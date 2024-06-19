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MÜGE ANLI NEDEN YOK, BİTTİ Mİ? ATV ile Müge Anlı ile Tatlı Sert sezon finali mi verdi, ne zaman verecek?
Giriş Tarihi: 19.06.2024 23:44
Güncelleme Tarihi: 19.06.2024
23:45
MÜGE ANLI NEDEN YOK, BİTTİ Mİ? ATV ile Müge Anlı ile Tatlı Sert sezon finali mi verdi, ne zaman verecek?
ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün izleyici karşısına çıkıyor. Kurban Bayramı sebebiyle ara veren programın sıkı takipçileri "Müge Anlı neden yok, bitti mi?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Ünlü sunucu Müge Anlı'nın sunumu ile ekranlara gelen program bu sezon da birçok esrarengiz olayı aydınlattı ve pek çok kayıp dosyasını çözüme kavuşturdu. Peki, Müge Anlı neden yok, sezon finali mi verdi, ne zaman sezon finali veriyor? İşte yanıtı