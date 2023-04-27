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Haberler Yaşam MSÜ TABAN PUANLARI 2023 AÇIKLANDI MI? Kara, Hava, Deniz Harp Okulu Milli Savunma Üniversitesi MSÜ taban puanları kadın erkek hesaplama
Giriş Tarihi: 27.04.2023 22:33 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023 22:33

MSÜ TABAN PUANLARI 2023 AÇIKLANDI MI? Kara, Hava, Deniz Harp Okulu Milli Savunma Üniversitesi MSÜ taban puanları kadın erkek hesaplama

Milli Savunma Üniversitesi Aday Belirleme Sınavı sonuçları ÖSYM tarafından açıklamasından sonra gözler MSÜ taban puanları 2023 sıralamasında. 600 bin kişiye yakın kişinin katıldığı sınav sonucunda Kara, Hava, Deniz Harp Okulu (HO) bünyesine kadın ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO) ise sadece erkek öğrenci alımı gerçekleştirilmesi planlanıyor. Kadın ve erkek MSÜ taban puanları 2023 için bekleyiş öğrenciler tarafından devam ediyor. MSÜ taban puanları hesaplama ekranı, sonuçların açıklanmasıyla birlikte araştırılan konular arasında yer almıştı.İşte MSÜ taban puanları erkek - kadın

MSÜ TABAN PUANLARI 2023 AÇIKLANDI MI? Kara, Hava, Deniz Harp Okulu Milli Savunma Üniversitesi MSÜ taban puanları kadın erkek hesaplama

Milli Savunma Üniversitesi Aday Belirleme Sınavı sonuçları açıklandı ve MSÜ taban puanları 2023 hakkında araştırmalar hız kazandı. Kara, Hava, Deniz Harp Okulu (HO) bünyesine alınacak öğrenciler kadın ve erkek MSÜ taban puanları üzerinden değerlendirilecek. Peki, MSÜ taban puanları 2023 açıklandı mı? İşte detaylar

MSÜ TABAN PUANLARI 2023 AÇIKLANDI MI? Kara, Hava, Deniz Harp Okulu Milli Savunma Üniversitesi MSÜ taban puanları kadın erkek hesaplama

2023 MSÜ TABAN PUANLARI KAÇ?

2023 MSÜ taban puanları listesi henüz açıklanmadı. MSÜ taban puanları ile ilgili açıklama yapıldığında haberimiz güncellenecektir.

Adaylar geçtiğimiz yılın (2022) MSÜ puanlarına göre inceleme yapabilirler. İşte, 2022 MSÜ taban puanları;

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MSÜ TABAN PUANLARI 2023 AÇIKLANDI MI? Kara, Hava, Deniz Harp Okulu Milli Savunma Üniversitesi MSÜ taban puanları kadın erkek hesaplama

2022 MSÜ ERKEK ADAYLAR İÇİN TABAN PUANLAR

HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 350,92813

KHO, DHO, SG Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 311,56385

KHO Okulu Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 313,94375

KHO Okulu Taban Puan: SÖZEL Taban Puan: 348,02558

MSÜ TABAN PUANLARI 2023 AÇIKLANDI MI? Kara, Hava, Deniz Harp Okulu Milli Savunma Üniversitesi MSÜ taban puanları kadın erkek hesaplama

2022 MSÜ KADIN ADAYLAR İÇİN TABAN PUANLAR

HHO Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 396,92667

KHO, DHO, SG Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 386,50110

KHO Puan Türü: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 379,29266

KMYO, HMYO, DMYO, SG MYO Puan Türü: Genel Taban Puan: 286,44629

MSÜ TABAN PUANLARI 2023 AÇIKLANDI MI? Kara, Hava, Deniz Harp Okulu Milli Savunma Üniversitesi MSÜ taban puanları kadın erkek hesaplama

ASTSUBAY MYO ADAYLARI

KMYO, HMYO, DMYO, SG MYO Genel Puan Türü: 286,44629

BANDO ASTSUBAY MYO ADAYLARI

BANDO MYO (Güzel Sanatlar ve Konservatuar) En Yüksek Puan Türü: 139,04660

BANDO MYO (İlk Tercihi Bando Olan) En Yüksek Puan Türü: 240,12756

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