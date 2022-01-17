Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Müge Anlı canlı izle: ATV canlı yayın ekranı ile 17 Ocak Müge Anlı İle Tatlı Sert yeni bölüm izle (tamamı, full HD)
Giriş Tarihi: 17.01.2022 09:55 Güncelleme Tarihi: 17.01.2022 09:55

Müge Anlı canlı izle: ATV canlı yayın ekranı ile 17 Ocak Müge Anlı İle Tatlı Sert yeni bölüm izle (tamamı, full HD)

Gündüz kuşağının en sevilen programı Müge Anlı İle Tatlı Sert yeni bölümü ile hafta içi her gün saat 10:00'da ekrana geliyor. ATV ekranlarının sevilen yapımı, Müge Anlı canlı izle ekranı aracılığıyla internet üzerinden anlık takip edilebiliyor. Her gün cinayet ve kayıplar hakkında yeni bir gelişmenin yaşandığı programın bugünkü bölümünü canlı izlemek için ATV canlı yayın ekranı ve linkine aşağıdan ulaşabilirsiniz. 17 Ocak Müge Anlı İle Tatlı Sert yeni bölüm izle!

Müge Anlı canlı izle: ATV canlı yayın ekranı ile 17 Ocak Müge Anlı İle Tatlı Sert yeni bölüm izle tamamı, full HD

Şen kardeşler cinayetiyle ilgili yeni gelişmelerin yaşandığı Müge Anlı İle Tatlı Sert programının bu haftaki ilk bölümü ATV ekranlarında. Programı internetten anlık olarak takip etmek isteyenler Müge Anlı canlı izle ekranı için araştırma yapıyor. Programı ATV canlı yayın ekranı ile kesintisiz ve full izlemek için aşağıdaki linke gidebilirsiniz. İşte 17 Ocak Müge Anlı İle Tatlı Sert yeni bölüm izle ekranı…

Müge Anlı canlı izle: ATV canlı yayın ekranı ile 17 Ocak Müge Anlı İle Tatlı Sert yeni bölüm izle tamamı, full HD

MÜGE ANLI SON BÖLÜM İZLE – 17 OCAK 2022

Müge Anlı İle Tatlı Sert yeni bölümü izlemek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz;

MÜGE ANLI CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYINIZ

ATV CANLI YAYIN

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Müge Anlı canlı izle: ATV canlı yayın ekranı ile 17 Ocak Müge Anlı İle Tatlı Sert yeni bölüm izle tamamı, full HD

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cinayetten 15 ay sonra düğmeye basıldı.

Mehmet Şen'e ait telefonun yeri tespit edildi. Telefonu satan ve aracı olan iki şüpheli kişi gözaltına alındı! Müge Anlı, ilk olarak telefonlardan Suriye uyruklu Vefa isimli bir kadına ulaşıldığını, sonra Mehmet Sevim isimli birisine ulaşıldığını, onun da telefonu Mustafa Kurt'tan aldığını, onun da Mustafa Marangazoğlu'nun arkadaşından aldım dediğini, ondan da Sedat Sevim'e ulaşıldığını söyledi. Müge Anlı, Sedat Sevim'in "Biz Şen kardeşlerin evine 3 kişi gittik, telleri kestik, Mustafa Marangazoğlu ve arkadaşı geldi, eve onlar girdiler, çıktıklarında biz sadece kafalarına vurduk dediler." Dediğini, bu kişinin önceden Şen kardeşleri de tanıdığını anlattı.

Çocukken şeker verdiği kişi tarafından öldürüldü iddiası...

Müge Anlı, Sedat Sevim ve Mustafa Marangozoğlu'nun gözaltı sürecinin devam ettiğini, DNA örnek eşleşmesinin beklendiğini dile getirdi. Müge Anlı, uzaktan akrabası bir çocuğun kapısına geldiğini, Almanya'dan getirdiği şekeri çikolatayı çocuğa verdiğini, çocuğun sonra kendisine hırsızlığa geldiğini anlattı.

Müge Anlı canlı izle: ATV canlı yayın ekranı ile 17 Ocak Müge Anlı İle Tatlı Sert yeni bölüm izle tamamı, full HD

Motosiklet üzerinde kurşunlara hedef olan çift neden öldürüldü?

Müge Anlı, Ali Varçın'ın hikâyesinin enteresan olduğunu, anlatılanların Ali Bey'in burada olduğu kadar sakin bir insan olmadığını gösterdiğini, en başından çift ile iyi anlaştıklarını, iyi arkadaş olduklarını belirtti. Âdem Bey, hala ifadesinin arkasında olduğunu dile getirip ikindi vakti Ali Bey'in birkaç malı kaybolunca sinirlenip "Bunu çalan Cahit'tir" dediğini, zaten ikisinin de sürekli birbirini suçladığını, "Önüne geçmezsek çözüm bulmazsak bunlar bizi bitirecek, bunları ortadan kaldırırsak ikisini de kaldırmamız gerekiyor, biriyle olmaz" dediğini anlattı.

SON DAKİKA