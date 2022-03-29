Milli Savunma Üniversitesi sınavı MSÜ geçtiğimiz Pazar günü gerçekleşti. Binlerce adayın girdiği sınavın ardından adaylar ikinci aşmaya dahil olabilmek için sonuçların açıklanmasını bekliyor. Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 165 dakika sürdü. Adaylara 120 sorudan oluşan bir sınav uygulandı. Sınav bitişiyle birlikte gündemde "MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu var. Cevap, 2022 ÖSYM takviminde yer alıyor. Peki, MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, 2022 MSÜ sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır, nereden bakılır?