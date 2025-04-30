Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam MSÜ TERCİH SONUÇLARI SON DURUM | Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 30.04.2025 15:02 Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 15:02

MSÜ TERCİH SONUÇLARI SON DURUM | Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları gündemde. MSÜ tercihleri 24 Mart tarihinde başlamış ve 18 Nisan'da sona ermişti. Tercih sonuçları MSÜ'nün resmi internet sitesinden (personeltemin.msb.gov.tr) yayımlanacak. Peki, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

MSÜ TERCİH SONUÇLARI SON DURUM | Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Adaylar tercih işlemlerinin son bulmasının ardından sonuçların ne zaman açıklanacağına odaklandı. Geçtiğimiz yıllarda sonuçlar mayıs ayında ilan edilmişti. Peki, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, belli oldu mu? İşte, detaylar...

MSÜ TERCİH SONUÇLARI SON DURUM | Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ TERCİH SONUÇLARI SON DURUM

Önceki yıllardaki uygulamalara ve mevcut bilgilere dayanarak, sonuçların Mayıs ayının ikinci haftasında açıklanması bekleniyor. Tercih sonuçları, MSÜ'nün resmi internet sitesi olan personeltemin.msb.gov.tr üzerinden duyurulacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
MSÜ TERCİH SONUÇLARI SON DURUM | Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçen yıl tercihler 10 Mayıs'ta sona ermiş, sonuçlar ise 11 Haziran'da ilan edilmişti. Bu süre göz önüne alındığında, 2025 MSÜ tercih sonuçlarının 21-22 Mayıs tarihlerinde açıklanması bekleniyor.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI SON DURUM | Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ ASKERİ ÖĞRENCİ TEMİNİ SEÇİM AŞAMASI NE ZAMAN?

Başvuruların tamamlanmasının ardından, mülakatlar ve fiziki yeterlilik testleri de takvimdeki bir sonraki aşama olacak. Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri 26 Haziran-20 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI SON DURUM | Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?