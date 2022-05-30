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Haberler Yaşam Muğla'da yer sofrasındaki katliamda şok ifade: Ben değil 15 yaşındaki kardeşim yaptı
Giriş Tarihi: 30.05.2022 15:26 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022 15:30

Muğla'da yer sofrasındaki katliamda şok ifade: Ben değil 15 yaşındaki kardeşim yaptı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde amcası Adnan Buhuroğlu (58), kuzenleri Yasin (29) ve Tahsin (27) Buhuroğlu'nu evde yemek yedikleri sırada pencereden av tüfeği ile ateş ederek öldüren ve cinayetten sonra 'Olması gereken neyse onu yaptım, hoşça kalın' yazısı paylaşan tutuklu sanık Recep Buhuroğlu (28), ilk kez hakim karşısına çıktı. Buhuroğlu, amcası ve kuzenlerini kendisinin değil 15 yaşındaki kardeşi A.F.B.'nin öldürdüğünü ileri sürdü. Mahkeme heyeti A.F.B.'nin tutuklanmasına, Recep Buhuroğlu'nun ise tutukluluk halinin devamına karar verdi.

DHA
Muğla’da yer sofrasındaki katliamda şok ifade: Ben değil 15 yaşındaki kardeşim yaptı

MUĞLA'DA YER SOFRASINDAKİ KATLİAMDA ŞOK İFADE: BEN DEĞİL 15 YAŞINDAKİ KARDEŞİM YAPTI

Olay, 27 Kasım 2021'de saat 21.30 sıralarında Çatak Mahallesi'nde meydana geldi. Recep Buhuroğlu, aralarında husumet olduğu ileri sürülen Adnan Buhuroğlu, oğulları Yasin ile Tahsin Buhuroğlu'na evde yemek yedikleri sırada pencereden av tüfeği ile ateş açıp kaçtı.

Muğla’da yer sofrasındaki katliamda şok ifade: Ben değil 15 yaşındaki kardeşim yaptı

Silah seslerini duyanların ihbarıyla eve sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde baba ile oğullarının yaşamını yitirdiği belirlendi.

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Muğla’da yer sofrasındaki katliamda şok ifade: Ben değil 15 yaşındaki kardeşim yaptı

Savcının olay yeri incelemesinin ardından 3 kişinin cansız bedenleri, Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na morguna kaldırıldı.

Muğla’da yer sofrasındaki katliamda şok ifade: Ben değil 15 yaşındaki kardeşim yaptı

Recep Buhuroğlu, cinayetin hemen ardından mesajlaşma uygulaması WhatsApp'taki hikaye bölümünde, 'Buradan yazayım. Tanıdık, tanımadık kim varsa hakkınızı helal edin.

Muğla’da yer sofrasındaki katliamda şok ifade: Ben değil 15 yaşındaki kardeşim yaptı

Ben artık yokum, ulaşamazsanız yani bana. Olması gereken neyse onu yaptım, hoşça kalın' paylaşımını yaptı. Jandarma tarafından yakalanan Buhuroğlu, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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