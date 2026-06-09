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Muharrem Ayı ve Aşure Günü Tarihi 2026 | Muharrem ayı ne zaman, Aşure günü hangi tarihe denk geliyor?
Giriş Tarihi: 09.06.2026 11:08
Muharrem Ayı ve Aşure Günü Tarihi 2026 | Muharrem ayı ne zaman, Aşure günü hangi tarihe denk geliyor?
İslam dünyasında ibadet, maneviyat ve paylaşmak gibi kavramlarla öne çıkan Muharrem Ayı ve Aşure günü için geri sayım resmen başladı. Böylece vatandaşlar "2026 Muharrem ayı ne zaman başlıyor, Aşure günü hangi tarihe denk geliyor?" sorularını araştırmaya başladı. Diyanet tarafından açıklanan takvim doğrultusunda tarihlere dair detaylar netleşti.