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Haberler Yaşam MUHARREM AYI ORUCU VE İBADETLERİ: Muharrem ayı orucu ne zaman, kaç gün tutulur, hangi ibadetler yapılır?
Giriş Tarihi: 09.07.2024 07:47 Güncelleme Tarihi: 09.07.2024 07:48

MUHARREM AYI ORUCU VE İBADETLERİ: Muharrem ayı orucu ne zaman, kaç gün tutulur, hangi ibadetler yapılır?

Mübarek Muharrem ayı idrak edilmeye başladı. Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayı başladı. İslam alemi için önem arz eden bu ayda ibadetlerini gerçekleştirmek isteyen Müslümanlar Muharrem tarafından Muharrem ayı orucu ve ibadetleri sorguluyor. Peki, Muharrem ayında ne zaman, kaç gün oruç tutulur? Muharrem ayı ibadetleri nelerdir?

MUHARREM AYI ORUCU VE İBADETLERİ: Muharrem ayı orucu ne zaman, kaç gün tutulur, hangi ibadetler yapılır?

İslam dini için büyük önem taşıyan Muharrem ayı 7 Temmuz 2024 Pazar günü başladı. Diyanet kaynaklarına göre Muharrem ayı içerisinde oruç tutmak ise müstehaptır.. Peygamber Efendimizin de bu ayda oruç tutmanın faziletine dair hadisi bulunmaktadır. Peki, Muharrem orucu nasıl tutulur, ne zaman? İşte Muharrem orucu ve Muharrem ayı ibadetleri...

MUHARREM AYI ORUCU VE İBADETLERİ: Muharrem ayı orucu ne zaman, kaç gün tutulur, hangi ibadetler yapılır?

MUHARREM AYINDA YAPILACAK İBADETLER
Mübarek gün ve gecelerde farz, vacip hükmünde bağlayıcı özel bir ibadet şekli yoktur. Sahih kaynaklarda Muharrem ayına özel bir nafile namazın olduğuna dair herhangi bir rivayet mevcut değildir.
Mübarek gün ve gecelerde kaza namazları olanların öncelikle kaza namazlarını kılmaları uygun olur. Ayrıca Kur'an okumak ve anlamak, dinî eserlerden istifade etmek, zikir ve salavatla meşgul olmak da unutulmamalıdır.

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MUHARREM AYI ORUCU VE İBADETLERİ: Muharrem ayı orucu ne zaman, kaç gün tutulur, hangi ibadetler yapılır?

Muharrem ayı içerisinde oruç tutmak ise, müstehabtır. Bu ayın başında, sonunda veya ortasında yani 13, 14, 15'inci günlerinde ya da 9, 10 veya 10 ve 11'inci günlerinde oruç tutulabilir.
Resûl-i Ekrem (s.a.s.) şöyle buyurmuşlardır: "Ramazan orucu dışında en faziletli oruç, Allah'ın ayı Muharremde tutulan oruçtur. Farzlar dışında en faziletli namaz da gece namazıdır." (Müslim, Sıyâm, 202-203; Ebû Dâvûd, Savm 55; Tirmizî, Salât, 212; Nesâî, Kıyâmü'l-leyl, 6)
Muharrem ayının onuncu gününe de, âşûrâ günü denmektedir. Resûlullah (s.a.s.), "Âşûrâ günü orucunun önceki yılın (küçük) günahlarına keffâret olacağını umarım." (Tirmizî, Savm, 48) buyurarak, ümmetine bu günde oruç tutmayı tavsiye etmişlerdir. Âşûrâ günü oruç tutmakla ilgili olarak İbn Abbâs (r.a.) şöyle anlatıyor: "Resûlullah (s.a.s.) Medine'ye gelince, Yahûdilerin âşûre günü oruç tuttuklarını gördü. Onlara, 'Bu da ne (niçin oruç tutuyorsunuz)?' diye sordu. 'Bu, salih (hayırlı) bir gündür. Allah, o günde İsrâiloğullarını düşmanlarından kurtardı. (Şükür olarak) Mûsâ o gün oruç tuttu.' dediler. Resûlullah (s.a.s.) da, 'Ben Mûsâ'ya sizden daha yakınım' buyurup o gün oruç tuttu ve müslümanlara da tutmalarını tavsiye etti." (Buhârî, Savm, 69; Müslim, Sıyâm 127; Ebû Dâvûd, Savm, 65)

MUHARREM AYI ORUCU VE İBADETLERİ: Muharrem ayı orucu ne zaman, kaç gün tutulur, hangi ibadetler yapılır?

MUHARREM AYI ORUCU NE ZAMAN, KAÇ GÜN TUTULUR?
Muharrem ayı içerisinde oruç tutmak müstehaptır. Bu ayın başında, sonunda veya ortasında yani 13, 14, 15'inci günlerinde ya da 9, 10 veya 10 ve 11'inci günlerinde oruç tutulabilir.

Resûlullah (s.a.s.), "Âşûrâ günü orucunun önceki yılın (küçük) günahlarına keffâret olacağını umarım." (Müslim, Sıyâm, 196-197 [1162]) buyurarak, ümmetine bu günde oruç tutmayı tavsiye etmişlerdir.

MUHARREM AYI ORUCU VE İBADETLERİ: Muharrem ayı orucu ne zaman, kaç gün tutulur, hangi ibadetler yapılır?

MUHARREM ORUCU FAZİLETİ VE HÜKMÜ
Resûlullah (s.a.s.), bir hadisinde şöyle buyurmuştur: "Ramazan'dan sonra en faziletli oruç, Allah'ın ayı olan Muharrem'de tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece namazıdır." (Müslim, Sıyâm, 202-203 [1163]).

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