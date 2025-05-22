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MÜKEMMEL AİLE FİLMİ KONUSU VE OYUNCULARI: Bu akşam TV'de! Mükemmel Aile filmi konusu ne, oyuncuları kimler?
Giriş Tarihi: 22.05.2025 14:21
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025
14:51
MÜKEMMEL AİLE FİLMİ KONUSU VE OYUNCULARI: Bu akşam TV'de! Mükemmel Aile filmi konusu ne, oyuncuları kimler?
22 Mayıs 2025 Perşembe akşamı ATV'de ilk kez yayınlanacak "Mükemmel Aile", izleyiciye hem kahkaha hem duygu dolu anlar yaşatacak. Kızlarının doğumuna zamanında yetişmek isteyen bir ailenin İstanbul'dan Antalya'ya uzanan eğlenceli ve olaylı yolculuğu konu ediliyor. Güven Kıraç, Didem Balçın ve Şahin Irmak'ın başrollerde yer aldığı yapım, komik ve sıcak sahneleriyle dikkat çekiyor. Peki, Mükemmel Aile filmi konusu ne, oyuncuları kimler?