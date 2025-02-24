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MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 ÖSYM takvimi ile Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sonuç tarihi
Giriş Tarihi: 24.02.2025 15:37
Güncelleme Tarihi: 24.02.2025
15:48
Milli Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 23 Şubat pazar günü gerçekleşti. Harp okulları ve astsubay meslek yüksekokulları için sınava katılan adaylar şimdi sınav sonuçları için bekleyişe başladı. MSÜ sonuç tarihi 2025 ÖSYM takvimi ile duyuruldu. Puanların öğrenilmesi ardından tercihler için araştırmalar hız kazancak. Peki; MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak?