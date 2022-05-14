Haberler Yaşam Muhammed bin Zayid el-Nehyan Birleşik Arap Emirlikleri’nin yeni devlet başkanı oldu! Muhammed bin Zayid el-Nehyan kimdir, kaç yaşında?

Giriş Tarihi: 14.05.2022 21:48 Güncelleme Tarihi: 14.05.2022 21:49

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed Al Nahyan, dün öğlen saatlerinde hayatını kaybettiği açıklandı. Koltuğuna Muhammed bin Zayid el-Nehyan bugün itibariyle oturdu. Abu Dabi emirliğinin veliaht prensi ve Birleşik Arap Emirlikleri Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutan yardımcısı olan Muhammed bin Zâyid bin Sultan el-Nehyan dün hayatını kaybeden Halife Bin Zayed Al Nahyan'dan boşalan devlet başkanlığı koltuğuna oturdu. 73 yaşında hayatını kaybeden eski başkan yerine 61 yaşındaki el Nahyan geçti. Peki, Muhammed bin Zayid el-Nehyan kimdir? İşte detaylar…