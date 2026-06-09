Muhtemel Aşk Yayın Tarihi ve Oyuncu Kadrosu | Show TV yeni dizisi Muhtemel Aşk ne zaman, hangi gün başlıyor?

Bu süreçte hayatına giren iki farklı adam, Kadir ve Tolga, onun tüm dengelerini değiştirir. Kadir'in net ve sarsıcı yaklaşımı ile Tolga'nın karmaşık ve oyun dolu tavırları arasında kalan Defne, yanlış anlaşılmalar ve duygusal çatışmalarla dolu bir sürecin içine sürüklenir.