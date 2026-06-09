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Giriş Tarihi: 09.06.2026 16:46

Muhtemel Aşk Yayın Tarihi ve Oyuncu Kadrosu | Show TV yeni dizisi Muhtemel Aşk ne zaman, hangi gün başlıyor?

2026 Haziran ayı ile izleyiciler yaz dizileri için heyecanlı bekleyişine devam ediyor. Böylece Show TV ekranlarında yayınlanan fragmanı ile Muhtemel Aşk dizisi dikkat çekti. Peki yeni dizi Muhtemel Aşk ne zaman başlıyor, oyuncu kadrosunda kimler var? İşe detaylar…

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Muhtemel Aşk Yayın Tarihi ve Oyuncu Kadrosu | Show TV yeni dizisi Muhtemel Aşk ne zaman, hangi gün başlıyor?

Yönetmen koltuğunda Altan Dönmez'in olduğu, Muhtemel Aşk dizisinin tanıtımı yayınlandı. Böylece yeni dizi Muhtemel Aşk yayın tarihi, oyuncu kadrosu gibi bilgiler netleşti ve seyirciler için ön plana çıktı. Show TV ekranlarında izleyicisi ile buluşmaya hazırlanan yapıma dair merak edilen detaylar şekillendi.

Muhtemel Aşk Yayın Tarihi ve Oyuncu Kadrosu | Show TV yeni dizisi Muhtemel Aşk ne zaman, hangi gün başlıyor?

MUHTEMEL AŞK DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Show TV'de yayımlanacak olan Muhtemel Aşk dizisi, 18 Haziran Perşembe saat 20.00'de ilk bölümüyle yayın hayatına başlayacak.

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Muhtemel Aşk Yayın Tarihi ve Oyuncu Kadrosu | Show TV yeni dizisi Muhtemel Aşk ne zaman, hangi gün başlıyor?

MUHTEMEL AŞK DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU

Başrolleri Ekin Koç, Ayça Ayşin Turan ve Feyyaz Şerifoğlu paylaştığı dizinin kadrosunda ayrıca Hayal Köseoğlu, Evrim Doğan, Cansel Elçin, Melisa Berberoğlu, Müge Bayramoğlu, Selen Domaç, Melis Minkari ve Özgür Berber yer alıyor.

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Muhtemel Aşk Yayın Tarihi ve Oyuncu Kadrosu | Show TV yeni dizisi Muhtemel Aşk ne zaman, hangi gün başlıyor?

MUHTEMEL AŞK DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

"Muhtemel Aşk" dizisi, 30'lu yaşlarında kendi emeğiyle kariyerinde yükselen Defne'nin hikâyesini konu alıyor. Annesinin öğretileriyle güçlü ve kontrollü bir yaşam kuran Defne, zamanla aslında ne kadar yorulduğunu ve yalnızlaştığını fark eder.

Muhtemel Aşk Yayın Tarihi ve Oyuncu Kadrosu | Show TV yeni dizisi Muhtemel Aşk ne zaman, hangi gün başlıyor?

Bu süreçte hayatına giren iki farklı adam, Kadir ve Tolga, onun tüm dengelerini değiştirir. Kadir'in net ve sarsıcı yaklaşımı ile Tolga'nın karmaşık ve oyun dolu tavırları arasında kalan Defne, yanlış anlaşılmalar ve duygusal çatışmalarla dolu bir sürecin içine sürüklenir.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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