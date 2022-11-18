Müge Anlı’nın dudağına ne oldu? Müge Anlı canlı yayına geç çıkmasının nedenini açıkladı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı bugün her zaman yayınlandığı saatte yayınlanmazken ekranlara çıkan ünlü sunucu yayına geç kalmasının nedenini açıkladı. 20 yıllık yayın hayatına ikinci kez geç kalmasının sebebinin geçirdiği bir kaza olduğunu söyledi. Bu noktada programın izleyenleri ve sıkı takipçileri "Müge Anlı'nın dudağına ne oldu?" sorularına yanıt aramaya başladı. Öte yandan sunucunun dudağındaki morluk dikkat çekti. İşte Müge Anlı'nın dudağında yer alan morluğun ve yayına geç kalmasının sebebi…