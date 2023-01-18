Muğla’da Gezilecek Yerler 2023 – Muğla Gezilecek Tarihi Turistik Yerler ve Müzeler Listesi

Ege Bölgesi'nde yer alan, topraklarının bir kısmı da Akdeniz Bölgesi'ne giren Muğla, Türkiye'nin en kalabalık 24. İli olarak kayıtlara geçmiştir. Ortaca, Dalaman, Köyceğiz, Fethiye, Marmaris, Milas, Datça ve Bodrum gibi tatil yöreleri ile ismini dünyaya duyurmuş ve her yıl milyonlarca turisti ağırlayan önemli şehirlerden bir tanesidir. Antik Karya bölgesinin en eski yerleşimlerinden biri olan Muğla, tarihin en eski kalıntıların izlerini taşımaktadır. Bu yönüyle de büyük ilgi görmektedir. Eğer Muğla'yı keşfetmek ve detaylı gezmek istiyorsanız size gerekli listeyi paylaşacağız. İşte Muğla gezilecek tarihi turistik yerler, müzeler ve mekanlar…