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Giriş Tarihi: 11.03.2025 07:52 Güncelleme Tarihi: 11.03.2025 07:52

MSÜ SONUÇLARI BEKLENİYOR! ÖSYM sonuçlar için tarih verdi: 2025 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Üniversitesi sınavı 23 Şubat Pazar günü yapıldı. Askerî öğrenci olma hayali kuran adaylar, sonuçların açıklanmasını heyecanla bekliyor. ÖSYM tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından 2025 MSÜ sınav sonuçları ÖSYM AİS ekranından ilan edilecek. Puanlarını öğrenenler tercih sürecine geçecek. Peki, MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar…

MSÜ SONUÇLARI BEKLENİYOR! ÖSYM sonuçlar için tarih verdi: 2025 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 MSÜ sınav sonuçları için adaylar açıklamaları yakından takip ediyor. Şubat ayında tamamlanan sınav, 81 ilde 133 merkezde gerçekleştirildi. ÖSYM, sınavın ardından değerlendirme sürecine başladı. Adayların doğru ve yanlış cevapları hesaplanarak, yanlışların dörtte biri doğrulardan çıkarılacak ve ham puan belirlenecek. Peki, MSÜ sonuçları nasıl öğrenilir, ne zaman açıklanır? İşte detaylar…

MSÜ SONUÇLARI BEKLENİYOR! ÖSYM sonuçlar için tarih verdi: 2025 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin 2025 sınav takvimine göre, MSÜ sınav sonuçları 18 Mart 2025 günü erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

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MSÜ SONUÇLARI BEKLENİYOR! ÖSYM sonuçlar için tarih verdi: 2025 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ 2025 CEVAP KİTAPÇIKLARI YAYIMLANDI

Aday cevapları ve soruların doğru cevaplarına, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtları ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden paylaşıldı.
Adaylar, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresine TC kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve "Cevap Kağıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kağıdı görüntüsünü, cevap kağıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebilecek.

MSÜ 2025 CEVAP KİTAPÇIKLARI İÇİN TIKLAYIN

MSÜ SONUÇLARI BEKLENİYOR! ÖSYM sonuçlar için tarih verdi: 2025 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

MSÜ SONUÇLARI BEKLENİYOR! ÖSYM sonuçlar için tarih verdi: 2025 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.