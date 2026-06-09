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Giriş Tarihi: 09.06.2026 11:08

Muharrem Ayı ve Aşure Günü Tarihi 2026 | Muharrem ayı ne zaman, Aşure günü hangi tarihe denk geliyor?

İslam dünyasında ibadet, maneviyat ve paylaşmak gibi kavramlarla öne çıkan Muharrem Ayı ve Aşure günü için geri sayım resmen başladı. Böylece vatandaşlar "2026 Muharrem ayı ne zaman başlıyor, Aşure günü hangi tarihe denk geliyor?" sorularını araştırmaya başladı. Diyanet tarafından açıklanan takvim doğrultusunda tarihlere dair detaylar netleşti.

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Muharrem Ayı ve Aşure Günü Tarihi 2026 | Muharrem ayı ne zaman, Aşure günü hangi tarihe denk geliyor?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 2026 Dini Günler takvimi ile İslam aleminin gündeminde Muharrem ayı ve bu dönemde gerçekleştirilecek ibadet ve faaliyetler yer aldı. "Şehrullah (Allah'ın ayı)" adıyla da anılan, ibadet ve maneviyatın ön plana çıktığı bu dönemin 10.günü ise Aşure günü olarak her yıl heyecanla kutlanmaya devam ediyor. İşte bu yılki Muharrem ayı, Aşure günü ve oruç ibadeti detayları...

Muharrem Ayı ve Aşure Günü Tarihi 2026 | Muharrem ayı ne zaman, Aşure günü hangi tarihe denk geliyor?

2026 MUHARREM AYI VE AŞURE GÜNÜ TARİHİ NEDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre 2026 yılındaki Muharrem ayı ve Aşure Günü tarihleri belli oldu.

  • Muharrem Ayı Tarihi: 16 Haziran 2026
  • Aşure Günü Tarihi: 25 Haziran 2026
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Muharrem Ayı ve Aşure Günü Tarihi 2026 | Muharrem ayı ne zaman, Aşure günü hangi tarihe denk geliyor?

MUHARREM AYININ ÖNEMİ

Muharrem ayı, İslam tarihinde hem yas hem de ibadet ayı olarak biliniyor.

İslam inancında "Allah'ın ayı" olarak nitelendirilen Muharrem ayı, Hicri takvimin başlangıcı ve Kur'an-ı Kerim'de savaşmanın yasaklandığı dört "haram" aydan biridir. Maneviyatın, ibadetin, dayanışmanın ve aynı zamanda Kerbelâ hüznünün bir arada yaşandığı bu ay, onuncu günündeki Aşure Günü ile zirveye ulaşır.

Bu ayda yapılan ibadetlerin faziletli olduğuna inanılırken, özellikle oruç tutmak da tavsiye edilen ameller arasında yer alıyor.

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Muharrem Ayı ve Aşure Günü Tarihi 2026 | Muharrem ayı ne zaman, Aşure günü hangi tarihe denk geliyor?

AŞURE GÜNÜ ÖNEMİ

Aşure Günü, İslam tarihinde birçok önemli olayın yaşandığına inanılan mübarek bir gündür. Bu yönüyle hem dini hem de kültürel açıdan derin bir anlam taşır. Bu günde gerçekleştiğine inanılan önemli olaylar:

Hz. Nuh'un gemisinin karaya oturması,

Hz. Musa'nın Firavun'dan kurtulması,

Hz. Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilmesi.

Bu nedenle Aşure Günü, hüzün ve şükrün bir arada yaşandığı özel bir zaman dilimi olarak kabul edilir.

Muharrem Ayı ve Aşure Günü Tarihi 2026 | Muharrem ayı ne zaman, Aşure günü hangi tarihe denk geliyor?

Aşure günü, İslamiyet'te faziletli kabul edilen oruçların tutulduğu ve aşure geleneğinin yaşatıldığı kutsal bir gündür.

Muharrem Ayı ve Aşure Günü Tarihi 2026 | Muharrem ayı ne zaman, Aşure günü hangi tarihe denk geliyor?

AŞURE GÜNÜ ORUCU VE FAZİLETLERİ

Aşure Günü orucu, İslam'da en faziletli ibadetlerden biri olarak kabul edilir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), bu günlerde oruç tutulmasını tavsiye etmiştir. Oruçla ilgili önemli bilgiler:

9-10 veya 10-11. günlerde tutulması önerilir.

Bu orucun, bir önceki yılın günahlarına kefaret olacağına inanılır.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
#DİYANET

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