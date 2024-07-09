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Haberler Yaşam MUĞLA DEPREM SON DAKİKA || 9 Temmuz az önce Muğla'da deprem mi oldu? Afad ve Kandilli duyurdu!
Giriş Tarihi: 09.07.2024 12:30 Güncelleme Tarihi: 09.07.2024 12:38

MUĞLA DEPREM SON DAKİKA || 9 Temmuz az önce Muğla'da deprem mi oldu? Afad ve Kandilli duyurdu!

Son dakika Muğla açıklarında bir deprem meydana geldi. Son zamanlarda özellikle 4 ve üzeri depremler meydana gelmeye devam ederken, bu deprem haberlerine bir yenisi de Muğla'dan eklendi. Bölgede yaşayan vatandaşların panik olmasına neden olan deprem haberini Afad duyurdu. Peki, Muğla'da deprem mi oldu, hangi iller etkilendi, kaç şiddetinde oldu?

MUĞLA DEPREM SON DAKİKA || 9 Temmuz az önce Muğla’da deprem mi oldu? Afad ve Kandilli duyurdu!

Son dakika Muğla deprem haberi ile sarsıldı. Marmaris ilçesinde gerçekleşen deprem sonrasında vatandaşlar depremin büyüklüğü, derinliği, şiddeti gibi ayrıntıları araştırıyor. Peki, 9 Temmuz 2024 Salı Muğla depremi kaç büyüklüğünde oldu, merkez üssü neresi şiddeti ne? İşte, AFAD verileri ile ayrıntıları...

MUĞLA DEPREM SON DAKİKA || 9 Temmuz az önce Muğla’da deprem mi oldu? Afad ve Kandilli duyurdu!

MUĞLA DEPREM SON DAKİKA

Saat 12:11'de kaydedilen depremin büyüklüğü 4.4 olarak ölçülürken, derinliği ise 6.89 kilometre olarak belirlendi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün Marmaris olduğu açıklandı.

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MUĞLA DEPREM SON DAKİKA || 9 Temmuz az önce Muğla’da deprem mi oldu? Afad ve Kandilli duyurdu!

#DEPREM
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Marmaris (Muğla)
Tarih:2024-07-09
Saat:12:11:53 TSİ
Enlem:36.90361 N
Boylam:28.125 E
Derinlik:6.89 km

MUĞLA DEPREM SON DAKİKA || 9 Temmuz az önce Muğla’da deprem mi oldu? Afad ve Kandilli duyurdu!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremle ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı. Yerlikaya, "Muğla ili Marmaris ilçesinde 4.4 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili olarak AFAD ve kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." dedi.

MUĞLA DEPREM SON DAKİKA || 9 Temmuz az önce Muğla’da deprem mi oldu? Afad ve Kandilli duyurdu!

SON DEPREMLER

2024-07-09 11:18:34 39.80306 27.50139 7.0 ML 1.4 Balya (Balıkesir)
2024-07-09 11:17:07 39.25278 27.73472 7.0 ML 1.8 Soma (Manisa)
2024-07-09 11:09:11 39.8475 27.49111 7.0 ML 1.2 Balya (Balıkesir)
2024-07-09 11:06:53 39.68722 26.37861 7.0 ML 1.4 Ezine (Çanakkale)
2024-07-09 10:26:17 39.65 29.41917 6.96 ML 1.1 Tavşanlı (Kütahya)
2024-07-09 10:14:09 40.08528 31.82194 7.0 ML 2.4 Beypazarı (Ankara)
2024-07-09 09:56:26 37.27167 29.30778 7.11 ML 1.9 Acıpayam (Denizli)
2024-07-09 09:33:43 37.31528 36.41361 7.25 ML 1.5 Düziçi (Osmaniye)
2024-07-09 09:28:35 40.39333 34.40056 13.47 ML 1.7 Uğurludağ (Çorum)
2024-07-09 09:24:16 38.57778 25.74333 7.06 ML 2.0 Ege Denizi - [53.26 km] Çeşme (İzmir)
2024-07-09 09:13:10 36.31917 36.25056 7.0 ML 2.3 Antakya (Hatay)
2024-07-09 09:09:11 37.54333 35.30917 7.04 ML 2.0 Aladağ (Adana)

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