Giriş Tarihi: 21.08.2024 15:44
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024
15:46
Muğla'daki faciaya sebep olup, tutuklanmışlardı: Baba-oğul yangını bakın nasıl çıkarmış! İfadeleri pes dedirtti
Muğla'nın Yatağan'ın ilçesindeki Yava Mahallesi'nde 17 Ağustos günü saat 13.30 civarında kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Gelen son dakika bilgilerine göre; Yatağan ilçesinde, orman yangınına neden oldukları gerekçesiyle tutuklanan arıcı ve oğlunun ifadeleri ortaya çıktı. Şüpheli baba-oğulun ifadeleri pes dedirtti.