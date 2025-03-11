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MSÜ SONUÇLARI BEKLENİYOR! ÖSYM sonuçlar için tarih verdi: 2025 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 11.03.2025 07:52
Güncelleme Tarihi: 11.03.2025
07:52
MSÜ SONUÇLARI BEKLENİYOR! ÖSYM sonuçlar için tarih verdi: 2025 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Savunma Üniversitesi sınavı 23 Şubat Pazar günü yapıldı. Askerî öğrenci olma hayali kuran adaylar, sonuçların açıklanmasını heyecanla bekliyor. ÖSYM tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından 2025 MSÜ sınav sonuçları ÖSYM AİS ekranından ilan edilecek. Puanlarını öğrenenler tercih sürecine geçecek. Peki, MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar…