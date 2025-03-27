MSÜ TABAN PUANLARI VE KONTENJANLAR 2025: Milli Savunma Üniversitesi MSÜ taban puanları, kontenjanlar ve sıralamalar belli oldu mu?

MSÜ TABAN PUANLARI 2025 AÇIKLANDI MI?

Milli Savunma Üniversitsi, erkek-kadın taban puanları her yıl sınavın zorluk ve kolaylık derecesine göre değişiyor. MSÜ 2025 taban ve tavan puanları henüz belli olmadı. Yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra Kara, Deniz, Hava Harp okulları ve Astsubay meslek yüksekokulu taban puanları belli olacak.

2024 yılında yapılan yerleştirmelerde Hava harp okulu erkek adaylar için sayısaldan en düşük 360 puanla alım yaparken kadın adaylarda ise taban puan 389 olarak belirlenmişti. Son yerleştirmelerde MSÜ taban puanları şu şekilde;

Harp Okulları Erkek Adaylar

HHO - Sayısal - 360,51074

KHO, DHO, SG - Sayısal - 303,88396

KHO - Eşit ağırlık - 303,19929

KHO - Sözel - 342, 96547

Harp Okulları Kadın Adaylar

HHO - Sayısal - 389,34501

KHO, DHO, SG - Sayısal - 381,46140

KHO - Eşit ağırlık - 379,48876