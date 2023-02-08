Müge Anlı’da milyonlar tek yürek: Deprem için toplanan yardım miktarı 29 milyonu geçti...

Hesap numarası üzerinden destek olmak isteyen vatandaşlar ise, Türkiye Kızılay Derneği Genel Merkezi'ne ait olan TR48 0001 0021 1000 0028 6852 54 numaralı IBAN'a, açıklama kısmına MÜGE ANLI VE DOSTLARI GIDA YARDIMI yazarak yardımcı olabilir.