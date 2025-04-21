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Haberler Yaşam MSÜ TERCİH SONUÇLARI GÜNDEMDE! Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?
Giriş Tarihi: 21.04.2025 19:02 Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 19:02

MSÜ TERCİH SONUÇLARI GÜNDEMDE! Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

Millî Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih süreci, sınava katılım sağlayan adaylar tarafından yoğun ilgiyle takip ediliyor. 23 Şubat 2025 tarihinde ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na giren ve 2025-YKS başvurusunu tamamlayan adaylar, tercih işlemlerini gerçekleştirme hakkına sahip. Tercih işlemlerinin ne zaman sona ereceği ve sonuçların hangi tarihte ilan edileceği merak konusu oldu. Peki, MSÜ tercih süreci bitti mi, ne zaman açıklanacak?

MSÜ TERCİH SONUÇLARI GÜNDEMDE! Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

23 Şubat 2025 tarihinde ÖSYM tarafından uygulanan 2025 Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na katılan ve aynı zamanda 2025-YKS başvurusunu yapan adaylar için tercih işlemleri sona eriyor. Askeri öğrenci olmak isteyen gençlerin heyecanla takip ettiği bu süreçte, tercih sonuçlarının ilan tarihi merak ediliyor. Peki, 2025-MSÜ tercih sonuçları hangi tarihte belli olacak?

MSÜ TERCİH SONUÇLARI GÜNDEMDE! Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

MSÜ TERCİHLERİNDE SON GÜN!

Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercih süresi 21 Nisan 2025 tarihi akşamına kadar uzatıldı. Adayların bugün (21 Nisan) saat 23:59'a kadar tercih işlemini tamamlamaları gerekiyor.

Belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayan adaylar 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır.

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MSÜ TERCİH SONUÇLARI GÜNDEMDE! Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı tercih sonuçları için henüz bir tarih netleşmedi.

Konuya ilişkin bir açıklama yapılması yer vereceğiz.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI GÜNDEMDE! Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

MSÜ tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecek.

MSÜ TERCİH DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

MSÜ TERCİH SONUÇLARI GÜNDEMDE! Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?
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