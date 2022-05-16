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Haberler Yaşam Mucize mantar! Sadece 14 gün yetişiyor...
Giriş Tarihi: 16.05.2022 09:12 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022 09:13

Mucize mantar! Sadece 14 gün yetişiyor...

Şırnak'ın Uludere ilçesinde Heliz bitkisinin diplerinde yetişen mantarın kilosu 100-120 liradan alıcı buluyor.

İHA
Mucize mantar! Sadece 14 gün yetişiyor...

MUCİZE MANTAR! SADECE 14 GÜN YETİŞİYOR...

Uludere ilçesinde sadece Heliz diplerinde yetişen mantarı yöre halkı "Şırnak mantarı" veya "Heliz mantarı" olarak biliyor.

Mucize mantar! Sadece 14 gün yetişiyor...

Heliz mantarı bölgede bahar mevsiminin başında yılın sadece 14 günü yetişiyor.

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Mucize mantar! Sadece 14 gün yetişiyor...

Yöre halkı tarafından kırmızı et yerine tercih edilen Heliz mantarının kilogramı bu sene 100- 120 lira arasında satılıyor.

Mucize mantar! Sadece 14 gün yetişiyor...

Bir kişi gün boyunca sadece 3-4 kilo arası toplayabiliyor.

Mucize mantar! Sadece 14 gün yetişiyor...

Sadece 14 gün yetişen bu mantar türü, pazarda yerini almadan alıcısı tarafından toplayıcıdan sipariş üzeri satın alınıyor.

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