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Muğla'da yer sofrasındaki katliamda şok ifade: Ben değil 15 yaşındaki kardeşim yaptı
Giriş Tarihi: 30.05.2022 15:26
Güncelleme Tarihi: 30.05.2022
15:30
Muğla'da yer sofrasındaki katliamda şok ifade: Ben değil 15 yaşındaki kardeşim yaptı
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde amcası Adnan Buhuroğlu (58), kuzenleri Yasin (29) ve Tahsin (27) Buhuroğlu'nu evde yemek yedikleri sırada pencereden av tüfeği ile ateş ederek öldüren ve cinayetten sonra 'Olması gereken neyse onu yaptım, hoşça kalın' yazısı paylaşan tutuklu sanık Recep Buhuroğlu (28), ilk kez hakim karşısına çıktı. Buhuroğlu, amcası ve kuzenlerini kendisinin değil 15 yaşındaki kardeşi A.F.B.'nin öldürdüğünü ileri sürdü. Mahkeme heyeti A.F.B.'nin tutuklanmasına, Recep Buhuroğlu'nun ise tutukluluk halinin devamına karar verdi.