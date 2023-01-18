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Haberler Yaşam Muğla’da Gezilecek Yerler 2023 – Muğla Gezilecek Tarihi Turistik Yerler ve Müzeler Listesi
Giriş Tarihi: 18.01.2023 16:06 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023 16:06

Muğla’da Gezilecek Yerler 2023 – Muğla Gezilecek Tarihi Turistik Yerler ve Müzeler Listesi

Ege Bölgesi'nde yer alan, topraklarının bir kısmı da Akdeniz Bölgesi'ne giren Muğla, Türkiye'nin en kalabalık 24. İli olarak kayıtlara geçmiştir. Ortaca, Dalaman, Köyceğiz, Fethiye, Marmaris, Milas, Datça ve Bodrum gibi tatil yöreleri ile ismini dünyaya duyurmuş ve her yıl milyonlarca turisti ağırlayan önemli şehirlerden bir tanesidir. Antik Karya bölgesinin en eski yerleşimlerinden biri olan Muğla, tarihin en eski kalıntıların izlerini taşımaktadır. Bu yönüyle de büyük ilgi görmektedir. Eğer Muğla'yı keşfetmek ve detaylı gezmek istiyorsanız size gerekli listeyi paylaşacağız. İşte Muğla gezilecek tarihi turistik yerler, müzeler ve mekanlar…

Muğla’da Gezilecek Yerler 2023 – Muğla Gezilecek Tarihi Turistik Yerler ve Müzeler Listesi

Kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve her devirde önemini korumuş bir bölge olan Muğla; İslam hâkimiyetinden önce Karya, İslam hâkimiyeti sonrasında Menteşe ismini alarak günümüze kadar gelmiş ve ismi Muğla olarak kalmış önemli turizm şehirlerimizden bir tanesidir. Türkiye'de arıcılığın en önemli merkezlerinden biri olarak da bilinir. Yatağan Termik Santrali, Yeniköy'de Yeniköy Termik Santrali, Kemerköy'de Kemerköy Termik Santrali yine bu ilde bulunmaktadır. Ortaca, Dalaman, Köyceğiz, Fethiye, Marmaris, Datça ve Bodrum gibi tatil bölgeleri ile her yıl yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapmaktadır. Muğla'da gezilecek yerler listesinin farklı kategorilere göre hazırladık. Bu listeye göre gezi planı çıkartabilirsiniz. İşte Muğla gezilecek tarihi turistik yerler, müzeler ve mekanlar…

Muğla’da Gezilecek Yerler 2023 – Muğla Gezilecek Tarihi Turistik Yerler ve Müzeler Listesi

Muğla'da Gezilecek Yerler Ve Müzeler

  • BODRUM SUALTI ARKEOLOJİ MÜZESİ (BODRUM KALESİ)
  • STRATONİKEİA ANTİK KENTİ
  • HERAKLEİA
  • BAFA GÖLÜ
  • LABRAUNDA ANTİK KENTİ
  • İASOS
  • YEŞİLYURT
  • YAKA PARK
  • AHMET GAZİ MEDRESESİ VE TÜRBESİ
  • BOĞAZİÇİ KÖYÜ
  • BALIKPAZARI AÇIK HAVA MÜZESİ
  • OİNOANDA / OENOANDA
  • AMİNTAS KAYA MEZARLARI
  • GÜLLÜK
  • KARABAĞLAR YAYLASI
  • KADYANA
  • DOMUZ ADASI
  • LAGİNA ANTİK KENTİ
  • MABOLLA ANTİK KENTİ
  • MUĞLA YAYLALARI
  • HALİKARNAS
  • GEBEKUM
  • HIPPOKOME
  • TERSANE ADASI
  • PANAMARA
  • ŞÖVALYE ADASI
  • ARMUTALAN
  • ZEYTİN ADA
  • KÖYCEĞİZ GÖLÜ
  • TELMİSSOS
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Muğla’da Gezilecek Yerler 2023 – Muğla Gezilecek Tarihi Turistik Yerler ve Müzeler Listesi
  • ŞAHİDİ CAMİ
  • ÇÖLLÜOĞLU HANI
  • KIZILADA
  • PİSİLİS
  • AĞA CAMİ
  • YASSICA ADALAR
  • HACIKADI EVİ
  • GÖBÜN KOYU
  • UYKU VADİSİ
  • EKİNCİK KOYU
  • SANAT EVİ (MÜFTÜLER EVİ)
  • İZTUZU SAHİLİ
  • DALYAN
  • SULTANİYE KAPLICASI
  • ANIT AĞAÇ
  • KUMLUBÜK
  • GÖCEK
  • ÇİFTLİK
  • CARETTA CARETTA'LAR
  • DELİKTAŞ ADASİ
  • ÇAMUR BANYOLARI
  • YENİ MYNDOS
  • KIZIL VE HAYIT BÜKLERİ
  • KNDYE
  • SAATLİ KULE
Muğla’da Gezilecek Yerler 2023 – Muğla Gezilecek Tarihi Turistik Yerler ve Müzeler Listesi

Görülmesi Gereken Tarihi Turistik Mekanlar

  1. Hafsa Sultan Kervansarayı
  2. Yağcılar Hanı
  3. Keramos Antik Kenti
  4. Konakaltı Hanı
  5. Bargilya Antik Kenti
  6. Datça Apollon Tapınağı
  7. Bodrum Antik Tiyatro
  8. Apostol Kilisesi
  9. Halikarnas Mozolesi
  10. Bodrum Kalesi
  11. Bodrum Leleg Yolu
  12. Bodrum Osmanlı Tersanesi
  13. Pedasa Antik Kenti
  14. Mindos Kapısı
  15. Madnasa Antik Kenti
  16. Bodrum Yel Değirmenleri
  17. Şövalye Adası
  18. Fethiye Kalesi
  19. Af Kule Manastırı
  20. Kayaköy Hayalet Şehir
  21. Panormus Kaya Mezarları
  22. Tlos Antik Kenti
  23. Myndos Antik Kenti
  24. Knidos Antik Kenti
Muğla’da Gezilecek Yerler 2023 – Muğla Gezilecek Tarihi Turistik Yerler ve Müzeler Listesi

Muğla Çevresi Gezilecek Doğal Mekanlar

  1. Çınar Plajı
  2. Ekincik Koyu
  3. Küfre Koyu
  4. Mazıköy Plajı
  5. Karaincir Akyarlar Plajı
  6. Yalıçiftlik Kızılağaç Plajı
  7. Halikarnas Plajı
  8. Bodrum Akvaryum Koyu
  9. Gündoğan Plajı
  10. Bördübet Koyu
  11. Gümüşlük Plajı
  12. Şeytan Yalısı
  13. Kumlubük Koyu
  14. Karaot Kumsalı
  15. Ölüdeniz Plajı
  16. Çökertme Plajı
  17. Zeytinlikuyu Plajı
  18. Turunç Koyu
  19. Ayaş Sultan Koyu
  20. İnbükü Orman Kampı
  21. Sarsıla Koyu
  22. Yalancı Boğaz
  23. Kovanlık Plajı
  24. İztuzu Plajı
  25. Emecik
  26. Kızlanaltı Plajı
  27. Abdi Reis Koyu
  28. Marmaris Kleopatra Plajı
  29. Ayın Koyu
  30. Belcekız Plajı
  31. Ören Plajı
  32. İnlice Halk Plajı
  33. Kleopatra Hamamı Koyu
  34. Turunç Pınarı Koyu
  35. Kadıkalesi Plajı
  36. Kargı Koyu
  37. Göcek Tersane Adası
  38. Ovabükü Plajı
  39. Çalış Plajı
  40. Gebekum
  41. Taşlık Plajı
  42. Kumluk Plajı

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