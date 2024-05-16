Müge Anlı’da vahşeti itiraf etmişti! Şaban Ataş cinayetinde yeni gelişme: Tanınmaz hale geldiği belirlendi

Muğla Seydikemer ilçesinde 22 Mart tarihinde ortadan kaybolan Şaban Ataş'tan (52) bir daha haber alınamadı. Bunun üzerine aile üyeleri "Müge Anlı ile Tatlı Sert"e katıldı. Ataş'ın bir süre önce boşanmalarına rağmen aynı evi paylaştığı eski eşi Emine Karabulut, canlı yayın çıkışında baş başa görüştüğü Müge Anlı'ya cinayeti itiraf etti.