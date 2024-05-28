MSÜ TERCİH SONUÇ SORGULAMA SAYFASI | Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

İKİNCİ SEÇİM AŞAMALARININ DEĞERLENDİRMESİ VE SONUÇLARIN İLANI

1) Adaylar tercih ettiği okullara Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkatealınarak yerleştirilecektir. Aday Değerlendirme Puanı;

a) Üniversite Sınavı Puanı: Harp Okulları için 2024-YKS (Orta Öğretim Başarı PuanıEklenmemiş), Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2024-TYT (Orta Öğretim Başarı Puanı Eklenmemiş)puanı,

b) Fiziki Yeterlilik Testi Puanı,

c) Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Puanı (Sadece Bando AstsubayMeslek Yüksekokulu Adayları için),

ç) Mülakat Puanından oluşmaktadır.