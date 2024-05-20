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Haberler Yaşam Müge Anlı canlı yayında açıkladı: Şaban Ataş’ın eski eşi Emine Karabulut öyle bir şey istedi ki!  
Giriş Tarihi: 20.05.2024 13:13 Güncelleme Tarihi: 20.05.2024 13:48

Müge Anlı canlı yayında açıkladı: Şaban Ataş’ın eski eşi Emine Karabulut öyle bir şey istedi ki!

Muğla'da 53 gündür kayıp olan Şaban Ataş'ın eski eşi Emine Karabulut'un da sevgilisi olan arkadaşı Burhanettin Öztürk tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı! Korkunç cinayet Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aydınlatıldı! Kan donduran cinayette 3 kişi tutuklanırken Müge Anlı, canlı yayında Emine Karabulut'un şoke eden isteğini açıkladı!

Müge Anlı canlı yayında açıkladı: Şaban Ataş’ın eski eşi Emine Karabulut öyle bir şey istedi ki!

Muğla'nın Seydikemer İlçesi'nde yaşayan 3 çocuk babası Şaban Ataş, 22 Mart'ta gizemli bir şekilde kayıplara karıştı. Ataş'ın hayatından endişe eden ailesi, kayıp başvurusu yaptı. Ancak, güvenlik güçlerinin tüm çabalarına rağmen Ataş bulunamadı.

Müge Anlı canlı yayında açıkladı: Şaban Ataş’ın eski eşi Emine Karabulut öyle bir şey istedi ki!

"SEVGİLİM BURHANETTİN ESKİ KOCAMI ÖLDÜRDÜ"

Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katılan aile üyelerinin çelişkili ifadeleri kafaları karıştırırken Ataş'ın eski eşi Emine Karabulut canlı yayın çıkışı Müge Anlı'ya kan donduran cinayeti anlattı. "Kocam Şaban'ı en yakın arkadaşı olan sevgilim öldürdü" diyen Emine Karabulut, "Olay günü kahvaltıda Burhanettin Öztürk, Şaban ve ben oturuyorduk. Aralarında kavga çıktı. Burhanettin, Şaban'ı iple boğdu" ifadelerini kullandı.

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Müge Anlı canlı yayında açıkladı: Şaban Ataş’ın eski eşi Emine Karabulut öyle bir şey istedi ki!

CESEDİ TANINMAZ HALDE BULUNDU!

Korkunç cinayete kurban giden Şaban Ataş'ın cesedinin yerini eski eşi Emine Karabulut ile oğlu tarif etti. Müge Anlı ekibinin Ataş'ın cesedini gördüğü anlarda stüdyo buz kesti!

Müge Anlı canlı yayında açıkladı: Şaban Ataş’ın eski eşi Emine Karabulut öyle bir şey istedi ki!

Cinayetle ilgili soruşturma sürerken, taşların altına gömülü halde bulunan Ataş'ın cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsiye alındı. Cesedin vücut bütünlüğü tanınmaz halde olduğu için DNA testiyle tespit yapılacağı açıklandı.

Müge Anlı canlı yayında açıkladı: Şaban Ataş’ın eski eşi Emine Karabulut öyle bir şey istedi ki!

ESKİ EŞİ, ARKADAŞI VE OĞLU TUTUKLANDI

Emine Karabulut, Durkadın Karabulut, Burhanettin Öztürk, Mert Ataş ve Mehmet Ataş'ın ise emniyetteki işlemleri tamamlandı. 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Emine Karabulut, Burhanettin Öztürk ve Mert Ataş tutuklandı. Durkadın Karabulut ile Mehmet Ataş adli kontrolle serbest kaldı.

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