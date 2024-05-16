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Haberler Yaşam Müge Anlı'da vahşeti itiraf etmişti! Şaban Ataş cinayetinde yeni gelişme: Tanınmaz hale geldiği belirlendi
Giriş Tarihi: 16.05.2024 12:15 Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 12:16

Müge Anlı'da vahşeti itiraf etmişti! Şaban Ataş cinayetinde yeni gelişme: Tanınmaz hale geldiği belirlendi

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 22 Mart'ta ortadan kaybolan Şaban Ataş'ın cesedi, üzeri taşlarla örtülmüş olarak bulundu. Ataş cinayetinde 5 şüpheli gözaltına alındı. Cinayetle ilgili soruşturma sürerken, taşların altına gömülü halde bulunan Ataş'ın cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsiye alındı. Cesedin vücut bütünlüğü tanınmaz halde olduğu için DNA testiyle tespit yapılacağı öğrenildi.

Hayrettin ŞAŞMAZ
Müge Anlı’da vahşeti itiraf etmişti! Şaban Ataş cinayetinde yeni gelişme: Tanınmaz hale geldiği belirlendi

Muğla Seydikemer ilçesinde 22 Mart tarihinde ortadan kaybolan Şaban Ataş'tan (52) bir daha haber alınamadı. Bunun üzerine aile üyeleri "Müge Anlı ile Tatlı Sert"e katıldı. Ataş'ın bir süre önce boşanmalarına rağmen aynı evi paylaştığı eski eşi Emine Karabulut, canlı yayın çıkışında baş başa görüştüğü Müge Anlı'ya cinayeti itiraf etti.

Müge Anlı’da vahşeti itiraf etmişti! Şaban Ataş cinayetinde yeni gelişme: Tanınmaz hale geldiği belirlendi

ŞOK İTİRAF: ŞABAN'I İPLE BOĞDU

"Kahvaltıda Burhanettin Öztürk, Şaban ve ben oturuyorduk. Aralarında kavga çıktı. Burhanettin, Şaban'ı iple boğdu. Ardından cesedi götürdü" diyen Karabulut, cesedin gömüldüğü yeri de söyledi."

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Müge Anlı’da vahşeti itiraf etmişti! Şaban Ataş cinayetinde yeni gelişme: Tanınmaz hale geldiği belirlendi

"Bu itirafın ardından Seydikemer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi verildi. Sarıyer mevkiine giden polisler, üzeri taşlarla örtülü bir erkek cesediyle karşılaştı.

Müge Anlı’da vahşeti itiraf etmişti! Şaban Ataş cinayetinde yeni gelişme: Tanınmaz hale geldiği belirlendi

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Ataş'a ait olduğu belirlenen ceset, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Müge Anlı’da vahşeti itiraf etmişti! Şaban Ataş cinayetinde yeni gelişme: Tanınmaz hale geldiği belirlendi

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığınca kasten adam öldürme suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Karabulut, 2 oğlu ve annesi ile Burhanettin Öztürk olman üzere toplam 5 şüpheli gözaltına alındı.

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