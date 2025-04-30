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MSÜ TERCİH SONUÇLARI SON DURUM | Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 30.04.2025 15:02
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025
15:02
MSÜ TERCİH SONUÇLARI SON DURUM | Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları gündemde. MSÜ tercihleri 24 Mart tarihinde başlamış ve 18 Nisan'da sona ermişti. Tercih sonuçları MSÜ'nün resmi internet sitesinden (personeltemin.msb.gov.tr) yayımlanacak. Peki, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...