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Haberler Yaşam MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM sınav takvimi ile 2022 MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır, nereden bakılır?
Giriş Tarihi: 29.03.2022 20:06 Güncelleme Tarihi: 29.03.2022 20:07

MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM sınav takvimi ile 2022 MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır, nereden bakılır?

Milli Savunma Üniversitesi sınavı MSÜ geçtiğimiz Pazar günü gerçekleşti. Binlerce adayın girdiği sınavın ardından adaylar ikinci aşmaya dahil olabilmek için sonuçların açıklanmasını bekliyor. Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 165 dakika sürdü. Adaylara 120 sorudan oluşan bir sınav uygulandı. Sınav bitişiyle birlikte gündemde "MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu var. Cevap, 2022 ÖSYM takviminde yer alıyor. Peki, MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, 2022 MSÜ sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır, nereden bakılır?

MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM sınav takvimi ile 2022 MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır, nereden bakılır?

Binlerce asker adayının yıl boyunca hazırlandığı Askeri Öğrenci Aday Belirleme MSÜ sınavı geçtiğimiz Pazar günü gerçekleşti. Sınavın ardından sorular ve cevap anahtarı adaylarla paylaşıldı. Sıradaki adım sonuçlar olacak. ÖSYM duyuruları sınava girenler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Akıllardaki soru: MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ sonuç tarihi ÖSYM takvimi ile belirleniyor. Peki, MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nereden bakılır? İşte cevabı…

MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM sınav takvimi ile 2022 MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır, nereden bakılır?

MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ sınav sonuçları 14 Nisan 2022 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanacak.

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MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM sınav takvimi ile 2022 MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır, nereden bakılır?

MSÜ SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM sınav takvimi ile 2022 MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır, nereden bakılır?

Sınavın ve sınav sonuçlarının geçerli sayılabilmesi için adayların bu kılavuzdaki tüm kurallara uyması zorunludur. Kurallara uymayan adayların sınavı geçersiz sayılır. Sınavdan sonra bile olsa bu kurallara uymadığı tespit edilen adayların sınav sonuçlarından doğan hakları geçersiz sayılacaktır.

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