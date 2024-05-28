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Haberler Yaşam MSÜ TERCİH SONUÇ SORGULAMA SAYFASI | Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?
Giriş Tarihi: 28.05.2024 11:59 Güncelleme Tarihi: 28.05.2024 11:59

MSÜ TERCİH SONUÇ SORGULAMA SAYFASI | Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 3 Nisan- 10 Mayıs tarihleri arasında tercih işlemlerini gerçekleştirdiler. MSÜ tercih sonuçları sorgulama sayfası araştırılmaya başladı. Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde askeri öğrenci olmak isteyen adaylar tarafından sonuç duyurusuna odaklanıldı. Kara, Harp, Deniz ve diğer askeri okullara yerleştirmelerinin gerçekleşip gerçekleşmediğini öğrenmek isteyen adaylar için heyecanlı bekleyiş sürüyor. MSÜ tercih sonuçları "personeltemin.msb.gov.tr" adresinden ilan edilecek. Peki bu sene MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı

MSÜ TERCİH SONUÇ SORGULAMA SAYFASI | Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? sorusu tercih işlemlerini tamamlayan adaylar tarafından araştırılıyor. Milli Savunma Üniversitesi sınavından aldıkları puanlara göre tercih yapan öğrenciler Kara, harp ve Deniz akademilerinin bünyesinde yer alacak. Peki MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? işte MSÜ tercih sonuç sorgulama ekranı

MSÜ TERCİH SONUÇ SORGULAMA SAYFASI | Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MSÜ tercih sonuçlarının kesin olarak ne zaman açıklanacağı bilinmese de geçmiş yıllardaki tecrübeler göz önüne alındığında tercih sonuçlarının önümüzdeki Haziran ayında açıklanması bekleniyor.
MSÜ tercih sonuçları açıklandığı zaman personeltemin.msb.gov.tr adresinden ilan edilecek. Aşağıdaki ekran üzerinden de tercih sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

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MSÜ TERCİH SONUÇ SORGULAMA SAYFASI | Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

MSÜ TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

MSÜ TERCİH SONUÇ SORGULAMA SAYFASI | Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

İKİNCİ SEÇİM AŞAMALARININ DEĞERLENDİRMESİ VE SONUÇLARIN İLANI
1) Adaylar tercih ettiği okullara Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkatealınarak yerleştirilecektir. Aday Değerlendirme Puanı;
a) Üniversite Sınavı Puanı: Harp Okulları için 2024-YKS (Orta Öğretim Başarı PuanıEklenmemiş), Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2024-TYT (Orta Öğretim Başarı Puanı Eklenmemiş)puanı,
b) Fiziki Yeterlilik Testi Puanı,
c) Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Puanı (Sadece Bando AstsubayMeslek Yüksekokulu Adayları için),
ç) Mülakat Puanından oluşmaktadır.

MSÜ TERCİH SONUÇ SORGULAMA SAYFASI | Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ sitesinden açıklanacak.

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