MÜGE ANLI NEDEN YOK, BİTTİ Mİ? ATV ile Müge Anlı ile Tatlı Sert sezon finali mi verdi, ne zaman verecek?

Hafta içi her gün ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert karmaşık olaylar ve gizemli davaları çözmeye devam ediyor. Ünlü sunucu Müge Anlı'nın sunuculuğu ile seyircileri ekran başına kilitleyen program yaz aylarının gelmesi ile sezon arasına giriyor. Kurban Bayramı nedeniyle bu hafta yayınlanmayan programın sıkı takipçileri "Müge Anlı bitti mi, neden yok?" sorularına yanıt atıyor. Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert sezon finali mi verdi, ne zaman geri dönecek? İşte detaylar…