Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Muharrem ayı ilk 10 günü ibadetleri 2024: Diyanet ile Muharrem ayında kılınacak namazlar, çekilecek tespihler, okunacak dualar
Giriş Tarihi: 07.07.2024 09:11 Güncelleme Tarihi: 07.07.2024 09:17

Muharrem ayı ilk 10 günü ibadetleri 2024: Diyanet ile Muharrem ayında kılınacak namazlar, çekilecek tespihler, okunacak dualar

7 Temmuz Pazar günü başlayan Muharrem ayı ibadetleri ile gündemde. Müslümanların hicri yılbaşı olarak kabul edilen bu özel ayda seneye ibadetle dolu başlamak oldukça önemli. Diyanet ile araştırılan Muharrem ayında kılınacak namazlar, çekilecek tespihler, okunacak dualar gündemde. Bu ay içerisinde yapılacak ibadetlerin fazileti de merak edilenler arasında. İşte, Muharrem ayı ilk 10 günü ibadetleri 2024:

Muharrem ayı ilk 10 günü ibadetleri 2024: Diyanet ile Muharrem ayında kılınacak namazlar, çekilecek tespihler, okunacak dualar

İslam aleminin yeni yılı 1 Muharrem yani Hicri Yılbaşı başladı. Müslümanlar, yeni senenin heyecanını yaşarken bu heyecanı taçlandıracak Muharrem ayı ibadetleri için de gözler Diyanet İşleri Başkanlığına dönmüş durumda. Öte yandan bu ay içerisinde idrak edilen Aşure Günü de beklenmeye başladı. İbadet listeleri hazırlanırken öncelikli olarak Muharrem ayı ilk 10 günü yapılacak ibadetler gündemde olacak. İşte, Muharrem ayı duası, namazı, tesbihleri ve zikirleri...

Muharrem ayı ilk 10 günü ibadetleri 2024: Diyanet ile Muharrem ayında kılınacak namazlar, çekilecek tespihler, okunacak dualar

MUHARREM AYI BAŞLANGICI VE HİCRİ YILBAŞI NE ZAMAN?

Hicri takvime göre, 1 Muharrem Hicri yılbaşı olarak kabul ediliyor. Şehrullahi'l-Muharrem olarak meşhur olan, yani Allah'ın ayı Muharrem olarak bilinen Muharrem ayı, İlahi bereket ve feyzin, Rabbani ihsan ve keremin coştuğu ve bollaştığı bir aydır.

Diyanet ile belirlenen takvime göre Muharrem ayı, 2024 yılında 7 Temmuz Pazar günü başlıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Muharrem ayı ilk 10 günü ibadetleri 2024: Diyanet ile Muharrem ayında kılınacak namazlar, çekilecek tespihler, okunacak dualar

MUHARREM AYI NAMAZI KILINIŞI

Mübarek gün ve gecelerde farz, vacip hükmünde bağlayıcı özel bir ibadet şekli yoktur. Sahih kaynaklarda Muharrem ayına özel bir nafile namazın olduğuna dair herhangi bir rivayet mevcut değildir.

Mübarek gün ve gecelerde kaza namazları olanların öncelikle kaza namazlarını kılmaları uygun olur. Ayrıca Kur'an okumak ve anlamak, dinî eserlerden istifade etmek, zikir ve salavatla meşgul olmak da unutulmamalıdır.

Muharrem ayı içerisinde oruç tutmak ise, müstehabtır. Bu ayın başında, sonunda veya ortasında yani 13, 14, 15'inci günlerinde ya da 9, 10 veya 10 ve 11'inci günlerinde oruç tutulabilir.

Resûl-i Ekrem (s.a.s.) şöyle buyurmuşlardır: "Ramazan orucu dışında en faziletli oruç, Allah'ın ayı Muharremde tutulan oruçtur. Farzlar dışında en faziletli namaz da gece namazıdır." (Müslim, Sıyâm, 202-203; Ebû Dâvûd, Savm 55; Tirmizî, Salât, 212; Nesâî, Kıyâmü'l-leyl, 6)

Muharrem ayı ilk 10 günü ibadetleri 2024: Diyanet ile Muharrem ayında kılınacak namazlar, çekilecek tespihler, okunacak dualar

Muharrem ayının onuncu gününe de, âşûrâ günü denmektedir. Resûlullah (s.a.s.), "Âşûrâ günü orucunun önceki yılın (küçük) günahlarına keffâret olacağını umarım." (Tirmizî, Savm, 48) buyurarak, ümmetine bu günde oruç tutmayı tavsiye etmişlerdir. Âşûrâ günü oruç tutmakla ilgili olarak İbn Abbâs (r.a.) şöyle anlatıyor: "Resûlullah (s.a.s.) Medine'ye gelince, Yahûdilerin âşûre günü oruç tuttuklarını gördü. Onlara, 'Bu da ne (niçin oruç tutuyorsunuz)?' diye sordu. 'Bu, salih (hayırlı) bir gündür. Allah, o günde İsrâiloğullarını düşmanlarından kurtardı. (Şükür olarak) Mûsâ o gün oruç tuttu.' dediler. Resûlullah (s.a.s.) da, 'Ben Mûsâ'ya sizden daha yakınım' buyurup o gün oruç tuttu ve müslümanlara da tutmalarını tavsiye etti." (Buhârî, Savm, 69; Müslim, Sıyâm 127; Ebû Dâvûd, Savm, 65)

Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminde Yahûdiler sadece Muharrem ayının 10. (âşûrâ) gününde oruç tuttuklarından, onlarınkine benzememesi için öncesine veya sonuna bir gün ilave edilerek oruç tutulmasını tavsiye etmiştir. Bazı rivayetlerde ise bir öncesine ve bir sonrasına ilave ederek üç gün oruç tutulmasını tavsiye etmiştir (Müttekî, Kenzü'l-ummâl, VIII, 570). Bu nedenle âşûrâ günü oruç tutulurken önemli olan âşûrâ gününü yalnız tutmamaktır. Bir önceki veya sonraki günü ilaveyle iki gün oruç tutulabileceği gibi her ikisini de ilave ederek üç gün de tutulabilir.

Muharrem ayı ilk 10 günü ibadetleri 2024: Diyanet ile Muharrem ayında kılınacak namazlar, çekilecek tespihler, okunacak dualar

MUHARREM AYI İBADETLERİ

Muharrem ayının birinci gününde akşam ve yatsı arasında yani Zilhicce'nin son gününü, Muharrem'in birinci gününe bağlayan gece 2 rekat namaz kılınır.

Muharrem ayının ilk gecesinde ise tesbih namazı kılınır ve bu namazda "Ya Rabbi, bu yeni senede beni mağfireti ilahine, rızai ilahine ve hidayeti ilahine mazhar eyle. Yeni açılan amel defterimi rızai ilahine muvafık amel ile doldurmayı bana nasip eyle. Beni gadabı ilahine duçar olacak amellerden muhafaza buyur." diyerek dua edilir.

Muharrem ayının birinci gününde 1000 kere İhlas suresi okunduğunda kişinin kul haklarının affolacağı Kur'an-ı Kerim'de yazılmıştır.

Sıla-i rahim yapmalı. Yani akrabayı ziyaret edip, hediye ile veya çeşidi yardım ile gönüllerini almalı. Hadis-i şerifte, (Sıla-i rahmi terk eden, Aşure günü akrabasını ziyaret ederse, Yahya ve İsa'nın sevabı kadar ecre kavuşur) buyuruldu. (Şir'a)

İlim öğrenmeli! Hadis-i şerifte, (Aşure günü, ilim öğrenilen veya Allahü teâlâyı zikredilen bir yerde, biraz oturan, Cennete girer) buyuruldu. Bu gece ilim olarak, ehl-i sünnete uygun bir kitap, [mesela İslam Ahlakı veya Tam İlmihal Seadet-i Ebediyye] okumalıdır. Ayrıca Kur'an-ı kerim okumalı, kazası olan kaza namazı kılmalı. (Şir'a)

SON DAKİKA