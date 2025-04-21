MSÜ TERCİH SONUÇLARI GÜNDEMDE! Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

23 Şubat 2025 tarihinde ÖSYM tarafından uygulanan 2025 Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na katılan ve aynı zamanda 2025-YKS başvurusunu yapan adaylar için tercih işlemleri sona eriyor. Askeri öğrenci olmak isteyen gençlerin heyecanla takip ettiği bu süreçte, tercih sonuçlarının ilan tarihi merak ediliyor. Peki, 2025-MSÜ tercih sonuçları hangi tarihte belli olacak?