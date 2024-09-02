Giriş Tarihi: 02.09.2024 11:20
Güncelleme Tarihi: 02.09.2024
11:28
Müge Anlı'da esrarengiz olay! Ozan Laleci depremzede eşinin cenazesini ararken evlatlık olduğunu öğrendi: Mart 1993'te göbek bağı üzerindeyken...
Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezonu ile ATV ekranlarında başladı. ATV ekranlarının reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te depremde vefat eden karısının biyolojik ailesini bulmaya çalışan Ozan Laleci'nin hikayesi stüdyoda şok etkisi yarattı. Depremzede eşinin cenazesini ararken eşi Meral Laleci'nin evlatlık olduğunu öğrendi. Peki, Meral Laleci'nin biyolojik ailesi kim? İşte 2 Eylül Pazartesi günü Müge Anlı'da yaşananlar ve son dakika haberinin ayrıntıları…