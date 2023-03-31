Haberler Yaşam Müge Anlı canlı yayında açıkladı! Tüm Türkiye’nin kanını donduran Palu davasında Yargıtay'dan flaş karar...

Giriş Tarihi: 31.03.2023 12:50 Güncelleme Tarihi: 31.03.2023 13:18

Müge Anlı canlı yayında açıkladı! Tüm Türkiye’nin kanını donduran Palu davasında Yargıtay'dan flaş karar...

Atv'de ekranlara gelen Müge Anlı'nın sunduğu programda gün yüzüne çıkan 'Palu ailesi olayı' Türkiye'yi dehşete düşürmüştü. Kocaeli'nin Körfez ilçesinde meydana gelen olayın içinde cinsel istismar, tecavüz ve cinayet gibi suçların bulunduğu aile herkes tarafından konuşuldu. Müge Anlı'da gündeme gelen Palu davasında son dakika gelişmesi yaşandı. Yeniden görülen davada Yargıtay, 5 kişinin beraatine karar verdi. İşte Türkiye'nin kanını donduran Palu ailesi davası ile ilgili son dakika haberinin detayları...