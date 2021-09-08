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Haberler Yaşam Müge Anlı'da bir korkunç cinayet daha ortaya çıktı! Şen kardeşler cinayetinde kan donduran ifade: "Kafatasını ayırmışlar"
Giriş Tarihi: 08.09.2021 09:45 Güncelleme Tarihi: 08.09.2021 09:46

Müge Anlı'da bir korkunç cinayet daha ortaya çıktı! Şen kardeşler cinayetinde kan donduran ifade: "Kafatasını ayırmışlar"

Müge Anlı'da Şen kardeşler cinayeti masaya yatırıldı. Hüseyin ve Metin kardeşleri kimin öldürüdüğü araştırılıyor. Canlı yayına katılan Ganime Şen'in ifadeleri kan dondurdu: "Kafatasını ayırmışlar..." İşte ayrıntılar...

Müge Anlı’da bir korkunç cinayet daha ortaya çıktı! Şen kardeşler cinayetinde kan donduran ifade: Kafatasını ayırmışlar

ATV ekranlarında hafta içi her gün izleyicilerin karşısına çıkan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, vahşice işlenen bir cinayet daha ülke gündemine bomba gibi düştü. Akıllara Büyükşen cinayeti geldi. Hatay'ın Merkez'de aynı evde yaşayan Metin ve Hüseyin Şen vahşice katledildi. Canlı yayındaki ifadeler ise kan dondurdu...

Müge Anlı’da bir korkunç cinayet daha ortaya çıktı! Şen kardeşler cinayetinde kan donduran ifade: Kafatasını ayırmışlar

CANLI YAYINDA KORKUNÇ İFADALER!

Müge Anlı'da daha önce Büyükşen cinayeti de Türkiye'de geniş yankı bulmuştu. Bu kez Şen Kardeşlerin neden öldürüldüğü ve cinayeti kimin işlediği merak ediliyor. İddiaların odağındaki isimlerden biri olan evin bakıcısı Emel Hanım ise canlı yayına çıkmayı reddediyor.

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Müge Anlı’da bir korkunç cinayet daha ortaya çıktı! Şen kardeşler cinayetinde kan donduran ifade: Kafatasını ayırmışlar

Bugünkü canlı yayında ise kan donduran ifadeler kullanıldı. Babası ve amcasının katillerini arayan Ganime Şen, "Amcama daha çok işkence yapmışlar. Kafatasını ayırmışlar, boğazını kesmişler. Babamda ise bu kadar ağır yaralar yoktu" diye konuştu.

Müge Anlı’da bir korkunç cinayet daha ortaya çıktı! Şen kardeşler cinayetinde kan donduran ifade: Kafatasını ayırmışlar

Şen Kardeşler cinayeti olayı nedir?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen Şen kardeşler cinayeti ile ilgili şunlar biliniyor: Hatay Merkez'e bağlı evlerinde yaşayan kardeşler, 2020 yılında hayatını kaybetti. İşkence görerek öldürüldüğü söylenen Hüseyin ve Metin kardeşleri kimin öldürdüğü sorgulanıyor.

Müge Anlı’da bir korkunç cinayet daha ortaya çıktı! Şen kardeşler cinayetinde kan donduran ifade: Kafatasını ayırmışlar

İki kardeşin evinde korkunç cinayete kurban gitmesinin ardından ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuk oldu. 80 ve 83 yaşındaki kardeşlerin cinayetinde suçlanan isimler arasında bakıcıları da yer alıyor.

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