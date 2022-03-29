Binlerce asker adayının yıl boyunca hazırlandığı Askeri Öğrenci Aday Belirleme MSÜ sınavı geçtiğimiz Pazar günü gerçekleşti. Sınavın ardından sorular ve cevap anahtarı adaylarla paylaşıldı. Sıradaki adım sonuçlar olacak. ÖSYM duyuruları sınava girenler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Akıllardaki soru: MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ sonuç tarihi ÖSYM takvimi ile belirleniyor. Peki, MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nereden bakılır? İşte cevabı…