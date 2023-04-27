Haberler Yaşam MSÜ TABAN PUANLARI 2023 AÇIKLANDI MI? Kara, Hava, Deniz Harp Okulu Milli Savunma Üniversitesi MSÜ taban puanları kadın erkek hesaplama

Giriş Tarihi: 27.04.2023 22:33 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023 22:33

MSÜ TABAN PUANLARI 2023 AÇIKLANDI MI? Kara, Hava, Deniz Harp Okulu Milli Savunma Üniversitesi MSÜ taban puanları kadın erkek hesaplama

Milli Savunma Üniversitesi Aday Belirleme Sınavı sonuçları ÖSYM tarafından açıklamasından sonra gözler MSÜ taban puanları 2023 sıralamasında. 600 bin kişiye yakın kişinin katıldığı sınav sonucunda Kara, Hava, Deniz Harp Okulu (HO) bünyesine kadın ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO) ise sadece erkek öğrenci alımı gerçekleştirilmesi planlanıyor. Kadın ve erkek MSÜ taban puanları 2023 için bekleyiş öğrenciler tarafından devam ediyor. MSÜ taban puanları hesaplama ekranı, sonuçların açıklanmasıyla birlikte araştırılan konular arasında yer almıştı.İşte MSÜ taban puanları erkek - kadın