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Müge Anlı'nın programındaki Selahattin Yalnız kimdir? Cinsel istismarda bulunduğu kızlarını aramak için Müge Anlı'ya gelen üvey baba...
Giriş Tarihi: 03.06.2024 14:57
Güncelleme Tarihi: 03.06.2024
14:57
Müge Anlı'nın programındaki Selahattin Yalnız kimdir? Cinsel istismarda bulunduğu kızlarını aramak için Müge Anlı'ya gelen üvey baba...
Müge Anlı Selahattin Yalnız olayıyla gündeme geldi. Cinsel istismarda bulunduğu kızlarını aramak için Müge Anlı'ya gelen üvey baba hakkında kan donduran gerçekler ortaya çıktı. Müge Anlı ve ekibi üvey baba hakkında tüm gerçekleri canlı yayında açıkladı. Selahattin Yalnız'ın 10 yıldır biri engelli 3 kız kardeşe cinsel istismarda bulunduğu Müge Anlı'nın titiz çalışmasıyla aydınlandı. Peki, Müge Anlı'nın programındaki Selahattin Yalnız kimdir?