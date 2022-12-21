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Haberler Yaşam MTV HESAPLAMA NASIL YAPILIR? Yaş ve motor hacmine göre Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 21.12.2022 06:23 Güncelleme Tarihi: 21.12.2022 06:23

MTV HESAPLAMA NASIL YAPILIR? Yaş ve motor hacmine göre Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV ne kadar, kaç TL oldu?

Binlerce araç sahibini yakından ilgilendiren 2023 MTV (Motorlu Taşıtlar Vergisi) belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) yeniden değerlendirme oranı yüzde 122,9'dan yüzde 61,5'e indirildi. MTV indirimi ile beraber tüm otomobil, motosiklet grubundaki araçlar için yeni bir vergi tutarı belirlenecek. Bu noktada araç sahipleri, araçları için ne kadar ödeme yapacaklarını araştırmaya başladı. Peki, 2023 MTV ne kadar, kaç TL oldu, hesaplama nasıl yapılır? İşte, 1.0, 1.3, 1.6, 2.0 motor silindir hacmi araçların yaş aralıklarına göre 2023 MTV hesaplama tablosu...

MTV HESAPLAMA NASIL YAPILIR? Yaş ve motor hacmine göre Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV ne kadar, kaç TL oldu?

Araç sahiplerine müjde! 2023 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) yeniden değerlendirme oranı yüzde 122,9'dan yüzde 61,5'e çekildi. MTV indirimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararın ardından araç sahipleri, güncel MTV hesaplama tablosu için arama motorlarına yöneldi. Yeni tabloyla beraber motor hacmi ve yaş aralığı değişkenlerine göre hangi aracın kaç TL Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesi yapacağı öğrenilebilecek. Peki, Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar, kaç TL oldu? Hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek İşte 2023 Yeni MTV hesaplama tablosu ve detaylar...

MTV HESAPLAMA NASIL YAPILIR? Yaş ve motor hacmine göre Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV ne kadar, kaç TL oldu?

SON DAKİKA: MTV'DE İNDİRİM!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, motorlu taşıtlar vergisinde (MTV) indirim yetkisini kullandı. Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne indirim getiren karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla birlikte 2023 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarında uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 61,5 olarak belirlendi. Karar, 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

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MTV HESAPLAMA NASIL YAPILIR? Yaş ve motor hacmine göre Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV ne kadar, kaç TL oldu?

Kararda şu ifadelere yer verildi:

2023 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanacak yeniden değerleme oranının belirlenmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasma, 197 saydı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

MADDE 1- (1) 2022 yılı için tespit edilen yeniden degerleme oranı, 18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinde yer alan (I) sayılı tarife, 6 ncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifeler ve geçici 8 inci maddesinde yer alan (I/A) sayılı tarifede bulunan taşıtlar için, 2023 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanmak üzere % 61,5 olarak belirlenmiştir.

MADDE 2- (1) Bu Karar 1/1/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Karar hültümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

MTV HESAPLAMA NASIL YAPILIR? Yaş ve motor hacmine göre Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV ne kadar, kaç TL oldu?

2023 MTV NE KADAR OLACAK?

Yeni yılda 1.300 silindir hacminin altında 1-3 yaş aralığındaki bir otomobilin vergisi 2 bin 120 lira,

1301 – 1600 silindir hacmi olan 1-3 yaş aralığındaki otomobil vergisi 4 bin 64 lira,

1601 – 1800 silindir hacmi olan 1-3 yaş aralığındaki otomobilin vergisi 7 bin 178 lira,

1801 – 2000 motor silindir hacmi olan 1-3 yaş aralığındaki araçların vergisi 11 bin 309 lira olacak.

MTV HESAPLAMA NASIL YAPILIR? Yaş ve motor hacmine göre Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV ne kadar, kaç TL oldu?

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ NEDİR?

Motorlu taşıtlar vergisi, Karayolları Trafik Kanunu'na göre trafik şube veya bürolarına kayıt ve tescil edilmiş bulunan motorlu kara taşıtları; Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne kayıt ve tescil edilmiş olan uçak ve helikopterler, liman veya belediye siciline kayıt ve tescil edilmiş olan motorlu deniz taşıtlarının tabi olduğu vergilendirmedir.

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