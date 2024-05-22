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Haberler Yaşam Muharrem ayı başlangıcı Diyanet takvimi ile bekleniyor! 2024 Muharrem ayı tarihi ve aşure günü ne zaman?
Giriş Tarihi: 22.05.2024 16:53 Güncelleme Tarihi: 22.05.2024 16:53

Muharrem ayı başlangıcı Diyanet takvimi ile bekleniyor! 2024 Muharrem ayı tarihi ve aşure günü ne zaman?

İslam alemi mübarek üç ayların ardından hicri yılbaşı için geri sayıma başladı. Şevval oruçlarını da tutan Müslümanlar, Muharrem ayı başlangıcı için takvimi işaretliyor. Bu noktada Diyanet dini günler takvimi gündemde. Hicri takvime göre hesaplanan tarihler paylaşıldı. Ayın içinde yer alan Aşure Günü tarihi de merak ediliyor. Peki; 2024 Muharrem ayı tarihi ve aşure günü ne zaman?

Muharrem ayı başlangıcı Diyanet takvimi ile bekleniyor! 2024 Muharrem ayı tarihi ve aşure günü ne zaman?

Muharrem ayı başlangıcı Müslümanlar için hicri yılbaşı olacak. Diyanet ile kontrol edilen tarihleri ibadetle dolu geçirmek isteyen İslam alemi, tarihleri atlamak istemiyor. Öte yandan aşure günü için de geri sayım başladı. Peki; 2024 muharrem ayı ne zaman, aşure günü hangi tarihte? İşte, detaylar...

Muharrem ayı başlangıcı Diyanet takvimi ile bekleniyor! 2024 Muharrem ayı tarihi ve aşure günü ne zaman?

2024 MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Muharrem ayı, 7 Temmuz 2024 Pazar günü idrak edilmeye başlayacak.

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Muharrem ayı başlangıcı Diyanet takvimi ile bekleniyor! 2024 Muharrem ayı tarihi ve aşure günü ne zaman?

2024 HİCRİ YILBAŞI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre 2024 hicri yılbaşı tarihi belli oldu.

Buna göre hicri yılbaşı 2024 yılında, 7 Temmuz 2024 Pazar gününe denk geliyor.

Muharrem ayı başlangıcı Diyanet takvimi ile bekleniyor! 2024 Muharrem ayı tarihi ve aşure günü ne zaman?

ŞEVVAL AYI NE ZAMAN BİTİYOR?

Diyanet dini günler takvimine göre Şevval ayı bitiş tarihi 8 Mayıs olacak.

10 Nisan-8 Mayıs tarihleri arasında idrak edilen ay içerisinde 6 oruçlar tutuluyor.

Muharrem ayı başlangıcı Diyanet takvimi ile bekleniyor! 2024 Muharrem ayı tarihi ve aşure günü ne zaman?

MUHARREM ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Peygamberimiz Muharrem ayının 9–10. veya 10–11. günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiştir. Ancak Muharrem ayının sadece 10. gününü oruçlu geçirmek mekruhtur.

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