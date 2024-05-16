Müge Anlı gündeme getirmişti: Büyükşen çifti cinayetinde şoke eden gelişme!

YÜZLERCE KİŞİ MAĞDUR OLDU

Büyükşen çiftinin doktor oğulları Osman'a (36) ait olduğu ileri sürülen sosyal medya hesabından Temmuz 2021 de atılar tweetlerde, "Bu şerefsizlerin dostu kim ise benim düşmanımdır. Bu itlerin bayramını kutlayan kendine düşman edinmiş olur. Bu şerefsizleri paylaşın, herkes görsün bu rezilleri. Şu iki tane aşağılık şerifsizin, caninin, soysuz köpeğin resimlerini tüm dünya alem görsün" ifadeleri kullanıldı.