Müge Anlı'da bir korkunç cinayet daha ortaya çıktı! Şen kardeşler cinayetinde kan donduran ifade: "Kafatasını ayırmışlar"

CANLI YAYINDA KORKUNÇ İFADALER!

Müge Anlı'da daha önce Büyükşen cinayeti de Türkiye'de geniş yankı bulmuştu. Bu kez Şen Kardeşlerin neden öldürüldüğü ve cinayeti kimin işlediği merak ediliyor. İddiaların odağındaki isimlerden biri olan evin bakıcısı Emel Hanım ise canlı yayına çıkmayı reddediyor.