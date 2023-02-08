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Haberler Yaşam Müge Anlı'da milyonlar tek yürek: Deprem için toplanan yardım miktarı 29 milyonu geçti...
Giriş Tarihi: 08.02.2023 11:26 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023 11:28

Müge Anlı'da milyonlar tek yürek: Deprem için toplanan yardım miktarı 29 milyonu geçti...

Türkiye, 6 Şubat 04.17'de Kahramanmaraş Pazarcık merkezli depremin ardından tek yürek oldu. Müge Anlı da geçtiğimiz gün, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, canlı yayında başlattığı yardım kampanyasıyla depremzedelere destek olmaya devam ediyor. Kızılay aracılığıyla yönetilen ve büyük ilgi gören kampanya için toplanan yardım miktarı 29 milyon TL'yi aştı...

Müge Anlı’da milyonlar tek yürek: Deprem için toplanan yardım miktarı 29 milyonu geçti...

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7,7 ve Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından tüm Türkiye seferber oldu.

Müge Anlı’da milyonlar tek yürek: Deprem için toplanan yardım miktarı 29 milyonu geçti...

Depremlerin yaraları sarılmaya devam ederken Müge Anlı da, geçtiğimiz gün canlı yayında başlattığı yardım kampanyasıyla depremzedelere destek olmaya devam ediyor.

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Müge Anlı’da milyonlar tek yürek: Deprem için toplanan yardım miktarı 29 milyonu geçti...

Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören kampanyada toplanan miktar 29 milyon TL'yi geçti.

Müge Anlı’da milyonlar tek yürek: Deprem için toplanan yardım miktarı 29 milyonu geçti...

MÜGE ANLI YARDIM KAMPANYASINA NASIL DESTEK OLABİLİRİM?

SMS ile destek olmak isteyen kişiler, MÜGE yazıp 2868'e mesaj göndererek depremzedelere 15 TL destekte bulunabilir.

Müge Anlı’da milyonlar tek yürek: Deprem için toplanan yardım miktarı 29 milyonu geçti...

Hesap numarası üzerinden destek olmak isteyen vatandaşlar ise, Türkiye Kızılay Derneği Genel Merkezi'ne ait olan TR48 0001 0021 1000 0028 6852 54 numaralı IBAN'a, açıklama kısmına MÜGE ANLI VE DOSTLARI GIDA YARDIMI yazarak yardımcı olabilir.

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