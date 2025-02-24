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Haberler Yaşam MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 ÖSYM takvimi ile Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sonuç tarihi
Giriş Tarihi: 24.02.2025 15:37 Güncelleme Tarihi: 24.02.2025 15:48

MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 ÖSYM takvimi ile Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sonuç tarihi

Milli Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 23 Şubat pazar günü gerçekleşti. Harp okulları ve astsubay meslek yüksekokulları için sınava katılan adaylar şimdi sınav sonuçları için bekleyişe başladı. MSÜ sonuç tarihi 2025 ÖSYM takvimi ile duyuruldu. Puanların öğrenilmesi ardından tercihler için araştırmalar hız kazancak. Peki; MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 ÖSYM takvimi ile Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sonuç tarihi

MSÜ sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM tarafından paylaşıldı. Adaylar, sonuç sistemi ve Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden sonuçlarına erişebilecek. Gözler mart ayına dönmüş durumda. Peki; 2025 MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 ÖSYM takvimi ile Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sonuç tarihi

MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM sınav takvimine göre Milli Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ 2025) sınav sonuçları 18 Mart tarihinde açıklanacak.

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MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 ÖSYM takvimi ile Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sonuç tarihi

MSÜ SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

23 Şubat 2025 tarihinde uygulanan 2025 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (2025-MSÜ) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı'nın %10'u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

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MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 ÖSYM takvimi ile Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sonuç tarihi

MSÜ SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

MSÜ ve tüm ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlar ÖSYM Sonuç Sistemi üzerinden paylaşılıyor. Adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifreleri ile https://sonuc.osym.gov.tr/ üzerinden puanlarına erişebilecek.

MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 ÖSYM takvimi ile Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sonuç tarihi

Bu sınava giren adayların Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2'nci Seçim Aşamalarına katılabilmeleri için ayrıca;

Harp Okulları için; a. 2025 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine, b. 2025-YKS'nin 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) girmeleri gerekmektedir.

Astsubay Meslek Yüksekokulları için; 2025 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekmektedir.

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