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Müge Anlı'da vahşeti itiraf etmişti! Şaban Ataş cinayetinde yeni gelişme: Tanınmaz hale geldiği belirlendi
Giriş Tarihi: 16.05.2024 12:15
Güncelleme Tarihi: 16.05.2024
12:16
Müge Anlı'da vahşeti itiraf etmişti! Şaban Ataş cinayetinde yeni gelişme: Tanınmaz hale geldiği belirlendi
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 22 Mart'ta ortadan kaybolan Şaban Ataş'ın cesedi, üzeri taşlarla örtülmüş olarak bulundu. Ataş cinayetinde 5 şüpheli gözaltına alındı. Cinayetle ilgili soruşturma sürerken, taşların altına gömülü halde bulunan Ataş'ın cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsiye alındı. Cesedin vücut bütünlüğü tanınmaz halde olduğu için DNA testiyle tespit yapılacağı öğrenildi.