Haberler Yaşam MSÜ sınavına kaç kişi girdi? Bu sene ÖSYM ile 2022 MSÜ’ye kaç kişi başvurdu, kaç kişi katıldı?

Giriş Tarihi: 27.03.2022 10:23 Güncelleme Tarihi: 27.03.2022 10:23

MSÜ sınavına kaç kişi girdi? Bu sene ÖSYM ile 2022 MSÜ’ye kaç kişi başvurdu, kaç kişi katıldı?

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde geleceğin komutanları arasında yer almak isteyenler MSÜ sınavına girdi. ÖSYM tarafından 27 Mart'ta gerçekleşen sınavın akabinde MSÜ sınavına kaç kişi girdi ve MSÜ'ye kaç kişi başvurdu sorusuna yanıt aranıyor. 14 Haziran 2020 tarihinde sınava 451 bin 272 kişi girerken, 2021 yılında ise ÖSYM tarafından 81 ildeki 94 sınav merkezinde, 451 bin 272 aday sınava katılım sağladı. Peki MSÜ sınavına kaç kişi girdi? Bu sene 2022 MSÜ'ye kaç kişi başvurdu, bu sene kaç kişi katıldı? İşte katılım gösteren kişi sayısı