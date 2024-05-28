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MSÜ TERCİH SONUÇ SORGULAMA SAYFASI | Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?
Giriş Tarihi: 28.05.2024 11:59
Güncelleme Tarihi: 28.05.2024
11:59
MSÜ TERCİH SONUÇ SORGULAMA SAYFASI | Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 3 Nisan- 10 Mayıs tarihleri arasında tercih işlemlerini gerçekleştirdiler. MSÜ tercih sonuçları sorgulama sayfası araştırılmaya başladı. Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde askeri öğrenci olmak isteyen adaylar tarafından sonuç duyurusuna odaklanıldı. Kara, Harp, Deniz ve diğer askeri okullara yerleştirmelerinin gerçekleşip gerçekleşmediğini öğrenmek isteyen adaylar için heyecanlı bekleyiş sürüyor. MSÜ tercih sonuçları "personeltemin.msb.gov.tr" adresinden ilan edilecek. Peki bu sene MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı