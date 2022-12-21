Haberler Yaşam MTV HESAPLAMA NASIL YAPILIR? Yaş ve motor hacmine göre Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV ne kadar, kaç TL oldu?

Giriş Tarihi: 21.12.2022 06:23 Güncelleme Tarihi: 21.12.2022 06:23

MTV HESAPLAMA NASIL YAPILIR? Yaş ve motor hacmine göre Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV ne kadar, kaç TL oldu?

Binlerce araç sahibini yakından ilgilendiren 2023 MTV (Motorlu Taşıtlar Vergisi) belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) yeniden değerlendirme oranı yüzde 122,9'dan yüzde 61,5'e indirildi. MTV indirimi ile beraber tüm otomobil, motosiklet grubundaki araçlar için yeni bir vergi tutarı belirlenecek. Bu noktada araç sahipleri, araçları için ne kadar ödeme yapacaklarını araştırmaya başladı. Peki, 2023 MTV ne kadar, kaç TL oldu, hesaplama nasıl yapılır? İşte, 1.0, 1.3, 1.6, 2.0 motor silindir hacmi araçların yaş aralıklarına göre 2023 MTV hesaplama tablosu...