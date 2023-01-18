Muğla’da Gezilecek Yerler 2023 – Muğla Gezilecek Tarihi Turistik Yerler ve Müzeler Listesi

Kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve her devirde önemini korumuş bir bölge olan Muğla; İslam hâkimiyetinden önce Karya, İslam hâkimiyeti sonrasında Menteşe ismini alarak günümüze kadar gelmiş ve ismi Muğla olarak kalmış önemli turizm şehirlerimizden bir tanesidir. Türkiye'de arıcılığın en önemli merkezlerinden biri olarak da bilinir. Yatağan Termik Santrali, Yeniköy'de Yeniköy Termik Santrali, Kemerköy'de Kemerköy Termik Santrali yine bu ilde bulunmaktadır. Ortaca, Dalaman, Köyceğiz, Fethiye, Marmaris, Datça ve Bodrum gibi tatil bölgeleri ile her yıl yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapmaktadır. Muğla'da gezilecek yerler listesinin farklı kategorilere göre hazırladık. Bu listeye göre gezi planı çıkartabilirsiniz. İşte Muğla gezilecek tarihi turistik yerler, müzeler ve mekanlar…