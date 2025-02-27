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Haberler Yaşam MSÜ SONUÇ TARİHİ 2025: ÖSYM takvimiyle belli oldu! MSÜ sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
Giriş Tarihi: 27.02.2025 12:16 Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 12:16

MSÜ SONUÇ TARİHİ 2025: ÖSYM takvimiyle belli oldu! MSÜ sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Milli Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, 23 Şubat Pazar günü tamamlandı. Harp okulları ve astsubay meslek yüksekokullarına girmek isteyen adaylar, şimdi sınav sonuçlarını merakla bekliyor. 2025 ÖSYM takvimine göre açıklanacak sonuçların ardından, puanlarını öğrenen adaylar tercih sürecine odaklanacak. Peki, MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ SONUÇ TARİHİ 2025: ÖSYM takvimiyle belli oldu! MSÜ sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

ÖSYM, MSÜ sınav sonuçlarının ilan edileceği tarihi duyurdu. Adaylar, sonuçlarına ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi ve Aday İşlemleri Platformu üzerinden ulaşabilecek. Tüm dikkatler mart ayına çevrilmiş durumda. Peki, 2025 MSÜ sınav sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?

MSÜ SONUÇ TARİHİ 2025: ÖSYM takvimiyle belli oldu! MSÜ sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

ÖSYM YAYINLADI: MSÜ SORULARI VE CEVAPLARI!

23 Şubat 2025 tarihinde uygulanan 2025 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (2025-MSÜ) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı'nın %10'u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

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MSÜ SONUÇ TARİHİ 2025: ÖSYM takvimiyle belli oldu! MSÜ sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM sınav takvimine göre Milli Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ 2025) sınav sonuçları 18 Mart tarihinde açıklanacak.

MSÜ SONUÇ TARİHİ 2025: ÖSYM takvimiyle belli oldu! MSÜ sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

MSÜ SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

MSÜ ve tüm ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlar ÖSYM Sonuç Sistemi üzerinden paylaşılıyor. Adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifreleri ile https://sonuc.osym.gov.tr/ üzerinden puanlarına erişebilecek.

MSÜ SONUÇ TARİHİ 2025: ÖSYM takvimiyle belli oldu! MSÜ sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Bu sınava giren adayların Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2'nci Seçim Aşamalarına katılabilmeleri için ayrıca;

Harp Okulları için; a. 2025 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine, b. 2025-YKS'nin 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) girmeleri gerekmektedir.

Astsubay Meslek Yüksekokulları için; 2025 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekmektedir.

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