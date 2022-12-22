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Haberler Yaşam MTV HESAPLAMA 2023 TABLOSU: Yaş ve motor hacmine göre Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV ne kadar oldu, yüzde kaç?
Giriş Tarihi: 22.12.2022 09:17 Güncelleme Tarihi: 22.12.2022 09:17

MTV HESAPLAMA 2023 TABLOSU: Yaş ve motor hacmine göre Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV ne kadar oldu, yüzde kaç?

MTV hesaplama ekranı yeni Motorlu Taşıtlar Vergisi oranları yayımlandıktan sonra düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Motorlu Taşıtlar Vergisi yeni oranlarına dair kararını Resmi Gazete'de yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MTV indirimi yetkisini kullandı. Yüzde 122.9 olan yeniden değerleme oranını yüzde 50 indirerek yüzde 61.6'e düşürdü. Bu noktada, MTV ne kadar sorusu yöneltiliyor. En düşük 219, en yüksek tutar ise 101 bin TL'ye yükseltildi. Yaşa, matraha ve motor gücüne göre oranlar değişiyor. İşte MTV hesaplama 2023 ekranı

MTV HESAPLAMA 2023 TABLOSU: Yaş ve motor hacmine göre Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV ne kadar oldu, yüzde kaç?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan MTV indirimi yetkisini kullandı ve yeni MTV oranları belli oldu. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu noktada yeni oranlarla birlikte MTV hesaplama 2023 sıklıkla araştırılıyor. En düşük ve en yüksek ödeme miktarları hesaplandı. Peki, MTV ne kadar oldu? İşte MTV hesaplama 2023

MTV HESAPLAMA 2023 TABLOSU: Yaş ve motor hacmine göre Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV ne kadar oldu, yüzde kaç?

YENİ MTV ORANLARI BELLİ OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, motorlu taşıtlar vergisinde (MTV) indirim yetkisini kullandı. Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne indirim getiren karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla birlikte 2023 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarında uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 61,5 olarak belirlendi. Karar, 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

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MTV HESAPLAMA 2023 TABLOSU: Yaş ve motor hacmine göre Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV ne kadar oldu, yüzde kaç?

Kararda şu ifadelere yer verildi:

2023 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanacak yeniden değerleme oranının belirlenmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasma, 197 saydı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinde yer alan (I) sayılı tarife, 6 ncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifeler ve geçici 8 inci maddesinde yer alan (I/A) sayılı tarifede bulunan taşıtlar için, 2023 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanmak üzere % 61,5 olarak belirlenmiştir.

MTV HESAPLAMA 2023 TABLOSU: Yaş ve motor hacmine göre Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV ne kadar oldu, yüzde kaç?

MADDE 2- (1) Bu Karar 1/1/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Karar hültümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

MTV HESAPLAMA 2023 TABLOSU: Yaş ve motor hacmine göre Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV ne kadar oldu, yüzde kaç?

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ NEDİR?

Motorlu taşıtlar vergisi, Karayolları Trafik Kanunu'na göre trafik şube veya bürolarına kayıt ve tescil edilmiş bulunan motorlu kara taşıtları; Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne kayıt ve tescil edilmiş olan uçak ve helikopterler, liman veya belediye siciline kayıt ve tescil edilmiş olan motorlu deniz taşıtlarının tabi olduğu vergilendirmedir.

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