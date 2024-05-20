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Müge Anlı canlı yayında açıkladı: Şaban Ataş’ın eski eşi Emine Karabulut öyle bir şey istedi ki!
Giriş Tarihi: 20.05.2024 13:13
Güncelleme Tarihi: 20.05.2024
13:48
Muğla'da 53 gündür kayıp olan Şaban Ataş'ın eski eşi Emine Karabulut'un da sevgilisi olan arkadaşı Burhanettin Öztürk tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı! Korkunç cinayet Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aydınlatıldı! Kan donduran cinayette 3 kişi tutuklanırken Müge Anlı, canlı yayında Emine Karabulut'un şoke eden isteğini açıkladı!