Müge Anlı'da bir korkunç cinayet daha ortaya çıktı! Şen kardeşler cinayetinde kan donduran ifade: "Kafatasını ayırmışlar"

ATV ekranlarında hafta içi her gün izleyicilerin karşısına çıkan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, vahşice işlenen bir cinayet daha ülke gündemine bomba gibi düştü. Akıllara Büyükşen cinayeti geldi. Hatay'ın Merkez'de aynı evde yaşayan Metin ve Hüseyin Şen vahşice katledildi. Canlı yayındaki ifadeler ise kan dondurdu... CANLI YAYINDA KORKUNÇ İFADALER! Müge Anlı'da daha önce Büyükşen cinayeti de Türkiye'de geniş yankı bulmuştu. Bu kez Şen Kardeşlerin neden öldürüldüğü ve cinayeti kimin işlediği merak ediliyor. İddiaların odağındaki isimlerden biri olan evin bakıcısı Emel Hanım ise canlı yayına çıkmayı reddediyor. Bugünkü canlı yayında ise kan donduran ifadeler kullanıldı. Babası ve amcasının katillerini arayan Ganime Şen, 'Amcama daha çok işkence yapmışlar. Kafatasını ayırmışlar, boğazını kesmişler. Babamda ise bu kadar ağır yaralar yoktu' diye konuştu. Şen Kardeşler cinayeti olayı nedir? Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen Şen kardeşler cinayeti ile ilgili şunlar biliniyor: Hatay Merkez'e bağlı evlerinde yaşayan kardeşler, 2020 yılında hayatını kaybetti. İşkence görerek öldürüldüğü söylenen Hüseyin ve Metin kardeşleri kimin öldürdüğü sorgulanıyor. İki kardeşin evinde korkunç cinayete kurban gitmesinin ardından ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuk oldu. 80 ve 83 yaşındaki kardeşlerin cinayetinde suçlanan isimler arasında bakıcıları da yer alıyor. Müge Anlı konuyla ilgili canlı yayında, ''Evli olan kardeşin eşi hastalık geçiriyor ve yardıma ihtiyaç duyuyor. Evlerinde biri hafta sonu biri hafta içi olmak üzere iki bakıcı bulunuyor. Abileri de onların yanına geliyor ve beraber kalıyorlar. 8 Ekim 2020'de evlerine biri ya da birileri giriyor. SON DAKİKA: Vahşet evinden ilk görüntüler Müge Anlı'da! Müge Anlı'dan ifadelere tepki... 'Kan içindeydi... Parmağı kopmuştu' Ne yazık ki bu iki beyefendiyi işkence edecek kadar canice darp ediyorlar. Kesici aletlerle, delici aletlerle... Hastanede hayatlarını kaybediyorlar. Evde rahmetlinin eşi ve bakıcısı var. Bakıcı o gece hiçbir şey duymadığını iddia ediyor.'' açıklamasını yaptı. BÜYÜKŞEN CİNAYETİ GÜNLERCE KONUŞULMUŞTU! Konya'da yaşanan korkunç olayda 3 sene önce 50'li yaşlarındaki çift, kimliği belirsiz bir kişi tarafından kızları Büşra'nın gözü önünde öldürülmüştü. Cinayet, ailenin Müge Anlı'ya katılmasıyla ülke çapında duyulmuştu. Bu noktada davanın detayları 'Necla Metin Büyükşen cinayeti nedir, çözüldü mü, katil kim çıktı?' soruları ile bugün gündemdeki yerini aldı. Son olarak cinayeti azmettirdiği öne sürülen 4 kişi tutuklanmıştı. Peki, Necla Metin Büyükşen cinayeti nedir, çözüldü mü, katil kim? İşte detaylar... Konya'nın Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesinde 3 Eylül 2018 günü meydana gelen olayda, 3 çocuk sahibi Metin ve Nejla Büyükşen çifti, evlerine giren kar maskeli saldırgan tarafından vurularak öldürüldü. Kızları Fatma Büşra Büyükşen ise katilin elinden kaçarak kurtuldu. Çiftin doktor oğulları Osman Büyükşen'in, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkıp, konunun tekrar gündeme gelmesi üzerine jandarma bünyesinde özel ekip kuruldu. Özel ekip dosya üzerinde ve mahallede yaptığı çalışmalar sonucu operasyon için harekete geçti. 25 kişi gözaltına alındı.Gözaltına alınanlar arasında olayın azmettirici olduğu belirtilen Abdullah Başdemir, sevgilisi Esra Taş ile birlikte 5 kişi tutuklandı. 'HÜSEYİN ÖLDÜRMEYE ÇALIŞMAM MANTIĞA AYKIRIDIR' Abdullah Başdemir'in ifadesine SABAH ulaştı. İfadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirten Başdemir, şunları söyledi: Benim bu olayla ilgim bulunmamaktadır. Olay mantığa uymuyor. Kıskançlık nedeniyle Esra'nın eski sevgilisi Hüseyin'i öldürtmeye çalıştığım mantığa aykırıdır. Ben Hüseyin ile gittiğimiz kafeden tanışıyorum. Esra ile ayrıldıktan sonra Hüseyin ile saniyede karşılaştık. Tokalaşıp birlikte sohbet ettik. Hüseyin'e karşı herhangi bir husumetim olamaz. Esra Hüseyin'den ayrıldıktan sonra benimle olmaya başladı. Biz birlikte iken Hüseyin herhangi bir şekilde rahatsızlık vermedi. Hüseyin'i öldürmek istemem kadar mantığa aykırı bir durum olamaz. Uzaktan tarife göre adam öldürmek talimatı vermekte mantığa uygun değil. Esra sorunlu bir kişiydi. Çevresindeki insanlar da uyuşturucu kullanan kişilerden oluştuğu için onların bana zarar verebileceği düşüncesiyle Esra'dan kurtulmaya çalıştım. Ancak Esra peşimi bırakmadı. Sokağa düşerim diyerek beni vicdani olarak zor duruma soktu. Bunun üzerine bende kendisi ile ilgilendim. Esra'nın bu işle alakası olup olmadığını bilmiyorum. Alakası olup, kendisini kurtarmak için bana iftira atmış olabilir 'ESRA'NIN ADINA HAT ÇIKARTIP ÇOBANLARA VERMİŞ' Son yıllarda yanında Afgan ve Türk çobanlar çalıştırmaya başladığını da belirten Başdemir, bunların kısa süreli olarak yanında çalıştığını, yüksek ücretli bir teklif gelmesi durumunda oraya gittiklerini söyledi. Abdullah Başdemir, cinayet için kendisine 100 bin Türk lirası teklif edildiğini söyleyen Alpaslan olarak bilinen Afgan uyruklu Abdulhamid Uzbek'in yanında iki farklı dönem çalıştığını başka yerden yüksek ücretli bir teklif gelince onun da işi bırakıp gittiğini söyledi. Çobanlara kendi adlarına çıkardıkları hatları kullanmaları için verdiklerini de ifade eden Başdemir, bazen kendi adına bazen eşinin dostunun adına hat çıkarttığını aynı şekilde Esra adına da hatlar çıkartıp kullanmaları için Afganlılara verdiğini, çoban sayısı azalınca hat ihtiyacı da azaldığını ve bu nedenle hatları kapattığını da sözlerine ekledi. Büyükşen cinayeti yeniden Müge Anlı'da günmedeme alındı. Katil zanlısı Afgan çobanın katil olmadığı iddia edildi. Afgan çobanın cinayet tarihinde başka bir şehirde ve hayvanlarının başında olduğu ileri sürüldü. Çobanın patronları da savcılığa giderek bu şekilde ifade verdi. Türkiye'nin gündemine oturan Büyükşen cinayeti araştırılmaya devam ediyor... 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