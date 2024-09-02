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Giriş Tarihi: 02.09.2024 11:20 Güncelleme Tarihi: 02.09.2024 11:28

Müge Anlı'da esrarengiz olay! Ozan Laleci depremzede eşinin cenazesini ararken evlatlık olduğunu öğrendi: Mart 1993'te göbek bağı üzerindeyken...

Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezonu ile ATV ekranlarında başladı. ATV ekranlarının reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te depremde vefat eden karısının biyolojik ailesini bulmaya çalışan Ozan Laleci'nin hikayesi stüdyoda şok etkisi yarattı. Depremzede eşinin cenazesini ararken eşi Meral Laleci'nin evlatlık olduğunu öğrendi. Peki, Meral Laleci'nin biyolojik ailesi kim? İşte 2 Eylül Pazartesi günü Müge Anlı'da yaşananlar ve son dakika haberinin ayrıntıları…

Müge Anlı’da esrarengiz olay! Ozan Laleci depremzede eşinin cenazesini ararken evlatlık olduğunu öğrendi: Mart 1993’te göbek bağı üzerindeyken...

Hafta içi her gün izleyici ile uluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in bugünkü programında stüdyodakileri ve ekran başındaki izleyicileri şoke eden bir olay yaşandı. Depremzede eşinin cenazesini ararken evlatlık olduğunu öğrenen Orhan Laleci'nin hikayesi film senaryolarını aratmayacak şekilde. Mart 1993'te göbek bağı üzerindeyken...

Müge Anlı’da esrarengiz olay! Ozan Laleci depremzede eşinin cenazesini ararken evlatlık olduğunu öğrendi: Mart 1993’te göbek bağı üzerindeyken...

MÜGE ANLI'DA ESRARENGİZ OLAY!

7 aylık eşi Büşra Meral Laleci'nin gerçek ailesini aramak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Ozan Laleci'nin hikayesi ile dikkatleri üzerinde çekti.

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Müge Anlı’da esrarengiz olay! Ozan Laleci depremzede eşinin cenazesini ararken evlatlık olduğunu öğrendi: Mart 1993’te göbek bağı üzerindeyken...

Ozan Laleci, 6 Şubat depreminde enkazdan ölü olarak çıkarılan eşi Büşra Meral Laleci'nin cenazesini tespit edebilmek için karısının biyolojik ailesini arıyor.

Büşra Meral Laleci, 6 Şubat'ta Hatay Antakya'da eşi Ozan Laleci'nin kollarında hayatını kaybetti.

Müge Anlı’da esrarengiz olay! Ozan Laleci depremzede eşinin cenazesini ararken evlatlık olduğunu öğrendi: Mart 1993’te göbek bağı üzerindeyken...

Büşra Meral Laleci'yi komşuları teşhis etti ve depremin 4. gününde cenazesi bir ambulansla enkazdan alındı. Daha sonra kendisinden ise bir daha da haber alınamadı.

Müge Anlı’da esrarengiz olay! Ozan Laleci depremzede eşinin cenazesini ararken evlatlık olduğunu öğrendi: Mart 1993’te göbek bağı üzerindeyken...

EVLATLIK OLDUĞU ÖĞRENİLDİ!

Ozan Laleci, hastaneden çıkınca kimliksiz mezarlıkların açılması için eşinin anne ve babasından DNA örneği vermesini istedi. Günler sonra DNA örnekleri verildi ama eşleşme sağlanamadı. Genç adam eşinin aslında evlatlık olduğunu savcıdan tesadüfen öğrendi.

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