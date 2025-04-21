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MSÜ TERCİH SONUÇLARI GÜNDEMDE! Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?
Giriş Tarihi: 21.04.2025 19:02
Güncelleme Tarihi: 21.04.2025
19:02
MSÜ TERCİH SONUÇLARI GÜNDEMDE! Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?
Millî Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih süreci, sınava katılım sağlayan adaylar tarafından yoğun ilgiyle takip ediliyor. 23 Şubat 2025 tarihinde ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na giren ve 2025-YKS başvurusunu tamamlayan adaylar, tercih işlemlerini gerçekleştirme hakkına sahip. Tercih işlemlerinin ne zaman sona ereceği ve sonuçların hangi tarihte ilan edileceği merak konusu oldu. Peki, MSÜ tercih süreci bitti mi, ne zaman açıklanacak?