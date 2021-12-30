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Haberler Yaşam Müge Anlı canlı izle: ATV canlı yayın ekranı ile 30 Aralık Müge Anlı son bölüm izle!
Giriş Tarihi: 30.12.2021 10:05 Güncelleme Tarihi: 30.12.2021 10:05

Müge Anlı canlı izle: ATV canlı yayın ekranı ile 30 Aralık Müge Anlı son bölüm izle!

Hafta içi her gün ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Müge Anlı İle Tatlı Sert bugün de saat 10:00'da başladı. Müge Anlı canlı izle ekranını araştıran izleyiciler, programın yeni bölümünde neler olacağını merak ediyor. Her gün bilinmezlerin aydınlatıldığı, faili meçhul cinayetlerin açığa çıkarıldığı programın yeni bölümünde kayıp Seher Yüksel ve Mehmet Demir aranacak. ATV canlı yayın ekranı ile 30 Aralık Müge Anlı son bölüm izle!

Müge Anlı canlı izle: ATV canlı yayın ekranı ile 30 Aralık Müge Anlı son bölüm izle!

Gündüz kuşağı programları arasında en çok beğenilen, her bölümüyle reyting rekoru kıran Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölümü bugün saat 10:00'da başladı. Müge Anlı canlı izle ekranı üzerinden izlenen programın yeni bölümünde kayıplar yeniden gündeme gelecek ve son gelişmeler izleyicinin bilgisine sunulacak. ATV canlı yayın ekranı ile 30 Aralık Müge Anlı son bölüm izle!

Müge Anlı canlı izle: ATV canlı yayın ekranı ile 30 Aralık Müge Anlı son bölüm izle!

MÜGE ANLI CANLI İZLE 30 ARALIK 2021 PERŞEMBE

Müge Anlı İle Tatlı Sert yeni bölümü canlı izlemek için aşağıdaki linke gidebilirsiniz;

ATV CANLI YAYIN İLE MÜGE ANLI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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Müge Anlı canlı izle: ATV canlı yayın ekranı ile 30 Aralık Müge Anlı son bölüm izle!

MÜGE ANLI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün saat 10.00'da ATV ekranlarında yayınlanıyor.

Müge Anlı canlı izle: ATV canlı yayın ekranı ile 30 Aralık Müge Anlı son bölüm izle!

MÜGE ANLI SON BÖLÜM ÖZETİ

Tanıktan tüyler ürperten iddialar. Beyefendi, Faruk Bey'in Seher Hanım ve Mehmet Bey'i düşürenler için ödül vaat ettiğini, Ulaş Bey'in anlatmadıklarını elemanının kendisine gelip anladığını, Ulaş Bey'in saf olduğunu, o maddeyi içtikten sonra yapamayacağı şey olmadığını dile getirdi. Beyefendi, Yücel Bey'in yalan söylediğini, yasaklı madde karşılığında Seher Hanım ve Mehmet Bey'i birilerine verdiğini, kurban ettiğini, Seher Hanım'a işkence edildikten sonra yakıldığı, Mehmet Bey'in villada bir varilin içinde yakıldığını, sadece kemiklerin kaldığını, inkar edilirse kimle konuştuğunu açıklayacağını söyledi. Asıf Keleş konuştu. Asıf Bey, Mehmet Bey ile de Faruk Bey ile de arkadaş olduğunu, Mehmet Bey'in ıvır zıvır işler yaptığını, son zamanlarda hep Faruk Bey ile kaldığını, en son kendisini yanına çağırdığını, gittiğinde ikisinin yasaklı madde kullandığını, birisinin aradığını, "Geliyorum başkan" deyip kalktığını, yarın görüşürüz dediğini, aradığında kapalı olduğunu söyledi. Asıf Bey, Faruk Bey'in ben Mehmet'e kefil oldum dediğini, sonradan yine sorunca o olaylar geçti deyip geçiştirdiğini anlattı. Mustafa Kaya'nın eşinden çarpıcı iddialar. Seyhan Hanım kendisine iftira atıldığını, görümcesinin hep bu hale getirdiğini, eşinin de hakkının çocukları ile yatmak olduğunu söyledi. Irmak Hanım, babasının annesini sevdiğini dile getirirken Seyhan Hanım da eşinin kendisini terk etmek istese gidip boşanalım dediğini ama aksine eşinin aradığı zaman boşanma davası açtığı için ağladığını iddia etti. Gelin ve görümceden karşılıklı iddialar... Hüsniye Hanım, muhabirin de gelip kendisinin durumunu gördüğünü, zaten muhabirin bu kişilerin nerede olduğunu söylediğini, kendisinin bilmediğini, bunların amacının para olduğunu söyleyip kardeşine seni uyutuyorlar dediğini, Seyhan Hanım'ın da bunu bildiğini iddia etti.

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