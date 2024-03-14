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MTA Diri Fay Haritası! Diri fay hattı hangi illerden geçiyor? "Kuzey Anadolu Fay Zonu her yıl 17-25 milimetre..."
Giriş Tarihi: 14.03.2024 12:08
Güncelleme Tarihi: 14.03.2024
12:08
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün (MTA) hazırladığı Diri Fay Hatları ve çevrim içi yer bilimleri portalına göre; Türkiye'nin en önemli iki diri fay hattından biri olan Kuzey Anadolu Fay (KAF) Zonu boyunca yıllık kayma hızının yaklaşık 17-25 milimetre, Doğu Anadolu Fay (DAF) Zonunda ise yıllık kayma hızının yaklaşık 10 milimetre değerinde olduğu biliniyor. Peki hangi illerden diri fay hattı geçiyor? İşte, 2024 MTA Türkiye diri fay hattı sorgulama ekranı…