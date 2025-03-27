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Haberler Yaşam MSÜ TABAN PUANLARI VE KONTENJANLAR 2025: Milli Savunma Üniversitesi MSÜ taban puanları, kontenjanlar ve sıralamalar belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 27.03.2025 11:29 Güncelleme Tarihi: 27.03.2025 11:29

MSÜ TABAN PUANLARI VE KONTENJANLAR 2025: Milli Savunma Üniversitesi MSÜ taban puanları, kontenjanlar ve sıralamalar belli oldu mu?

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada MSÜ tercih sürecinin başladığı duyuruldu. 24 Mart - 18 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Tercihlerin başlamasıyla adaylar 2025 MSÜ taban puanlarını araştırmaya başladı. 670 binden fazla kişinin katıldığı sınavda tercih yapacak adaylar, geçen yılın taban puanlarını göz önünde bulundurarak seçimlerini yapacak. Kara, Hava ve Deniz Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulu'nun taban puanları ve kontenjanları, adayların tercih sürecine yön verecek. Peki, 2025 MSÜ taban puanı kaç, tercih yapmak için kaç puan gerekir? İşte, detaylar…

MSÜ TABAN PUANLARI VE KONTENJANLAR 2025: Milli Savunma Üniversitesi MSÜ taban puanları, kontenjanlar ve sıralamalar belli oldu mu?

Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokullarını tercih edecek adaylar, taban puanlara göre seçim yapacak. İlk tercih aşamasına katılmayanlar ikinci aşamaya çağrılmayacak. Harp okulları ve MYO'lar ayrı değerlendirilecek, intibaktan ayrılanların MYO tercihleri dikkate alınmayacak. Yerleştirme, ADP sıralamasına göre yapılacak. Peki, MSÜ taban puanları belli oldu mu? İşte detaylar…

MSÜ TABAN PUANLARI VE KONTENJANLAR 2025: Milli Savunma Üniversitesi MSÜ taban puanları, kontenjanlar ve sıralamalar belli oldu mu?

MSÜ TERCİHLERİ BAŞLADI!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika yapılan açıklamada MSÜ tercih sürecinin başladığı duyuruldu. 18 Mart tarihinde açıklanan sınav sonuçlarıyla birlikte adaylar, Harp okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarını tercih edebilecek. Tercihler, 24 Mart - 18 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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MSÜ TABAN PUANLARI VE KONTENJANLAR 2025: Milli Savunma Üniversitesi MSÜ taban puanları, kontenjanlar ve sıralamalar belli oldu mu?

MSÜ TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?
Tercih işlemleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılacak.

Belirtilen tarihlerde tercih işlemlerini yapmayan adaylar hiçbir şekilde 2'nci seçim aşamalarına çağrılmayacak.

MSÜ TABAN PUANLARI VE KONTENJANLAR 2025: Milli Savunma Üniversitesi MSÜ taban puanları, kontenjanlar ve sıralamalar belli oldu mu?

MSÜ YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?
Adaylar "Yerleştirme İşlemleri" süresince tercih öncelikleri ve Aday Değerlendirme Puanı (ADP) sıraları dikkate alınarak yerleştirileceklerdir. "Yerleştirme" sürecinde intibak eğitimlerinin belirlenen zamanda ve etkin olarak icrası ile Harp Okulları ve Asb.MYO'ların belirlenen zamanda eğitim ve öğretime başlayabilmesi maksadıyla okullardaki eksik kontenjanlarda Millî Savunma Üniversitesi tarafından ihtiyaç duyulması durumunda tercih önceliğine bakılmaksızın tercihleri arasında bulunan ve o tercihte sırası gelen adaylar ilgili okullara yerleştirilebilecektir.

MSÜ TABAN PUANLARI VE KONTENJANLAR 2025: Milli Savunma Üniversitesi MSÜ taban puanları, kontenjanlar ve sıralamalar belli oldu mu?

MSÜ TABAN PUANLARI 2025 AÇIKLANDI MI?
Milli Savunma Üniversitsi, erkek-kadın taban puanları her yıl sınavın zorluk ve kolaylık derecesine göre değişiyor. MSÜ 2025 taban ve tavan puanları henüz belli olmadı. Yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra Kara, Deniz, Hava Harp okulları ve Astsubay meslek yüksekokulu taban puanları belli olacak.

2024 yılında yapılan yerleştirmelerde Hava harp okulu erkek adaylar için sayısaldan en düşük 360 puanla alım yaparken kadın adaylarda ise taban puan 389 olarak belirlenmişti. Son yerleştirmelerde MSÜ taban puanları şu şekilde;

Harp Okulları Erkek Adaylar

HHO - Sayısal - 360,51074
KHO, DHO, SG - Sayısal - 303,88396
KHO - Eşit ağırlık - 303,19929
KHO - Sözel - 342, 96547

Harp Okulları Kadın Adaylar

HHO - Sayısal - 389,34501
KHO, DHO, SG - Sayısal - 381,46140
KHO - Eşit ağırlık - 379,48876