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Haberler Yaşam Müge Anlı'nın programındaki Selahattin Yalnız kimdir? Cinsel istismarda bulunduğu kızlarını aramak için Müge Anlı'ya gelen üvey baba...
Giriş Tarihi: 03.06.2024 14:57 Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 14:57

Müge Anlı'nın programındaki Selahattin Yalnız kimdir? Cinsel istismarda bulunduğu kızlarını aramak için Müge Anlı'ya gelen üvey baba...

Müge Anlı Selahattin Yalnız olayıyla gündeme geldi. Cinsel istismarda bulunduğu kızlarını aramak için Müge Anlı'ya gelen üvey baba hakkında kan donduran gerçekler ortaya çıktı. Müge Anlı ve ekibi üvey baba hakkında tüm gerçekleri canlı yayında açıkladı. Selahattin Yalnız'ın 10 yıldır biri engelli 3 kız kardeşe cinsel istismarda bulunduğu Müge Anlı'nın titiz çalışmasıyla aydınlandı. Peki, Müge Anlı'nın programındaki Selahattin Yalnız kimdir?

Müge Anlı’nın programındaki Selahattin Yalnız kimdir? Cinsel istismarda bulunduğu kızlarını aramak için Müge Anlı’ya gelen üvey baba...

Selahattin Yalnız, araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın kapısını çaldı ve üvey kızları Figen Tülay Bayındır ve Bahar Demir'in uyku ilacıyla kendisini uyutarak evden kaçtıklarını iddia etti. Olaya el atan Müge Anlı kızları aramaya koyuldu ancak hiç beklenmedik bir olayla karşı karşıya kaldı. Programa gelen kızlar üvey baba Selahattin Yalnız hakkında tüm gerçekleri anlattı. Peki, Müge Anlı'nın programındaki Selahattin Yalnız olayı nedir?

Müge Anlı’nın programındaki Selahattin Yalnız kimdir? Cinsel istismarda bulunduğu kızlarını aramak için Müge Anlı’ya gelen üvey baba...

Cinsel istismarda bulunduğu kızlarını aramak için Müge Anlı'ya gelen üvey baba tutuklandı!

atv'de yayınlanan Müge Anlı İle Tatlı Sert programına üvey kızlarını aramak için katılan Selahattin Yalnız'ın 10 yıldır biri engelli 3 kız kardeşe cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı. Kan donduran gerçekler Müge Anlı'nın titiz çalışmasıyla aydınlandı.

Selahattin Yalnız, araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın kapısını çaldı ve üvey kızları Figen Tülay Bayındır ve Bahar Demir'in eve dönmelerini istedi.

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Müge Anlı’nın programındaki Selahattin Yalnız kimdir? Cinsel istismarda bulunduğu kızlarını aramak için Müge Anlı’ya gelen üvey baba...

Üvey Baba Selahattin Yalnız, anne Fitnat Ertekin ve zihinsel engelli abla Gizem Demir, 17 Mayıs günü Muğla'nın Ortaca ilçesinden kaybolan Figen Tülay Bayındır ve Bahar Demir'i bulmak için araştırmacı gazeteci Müge Anlı'ya başvurdu. Ailenin iddiasına göre kızlar babalarını uyku ilacı ile uyutarak evden kaçtı. Endişeli gözüken aile, kızlarının evden kaçarken evdeki 63 bin TL parayı da alıp gittiklerini iddia etti. Programda araştırılmaya başlanan olayın perde arkası herkesi dehşet vericiydi.

Müge Anlı’nın programındaki Selahattin Yalnız kimdir? Cinsel istismarda bulunduğu kızlarını aramak için Müge Anlı’ya gelen üvey baba...

Selahattin Yalnız, Fitnat Ertakin'in öz kızı 24 yaşındaki Figen Tülay Bayındır'ı çocuk yaştan beri sahip çıktığını daha sonra kızının arkadaşı olan Bahar Demir ve Bahar'ın zihinsel engelli ablası Gizem Demir'i evine alıp babalık yaptığını söyledi. Üvey baba ve , kızlarından hiçbir şeyini eksik etmediklerini her ay kartlarına para yatırdıklarını öne sürdü. Kızları öz kızı gibi gördüğünü söyleyen Yalnız, Müge Anlı'dan yardım istedi.

Müge Anlı’nın programındaki Selahattin Yalnız kimdir? Cinsel istismarda bulunduğu kızlarını aramak için Müge Anlı’ya gelen üvey baba...

Kayıpların 15. gününde Müge Anlı ve ekibi kızları buldu. Figen Tülay Bayındır ve Bahar Demir, çarpıcı gerçekleri Müge Anlı'ya anlattı. Gizli bir tanık ise, kızların saldırıya uğradığı videoları ekibe gönderdi. Gerçekler gün gibi ortadaydı. Selahattin Yalnız'ın yıllarca 3 kıza da cinsel istismarda bulunduğu delillerle kanıtlandı.

Yıllarca susan kızlar artık dayanamamış ve çareyi kaçmakta ve evden uzaklaşmakta bulmuştu. Üvey baba videoların sahte olduğunu öne sürdü. Ve hakkındaki iddiaların da asılsız olduğunu söyleyen Selahattin Yalnız, videolar uyurken çekildi kızlar bana istismarda bulundu, dedi.

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