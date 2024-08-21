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Giriş Tarihi: 21.08.2024 15:44 Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 15:46

Muğla'daki faciaya sebep olup, tutuklanmışlardı: Baba-oğul yangını bakın nasıl çıkarmış! İfadeleri pes dedirtti

Muğla'nın Yatağan'ın ilçesindeki Yava Mahallesi'nde 17 Ağustos günü saat 13.30 civarında kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Gelen son dakika bilgilerine göre; Yatağan ilçesinde, orman yangınına neden oldukları gerekçesiyle tutuklanan arıcı ve oğlunun ifadeleri ortaya çıktı. Şüpheli baba-oğulun ifadeleri pes dedirtti.

Hayrettin ŞAŞMAZ
Muğla’daki faciaya sebep olup, tutuklanmışlardı: Baba-oğul yangını bakın nasıl çıkarmış! İfadeleri pes dedirtti

Havadan 1 uçak ve 5 helikopter, karadan ise 23 arazöz ve 135 personel ile yangın söndürme çalışmaları başlatıldı. Yangın, Nebiköy, Kayırlı ve Ramada mahallelerinde 58 evin tahliye edilmesine neden olurken, Aydın-Muğla kara yolu tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı.

Muğla’daki faciaya sebep olup, tutuklanmışlardı: Baba-oğul yangını bakın nasıl çıkarmış! İfadeleri pes dedirtti

Yangın 21 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Bu süreçte 30 küçükbaş ve 23 büyükbaş hayvan tahliye edildi, bir arıcıya ait 60 kovan zarar gördü.

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Muğla’daki faciaya sebep olup, tutuklanmışlardı: Baba-oğul yangını bakın nasıl çıkarmış! İfadeleri pes dedirtti

BABA-OĞUL TUTUKLANDI!

Yangının başladığı bölgede inceleme yapan jandarma ekipleri, yangının arıcılık yapılan alandan kaynaklandığını tespit etti. Bu kapsamda arıcılık yapan M.Ş. (78) ve oğlu İ.Ş. (47) gözaltına alındı. Baba ve oğlun arılara tütsü ile duman verirken yangına neden oldukları belirlendi.

Muğla’daki faciaya sebep olup, tutuklanmışlardı: Baba-oğul yangını bakın nasıl çıkarmış! İfadeleri pes dedirtti

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Yatağan ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan arıcı baba 78 yaşındaki M.Ş. ve 47 yaşındaki oğlu İ.Ş. adliyeye sevk edildi. Arıcı baba oğul çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Muğla’daki faciaya sebep olup, tutuklanmışlardı: Baba-oğul yangını bakın nasıl çıkarmış! İfadeleri pes dedirtti

"İŞİMİZ BİTTİKTEN SONRA..."

i.Ş. savcılıktaki ifadesinde olay gününü şu şekilde anlattı: "Babamla birlikte arılara şerbet vermek ve tütsü yakmak için alana gittik. Babam tütsüyü çam ağacının kuruyan yapraklarıyla yaktı. İşimiz bittikten sonra tütsüyü söndürmek için kapağını açtık ve üzerine su döktük. Tütsüyü tamamen söndürdükten sonra kovanların arkasına bıraktık. "

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