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Müge Anlı'da milyonlar tek yürek: Deprem için toplanan yardım miktarı 29 milyonu geçti...
Giriş Tarihi: 08.02.2023 11:26
Güncelleme Tarihi: 08.02.2023
11:28
Müge Anlı'da milyonlar tek yürek: Deprem için toplanan yardım miktarı 29 milyonu geçti...
Türkiye, 6 Şubat 04.17'de Kahramanmaraş Pazarcık merkezli depremin ardından tek yürek oldu. Müge Anlı da geçtiğimiz gün, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, canlı yayında başlattığı yardım kampanyasıyla depremzedelere destek olmaya devam ediyor. Kızılay aracılığıyla yönetilen ve büyük ilgi gören kampanya için toplanan yardım miktarı 29 milyon TL'yi aştı...