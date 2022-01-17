Müge Anlı canlı izle: ATV canlı yayın ekranı ile 17 Ocak Müge Anlı İle Tatlı Sert yeni bölüm izle (tamamı, full HD)

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cinayetten 15 ay sonra düğmeye basıldı.

Mehmet Şen'e ait telefonun yeri tespit edildi. Telefonu satan ve aracı olan iki şüpheli kişi gözaltına alındı! Müge Anlı, ilk olarak telefonlardan Suriye uyruklu Vefa isimli bir kadına ulaşıldığını, sonra Mehmet Sevim isimli birisine ulaşıldığını, onun da telefonu Mustafa Kurt'tan aldığını, onun da Mustafa Marangazoğlu'nun arkadaşından aldım dediğini, ondan da Sedat Sevim'e ulaşıldığını söyledi. Müge Anlı, Sedat Sevim'in "Biz Şen kardeşlerin evine 3 kişi gittik, telleri kestik, Mustafa Marangazoğlu ve arkadaşı geldi, eve onlar girdiler, çıktıklarında biz sadece kafalarına vurduk dediler." Dediğini, bu kişinin önceden Şen kardeşleri de tanıdığını anlattı.

Çocukken şeker verdiği kişi tarafından öldürüldü iddiası...

Müge Anlı, Sedat Sevim ve Mustafa Marangozoğlu'nun gözaltı sürecinin devam ettiğini, DNA örnek eşleşmesinin beklendiğini dile getirdi. Müge Anlı, uzaktan akrabası bir çocuğun kapısına geldiğini, Almanya'dan getirdiği şekeri çikolatayı çocuğa verdiğini, çocuğun sonra kendisine hırsızlığa geldiğini anlattı.