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Muharrem ayı başlangıcı Diyanet takvimi ile bekleniyor! 2024 Muharrem ayı tarihi ve aşure günü ne zaman?
Giriş Tarihi: 22.05.2024 16:53
Güncelleme Tarihi: 22.05.2024
16:53
Muharrem ayı başlangıcı Diyanet takvimi ile bekleniyor! 2024 Muharrem ayı tarihi ve aşure günü ne zaman?
İslam alemi mübarek üç ayların ardından hicri yılbaşı için geri sayıma başladı. Şevval oruçlarını da tutan Müslümanlar, Muharrem ayı başlangıcı için takvimi işaretliyor. Bu noktada Diyanet dini günler takvimi gündemde. Hicri takvime göre hesaplanan tarihler paylaşıldı. Ayın içinde yer alan Aşure Günü tarihi de merak ediliyor. Peki; 2024 Muharrem ayı tarihi ve aşure günü ne zaman?