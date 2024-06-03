Müge Anlı’nın programındaki Selahattin Yalnız kimdir? Cinsel istismarda bulunduğu kızlarını aramak için Müge Anlı’ya gelen üvey baba...

Kayıpların 15. gününde Müge Anlı ve ekibi kızları buldu. Figen Tülay Bayındır ve Bahar Demir, çarpıcı gerçekleri Müge Anlı'ya anlattı. Gizli bir tanık ise, kızların saldırıya uğradığı videoları ekibe gönderdi. Gerçekler gün gibi ortadaydı. Selahattin Yalnız'ın yıllarca 3 kıza da cinsel istismarda bulunduğu delillerle kanıtlandı.

Yıllarca susan kızlar artık dayanamamış ve çareyi kaçmakta ve evden uzaklaşmakta bulmuştu. Üvey baba videoların sahte olduğunu öne sürdü. Ve hakkındaki iddiaların da asılsız olduğunu söyleyen Selahattin Yalnız, videolar uyurken çekildi kızlar bana istismarda bulundu, dedi.