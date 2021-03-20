MSÜ sınav yerleri açıklandı mı? ÖSYM AİS 2021 MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır?

MSÜ kısaltması ile bilinen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, 4 Nisan 2021 tarihinde yüz binlerce adayın katılımı ile düzenlenecek. Geleceğin komutanları arasında yerini almak isteyen adaylar, sınava yönelik bilgi edinme sürecini hızlandırdı. En çok araştırılan konuların başında ise 2021 MSÜ sınav yerleri ve giriş belgesi geliyor. Zira, MSÜ sınav yerleri ile adayların kendilerini ilgilendiren sınava nerede katılım göstereceği belli olacak. Peki, MSÜ sınav yerleri belli oldu mu? MSÜ sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır? İşte, detaylar;