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Haberler Yaşam MSÜ TERCİH SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM! 2025 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları ne zaman belli olacak?
Giriş Tarihi: 17.05.2025 16:40 Güncelleme Tarihi: 17.05.2025 16:40

MSÜ TERCİH SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM! 2025 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları ne zaman belli olacak?

Milli Savunma Üniversitesi'nde (MSÜ) eğitim almak isteyen adayların yakından takip ettiği 2025 tercih süreci tamamlandı. 18 Nisan itibarıyla tercih başvurularının sona ermesinin ardından, gözler Milli Savunma Bakanlığı'nın Personel Temin Sistemi üzerinden yapılacak duyuruya çevrildi.Tercih sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte başarılı bulunan adaylar, bir sonraki aşama olan sözlü mülakat ve değerlendirme sürecine davet edilecek.Peki, 2025 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

MSÜ TERCİH SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM! 2025 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih sonuçları ne zaman belli olacak?

2025 MSÜ tercih sonuçları için geri sayım sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak duyuru, adaylar tarafından merakla bekleniyor.Sonuçlar, personeltemin.msb.gov.tr adresinden yayımlanacak. Yerleştirme sonuçlarının ardından adaylar, mülakat süreci için hazırlıklarına başlayacak. Peki, MSÜ 2025 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

MSÜ TERCİH SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM! 2025 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih sonuçları ne zaman belli olacak?

2025 MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçlarına ilişkin resmi tarih henüz Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılmadı.

Ancak önceki yıllar göz önüne alındığında, 2025 tercih sonuçlarının Mayıs ayının ikinci haftasında (8-15 Mayıs aralığında) erişime açılması bekleniyor. Kesin sonuç tarihi açıklandığında yer vereceğiz.

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MSÜ TERCİH SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM! 2025 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih sonuçları ne zaman belli olacak?

MSÜ MÜLAKAT SÜRECİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Savunma Bakanlığı, 2025 yılı Milli Savunma Üniversitesi için ikinci aşama seçim takvimini henüz ilan etmedi. Geçtiğimiz yıl bu süreç 26 Haziran ile 20 Temmuz 2024 tarihleri arasında yürütülmüştü. Bu yıl da benzer şekilde, mülakatlar ve diğer seçim aşamalarının Haziran ayı başlarında başlaması bekleniyor. Resmî takvim duyurulduğunda, süreçle ilgili tüm ayrıntılara yer bereceğiz.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM! 2025 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih sonuçları ne zaman belli olacak?

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
MSÜ tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecek.

Tercih sonuçvlarında; öğrenciler Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecek.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM! 2025 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih sonuçları ne zaman belli olacak?