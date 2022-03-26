Haberler Yaşam MSÜ sınav süresi ile sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek, kaç dakika sürecek? MSÜ SINAVI 2022 için geri sayım sona erdi!

Giriş Tarihi: 26.03.2022 11:50 Güncelleme Tarihi: 26.03.2022 11:50

MSÜ sınav süresi ile sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek, kaç dakika sürecek? MSÜ SINAVI 2022 için geri sayım sona erdi!

Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim almak isteyen binlerce aday yarın katılım sağlayacağı 2022 MSÜ sınavı süresi gibi birçok konuyu merak ediyor. Bu noktada ise "MSÜ sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek, süresi kaç dakika?" soruları yanıt aramaya başladı. Her sene ÖSYM tarafından düzenlenen bu sınava binlerce aday katılım sağlıyor. 81 ilde düzenlenen sınavda adaylara, ortaöğretim düzeyinde, beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan bir test uygulanacak. Peki, 2022 MSÜ süresi ile sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek, kaç dakika sürecek? İşte tüm detaylar...