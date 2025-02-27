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MSÜ SONUÇ TARİHİ 2025: ÖSYM takvimiyle belli oldu! MSÜ sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
Giriş Tarihi: 27.02.2025 12:16
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025
12:16
MSÜ SONUÇ TARİHİ 2025: ÖSYM takvimiyle belli oldu! MSÜ sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
Milli Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, 23 Şubat Pazar günü tamamlandı. Harp okulları ve astsubay meslek yüksekokullarına girmek isteyen adaylar, şimdi sınav sonuçlarını merakla bekliyor. 2025 ÖSYM takvimine göre açıklanacak sonuçların ardından, puanlarını öğrenen adaylar tercih sürecine odaklanacak. Peki, MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?