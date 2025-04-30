MSÜ TERCİH SONUÇLARI SON DURUM | Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Adaylar tercih işlemlerinin son bulmasının ardından sonuçların ne zaman açıklanacağına odaklandı. Geçtiğimiz yıllarda sonuçlar mayıs ayında ilan edilmişti. Peki, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, belli oldu mu? İşte, detaylar...