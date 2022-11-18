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Haberler Yaşam Müge Anlı'nın dudağına ne oldu? Müge Anlı canlı yayına geç çıkmasının nedenini açıkladı
Giriş Tarihi: 18.11.2022 14:08 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022 14:14

Müge Anlı'nın dudağına ne oldu? Müge Anlı canlı yayına geç çıkmasının nedenini açıkladı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı bugün her zaman yayınlandığı saatte yayınlanmazken ekranlara çıkan ünlü sunucu yayına geç kalmasının nedenini açıkladı. 20 yıllık yayın hayatına ikinci kez geç kalmasının sebebinin geçirdiği bir kaza olduğunu söyledi. Bu noktada programın izleyenleri ve sıkı takipçileri "Müge Anlı'nın dudağına ne oldu?" sorularına yanıt aramaya başladı. Öte yandan sunucunun dudağındaki morluk dikkat çekti. İşte Müge Anlı'nın dudağında yer alan morluğun ve yayına geç kalmasının sebebi…

Müge Anlı’nın dudağına ne oldu? Müge Anlı canlı yayına geç çıkmasının nedenini açıkladı

Atv ekranlarında yayınlanmakta olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, bugün normal saatinden geç başladı. Müge Anlı canlı yayına geç çıkmasının nedenini açıkladı. Öte yandan ünlü sunucunun dudağında yer alan morluk izleyenlerin gözünden kaçmadı. Peki, Müge Anlı'nın dudağına ne oldu? İşte o açıklaması ve detaylar.

Müge Anlı’nın dudağına ne oldu? Müge Anlı canlı yayına geç çıkmasının nedenini açıkladı

MÜGE ANLI'NIN DUDAĞINA NE OLDU?

Müge Anlı, yayın geç kalmasının ardından seyircilere açıklama yaptı

"Yayını küçük, beklenmedik bir kazadan dolayı geç açmak zorunda kaldım. Bir sel olduğunda geç kalmıştım bir de şimdi 20 yıllık canlı yayın hayatımda... Sabah Lokum ile oynarken, Lokum'un dişi geldi dudağıma. Ben yine yayına geldim. Makyaj falan 'bir şey olmaz' diye...

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Müge Anlı’nın dudağına ne oldu? Müge Anlı canlı yayına geç çıkmasının nedenini açıkladı

"Saçımı falan yaptırdım ama kan durmayınca arkadaşımı aradım 'Mine benim kanım durmuyor' dedim, fotoğraf attım. O da bir doktora attı fotoğrafı 'Dikiş atmamız gerekiyor' dedi. O yüzden dikiş attırdım geldim. Kusura bakmayın"

Müge Anlı’nın dudağına ne oldu? Müge Anlı canlı yayına geç çıkmasının nedenini açıkladı

MÜGE ANLI KİMDİR?

Müge Anlı, 19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Babası İhsan Anlı'dır.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yaptı.2008'de gazeteci Burhan Akdağ'dan boşandı. Bu evlilikten 1 kızı oldu.Televizyon hayatına ilk olarak magazin alanında başlayan Anlı, diğer bir magazinci Şenay Düdek'le Kanal D'de yaptığı Dobra Dobra adlı magazin üzerine sohbetlerin olduğu ve konukların ağırlandığı bir program yapmıştır.

Bir sezon birlikte program yaptıktan sonra, aynı programa Düdek Cenk Eren'le FOX'ta, Anlı ise Pakize Suda'yla Kanal D'de devam etmiştir.Dobra Dobra'daki sunuculuk deneyimi ile magazinciliği bırakıp tam anlamıyla sunuculuğa geçti; atv'de yayınlanan kendine ait Müge Anlı ile Tatlı Sert adlı tartışma programını sunmaya başladı. Programda, kaybettiği yakınlarını arayan kişiler ağırlanmakta, işleyeni belli olmayan veya işleyenin hâlâ bulunamadığı cinayetler aydınlatılmaktadır.Tatlı Sert'in dışında, 2010 televizyon sezonunda, daha önceden Sinan Çetin yapmış olduğu Film Gibi adlı programla aynı formatta bir programı atv'de sundu.Müge Anlı ile Mektubunuz Var adlı programda, yaşadığı çeşitli olaylardan dolayı yakınlarıyla görüşemeyen, onları bulamayan kişiler konuk edildi.

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