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Müge Anlı Mehmet Ali Özdemir’in otopsi raporunu açıkladı: Cesedin yanına sebze bırakılmış!
Giriş Tarihi: 17.01.2024 12:48
Güncelleme Tarihi: 17.01.2024
12:48
Müge Anlı Mehmet Ali Özdemir’in otopsi raporunu açıkladı: Cesedin yanına sebze bırakılmış!
Müge Anlı bugünkü canlı yayında Mehmet Ali Özdemir'in otopsi raporunu açıkladı. Müge Anlı, "Önemli bir şey öğrendik ateşli silah yaralanması sonucu öldürülmüş. Özdemir'i öldüren kişi ya da kişiler bir plan kurmuşlar" ifadelerini kullandı. Mehmet Ali Özdemir'in cesedinin yanına ise elma ve havuç bırakıldığı ortaya çıktı. İşte Mehmet Ali Özdemir olayının yeni detayları