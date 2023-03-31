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Haberler Yaşam Müge Anlı canlı yayında açıkladı! Tüm Türkiye’nin kanını donduran Palu davasında Yargıtay'dan flaş karar...
Giriş Tarihi: 31.03.2023 12:50 Güncelleme Tarihi: 31.03.2023 13:18

Müge Anlı canlı yayında açıkladı! Tüm Türkiye’nin kanını donduran Palu davasında Yargıtay'dan flaş karar...

Atv'de ekranlara gelen Müge Anlı'nın sunduğu programda gün yüzüne çıkan 'Palu ailesi olayı' Türkiye'yi dehşete düşürmüştü. Kocaeli'nin Körfez ilçesinde meydana gelen olayın içinde cinsel istismar, tecavüz ve cinayet gibi suçların bulunduğu aile herkes tarafından konuşuldu. Müge Anlı'da gündeme gelen Palu davasında son dakika gelişmesi yaşandı. Yeniden görülen davada Yargıtay, 5 kişinin beraatine karar verdi. İşte Türkiye'nin kanını donduran Palu ailesi davası ile ilgili son dakika haberinin detayları...

Müge Anlı canlı yayında açıkladı! Tüm Türkiye’nin kanını donduran Palu davasında Yargıtay’dan flaş karar...

Son dakika haberleri: atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Palu davası ile ilgili Yargıtay'dan yeni karar çıktı. Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Meryem Tanhal'ın öldürülmesi olayıyla ilgili 5 aile üyesi tahliye edildi. Peki Tuncer Ustael tahliye edildi mi? İşte son dakika haberinin detayları...

Müge Anlı canlı yayında açıkladı! Tüm Türkiye’nin kanını donduran Palu davasında Yargıtay’dan flaş karar...

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2008 yılında Meryem Tahnal ve küçük kızı Melike Tahnal'ın kaybolması ile ilgili en son 7 Eylül 2021 tarihinde 6 sanıklı dava görülmüş ve karar verilmişti.

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Müge Anlı canlı yayında açıkladı! Tüm Türkiye’nin kanını donduran Palu davasında Yargıtay’dan flaş karar...

Sanık Tuncer Ustael'in Meryem Tahnal'ı 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 4 yıl, 'Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması' suçundan ise 3 yıl hapis cezası verilmişti.

Müge Anlı canlı yayında açıkladı! Tüm Türkiye’nin kanını donduran Palu davasında Yargıtay’dan flaş karar...

Diğer sanıklardan İsa Palu, Havva Palu ve Ayşe Palu ise 'Kasten öldürmeye yardım etme' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 14 yıl 2'şer ay hapis cezası verilmişti.

Müge Anlı canlı yayında açıkladı! Tüm Türkiye’nin kanını donduran Palu davasında Yargıtay’dan flaş karar...

Emine Ustael'e 12,5 yıl hapis, o dönem yaşı küçük olan Fatih Palu hakkında ise 8 yıl 4 ay hapis cezası verilmişti. O dönem Fatih Palu ve Havva Palu tahliye edilmişti.

Müge Anlı canlı yayında açıkladı! Tüm Türkiye'nin kanını donduran Palu ailesi davasında flaş tahliye kararı! | Video

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