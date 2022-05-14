Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Muhammed bin Zayid el-Nehyan Birleşik Arap Emirlikleri’nin yeni devlet başkanı oldu! Muhammed bin Zayid el-Nehyan kimdir, kaç yaşında?
Giriş Tarihi: 14.05.2022 21:48 Güncelleme Tarihi: 14.05.2022 21:49

Muhammed bin Zayid el-Nehyan Birleşik Arap Emirlikleri’nin yeni devlet başkanı oldu! Muhammed bin Zayid el-Nehyan kimdir, kaç yaşında?

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed Al Nahyan, dün öğlen saatlerinde hayatını kaybettiği açıklandı. Koltuğuna Muhammed bin Zayid el-Nehyan bugün itibariyle oturdu. Abu Dabi emirliğinin veliaht prensi ve Birleşik Arap Emirlikleri Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutan yardımcısı olan Muhammed bin Zâyid bin Sultan el-Nehyan dün hayatını kaybeden Halife Bin Zayed Al Nahyan'dan boşalan devlet başkanlığı koltuğuna oturdu. 73 yaşında hayatını kaybeden eski başkan yerine 61 yaşındaki el Nahyan geçti. Peki, Muhammed bin Zayid el-Nehyan kimdir? İşte detaylar…

Muhammed bin Zayid el-Nehyan Birleşik Arap Emirlikleri’nin yeni devlet başkanı oldu! Muhammed bin Zayid el-Nehyan kimdir, kaç yaşında?

Abu Dabi emirliğinin veliaht prensi ve Birleşik Arap Emirlikleri Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutan yardımcısı olan Muhammed bin Zâyid bin Sultan el-Nehyan dün hayatını kaybeden Halife Bin Zayed Al Nahyan'dan boşalan devlet başkanlığı koltuğuna oturdu. Böylece 2004 yılından beri ilk defa Birleşik Arap Emirlikleri'nin devlet başkanı değişti. Peki, yeni BAE devlet başkanı kimdir? İşte detaylar…

Muhammed bin Zayid el-Nehyan Birleşik Arap Emirlikleri’nin yeni devlet başkanı oldu! Muhammed bin Zayid el-Nehyan kimdir, kaç yaşında?

MUHAMMED BİN ZAYİD EL-NEHYAN KİMDİR?

11 Mart 1961 Abu Dabi doğumlu El-Nahyan, balık burcudur. Abu Dabi emirliği ve Birleşik Arap Emirlikleri Silahlı Kuvvetlerinin başkomutanlığını yapmakta.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Muhammed bin Zayid el-Nehyan Birleşik Arap Emirlikleri’nin yeni devlet başkanı oldu! Muhammed bin Zayid el-Nehyan kimdir, kaç yaşında?

Kasım 2004 tarihinde Abu Dabi prensi ve emirlik veliahtı oldu. 13 Mayıs 2022 tarihinden bu yana Abi Dabi'nin yöneticisidir. Birleşik Arap Emirlikleri hava kuvvetlerinde hizmet verdi.

Muhammed bin Zayid el-Nehyan Birleşik Arap Emirlikleri’nin yeni devlet başkanı oldu! Muhammed bin Zayid el-Nehyan kimdir, kaç yaşında?

Zayed bin Sultan Al Nahyan'ın üçüncü oğludur. Kardeşleri Hamdan, Hazza, Saeed, Isa, Nahyan, Saif, Tahnoun, Mansour, Falah, Diab, Omar ve Khalid'dir.

Muhammed bin Zayid el-Nehyan Birleşik Arap Emirlikleri’nin yeni devlet başkanı oldu! Muhammed bin Zayid el-Nehyan kimdir, kaç yaşında?

el-Nehyan, 2019 yılında TIME dergisi tarafından dünyanın en etkili 100 insanından biri olarak seçildi.

SON DAKİKA