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Haberler Yaşam Müge Anlı Mehmet Ali Özdemir’in otopsi raporunu açıkladı: Cesedin yanına sebze bırakılmış!
Giriş Tarihi: 17.01.2024 12:48 Güncelleme Tarihi: 17.01.2024 12:48

Müge Anlı Mehmet Ali Özdemir’in otopsi raporunu açıkladı: Cesedin yanına sebze bırakılmış!

Müge Anlı bugünkü canlı yayında Mehmet Ali Özdemir'in otopsi raporunu açıkladı. Müge Anlı, "Önemli bir şey öğrendik ateşli silah yaralanması sonucu öldürülmüş. Özdemir'i öldüren kişi ya da kişiler bir plan kurmuşlar" ifadelerini kullandı. Mehmet Ali Özdemir'in cesedinin yanına ise elma ve havuç bırakıldığı ortaya çıktı. İşte Mehmet Ali Özdemir olayının yeni detayları

Müge Anlı Mehmet Ali Özdemir’in otopsi raporunu açıkladı: Cesedin yanına sebze bırakılmış!

Mehmet Ali Özdemir, Hatay'ın Antakya ilçesinde sırra kadem bastı. Özdemir'in hayatından endişe eden ailesi ise Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katıldı. Evlatlarının bulunması için yardım çağrısı yaptı.

Müge Anlı Mehmet Ali Özdemir’in otopsi raporunu açıkladı: Cesedin yanına sebze bırakılmış!

Mehmet Ali Özdemir'in, kardeşiyle arasının bozuk olduğu ve eşi Meryem Özdemir'e de esaret hayatı yaşattığına dair iddialar ortaya atıldı. Ancak yapılan çalışmalar sonucunda Özdemir'in cansız bedenine ulaşıldı.

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Müge Anlı Mehmet Ali Özdemir’in otopsi raporunu açıkladı: Cesedin yanına sebze bırakılmış!

MEHMET ALİ ÖZDEMİR'İN ÇALILIKTA CESEDİ BULUNDU
Müge Anlı, "4 gün sonra bulunan arabasının 750 metre uzağında bir çalılığın dibinde hayatını kaybetmiş olarak bulundu. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı. Anlı bugünkü canlı yayında ise otopsi sonucunu açıkladı.

Müge Anlı Mehmet Ali Özdemir’in otopsi raporunu açıkladı: Cesedin yanına sebze bırakılmış!

İŞTE OTOPSİ RAPORU
Anlı, "Önemli bir şey öğrendik ateşli silah yaralanması sonucu öldürülmüş. Özdemir'i öldüren kişi ya da kişiler bir plan kurmuşlar.

Müge Anlı Mehmet Ali Özdemir’in otopsi raporunu açıkladı: Cesedin yanına sebze bırakılmış!

Belli ki bir veda mektubu yazmışlar. O veda mektubunu da arabanın içindeki Tevrat'ın içine koymuşlar" ifadelerini kullandı.

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