MSÜ TABAN PUANLARI VE KONTENJANLAR 2025: Milli Savunma Üniversitesi MSÜ taban puanları, kontenjanlar ve sıralamalar belli oldu mu?

MSÜ TABAN PUANLARI 2025 AÇIKLANDI MI?
Milli Savunma Üniversitsi, erkek-kadın taban puanları her yıl sınavın zorluk ve kolaylık derecesine göre değişiyor. MSÜ 2025 taban ve tavan puanları henüz belli olmadı. Yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra Kara, Deniz, Hava Harp okulları ve Astsubay meslek yüksekokulu taban puanları belli olacak.
2024 yılında yapılan yerleştirmelerde Hava harp okulu erkek adaylar için sayısaldan en düşük 360 puanla alım yaparken kadın adaylarda ise taban puan 389 olarak belirlenmişti. Son yerleştirmelerde MSÜ taban puanları şu şekilde;
Harp Okulları Erkek Adaylar
HHO - Sayısal - 360,51074
KHO, DHO, SG - Sayısal - 303,88396
KHO - Eşit ağırlık - 303,19929
KHO - Sözel - 342, 96547
Harp Okulları Kadın Adaylar
HHO - Sayısal - 389,34501
KHO, DHO, SG - Sayısal - 381,46140
KHO - Eşit ağırlık - 379,48876