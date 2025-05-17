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MSÜ TERCİH SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM! 2025 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları ne zaman belli olacak?
Giriş Tarihi: 17.05.2025 16:40
Güncelleme Tarihi: 17.05.2025
16:40
MSÜ TERCİH SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM! 2025 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları ne zaman belli olacak?
Milli Savunma Üniversitesi'nde (MSÜ) eğitim almak isteyen adayların yakından takip ettiği 2025 tercih süreci tamamlandı. 18 Nisan itibarıyla tercih başvurularının sona ermesinin ardından, gözler Milli Savunma Bakanlığı'nın Personel Temin Sistemi üzerinden yapılacak duyuruya çevrildi.Tercih sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte başarılı bulunan adaylar, bir sonraki aşama olan sözlü mülakat ve değerlendirme sürecine davet edilecek.Peki, 2025 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...