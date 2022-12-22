Haberler Yaşam MTV HESAPLAMA 2023 TABLOSU: Yaş ve motor hacmine göre Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV ne kadar oldu, yüzde kaç?

Giriş Tarihi: 22.12.2022 09:17 Güncelleme Tarihi: 22.12.2022 09:17

MTV HESAPLAMA 2023 TABLOSU: Yaş ve motor hacmine göre Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV ne kadar oldu, yüzde kaç?

MTV hesaplama ekranı yeni Motorlu Taşıtlar Vergisi oranları yayımlandıktan sonra düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Motorlu Taşıtlar Vergisi yeni oranlarına dair kararını Resmi Gazete'de yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MTV indirimi yetkisini kullandı. Yüzde 122.9 olan yeniden değerleme oranını yüzde 50 indirerek yüzde 61.6'e düşürdü. Bu noktada, MTV ne kadar sorusu yöneltiliyor. En düşük 219, en yüksek tutar ise 101 bin TL'ye yükseltildi. Yaşa, matraha ve motor gücüne göre oranlar değişiyor. İşte MTV hesaplama 2023 ekranı