tarih ÖSYM bu kez tarih verdi! 2022 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuç tarihi belli mi?

Giriş Tarihi: 30.03.2022 14:57 Güncelleme Tarihi: 30.03.2022 14:59

MSÜ sınav sonuçları için tarih ÖSYM bu kez tarih verdi! 2022 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuç tarihi belli mi?

Geçtiğimiz Pazar günü düzenlenen MSÜ sınav sonuçları için geri sayım devam ediyor. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan açıklama ile sonuç tarihi netleşti. Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı soruları ve cevapları da duyurulmuştu. Adaylar soru ve cevap kitapçıklarına bakarak fikir sahibi olduktan hemen sonra "2022 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuç tarihi belli mi?" sorularına yanıt aramaya başladı. Böylece ÖSYM'nin 2022 sınav takvimine göre, MSÜ sonuçları ne zaman açıklanır soruları da yanıt bulmuş oldu.