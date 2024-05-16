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Müge Anlı gündeme getirmişti: Büyükşen çifti cinayetinde şoke eden gelişme!
Giriş Tarihi: 16.05.2024 09:35
Güncelleme Tarihi: 16.05.2024
09:48
Müge Anlı gündeme getirmişti: Büyükşen çifti cinayetinde şoke eden gelişme!
Konya'da Metin ve Necla Büyükşen çifti, 2018'de evlerinde oturdukları sırada evlerine giren kar maskeli şüpheli tarafından katledildi. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen olayda Büyükşen çiftinin Abdullah Başdemir'in tuttuğu kiralık katilin yanlış eve girmesi sonucu öldürüldüğü belirlendi. Büyükşen çiftinin doktor oğulları Osman Büyükşen hakkında yaşanan gelişme ise herkesi şoke etti! İşte detaylar...