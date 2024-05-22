Muharrem ayı başlangıcı Diyanet takvimi ile bekleniyor! 2024 Muharrem ayı tarihi ve aşure günü ne zaman?

Muharrem ayı başlangıcı Müslümanlar için hicri yılbaşı olacak. Diyanet ile kontrol edilen tarihleri ibadetle dolu geçirmek isteyen İslam alemi, tarihleri atlamak istemiyor. Öte yandan aşure günü için de geri sayım başladı. Peki; 2024 muharrem ayı ne zaman, aşure günü hangi tarihte? İşte, detaylar...