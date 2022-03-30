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Giriş Tarihi: 30.03.2022 14:57 Güncelleme Tarihi: 30.03.2022 14:59

MSÜ sınav sonuçları için tarih ÖSYM bu kez tarih verdi! 2022 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuç tarihi belli mi?

Geçtiğimiz Pazar günü düzenlenen MSÜ sınav sonuçları için geri sayım devam ediyor. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan açıklama ile sonuç tarihi netleşti. Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı soruları ve cevapları da duyurulmuştu. Adaylar soru ve cevap kitapçıklarına bakarak fikir sahibi olduktan hemen sonra "2022 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuç tarihi belli mi?" sorularına yanıt aramaya başladı. Böylece ÖSYM'nin 2022 sınav takvimine göre, MSÜ sonuçları ne zaman açıklanır soruları da yanıt bulmuş oldu.

MSÜ sınav sonuçları için tarih ÖSYM bu kez tarih verdi! 2022 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuç tarihi belli mi?

MSÜ sınav sonuçları için tarih belli oldu. Son olarak Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 81 ilde sınav merkezlerinde geçtiğimiz Pazar günü düzenlenirken gözler "2022 MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtına çevrildi. Adaylar 2022 MSÜ sınav sonuçları için araştırmalarını sürdürürken tarih bilgisi de ÖSYM'nin takviminde yer aldı...

MSÜ sınav sonuçları için tarih ÖSYM bu kez tarih verdi! 2022 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuç tarihi belli mi?

MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ sınav sonuçları 14 Nisan 2022 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanacak.

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MSÜ sınav sonuçları için tarih ÖSYM bu kez tarih verdi! 2022 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuç tarihi belli mi?

Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

MSÜ sınav sonuçları için tarih ÖSYM bu kez tarih verdi! 2022 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuç tarihi belli mi?

Sınavın ve sınav sonuçlarının geçerli sayılabilmesi için adayların bu kılavuzdaki tüm kurallara uyması zorunludur. Kurallara uymayan adayların sınavı geçersiz sayılır. Sınavdan sonra bile olsa bu kurallara uymadığı tespit edilen adayların sınav sonuçlarından doğan hakları geçersiz sayılacaktır.

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