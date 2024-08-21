Muğla’daki faciaya sebep olup, tutuklanmışlardı: Baba-oğul yangını bakın nasıl çıkarmış! İfadeleri pes dedirtti

BABA-OĞUL TUTUKLANDI!

Yangının başladığı bölgede inceleme yapan jandarma ekipleri, yangının arıcılık yapılan alandan kaynaklandığını tespit etti. Bu kapsamda arıcılık yapan M.Ş. (78) ve oğlu İ.Ş. (47) gözaltına alındı. Baba ve oğlun arılara tütsü ile duman verirken yangına neden oldukları belirlendi.