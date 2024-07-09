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MUĞLA DEPREM SON DAKİKA || 9 Temmuz az önce Muğla'da deprem mi oldu? Afad ve Kandilli duyurdu!
Giriş Tarihi: 09.07.2024 12:30
Güncelleme Tarihi: 09.07.2024
12:38
Son dakika Muğla açıklarında bir deprem meydana geldi. Son zamanlarda özellikle 4 ve üzeri depremler meydana gelmeye devam ederken, bu deprem haberlerine bir yenisi de Muğla'dan eklendi. Bölgede yaşayan vatandaşların panik olmasına neden olan deprem haberini Afad duyurdu. Peki, Muğla'da deprem mi oldu, hangi iller etkilendi, kaç şiddetinde oldu?