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Giriş Tarihi: 22.05.2025 14:21 Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 14:51

MÜKEMMEL AİLE FİLMİ KONUSU VE OYUNCULARI: Bu akşam TV'de! Mükemmel Aile filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

22 Mayıs 2025 Perşembe akşamı ATV'de ilk kez yayınlanacak "Mükemmel Aile", izleyiciye hem kahkaha hem duygu dolu anlar yaşatacak. Kızlarının doğumuna zamanında yetişmek isteyen bir ailenin İstanbul'dan Antalya'ya uzanan eğlenceli ve olaylı yolculuğu konu ediliyor. Güven Kıraç, Didem Balçın ve Şahin Irmak'ın başrollerde yer aldığı yapım, komik ve sıcak sahneleriyle dikkat çekiyor. Peki, Mükemmel Aile filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

MÜKEMMEL AİLE FİLMİ KONUSU VE OYUNCULARI: Bu akşam TV’de! Mükemmel Aile filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

Komedinin taze örneklerinden biri olan Mükemmel Aile, 22 Mayıs 2025 Perşembe akşamı saat 20.00'de ATV'de ilk kez yayınlanıyor. Yönetmenliğini Hakan Eser'in üstlendiği, senaryosu Olatz Arroyo'ya ait olan film, heyecanla bekleniyor. Film, uzun süredir görüşmedikleri kızları Zeynep'in doğumuna yetişmeye çalışan sıra dışı bir ailenin kaos ve duygu dolu serüvenini ekranlara taşıyor.İşte Mükemmel Aile filmi konusu ve oyuncuları

MÜKEMMEL AİLE FİLMİ KONUSU VE OYUNCULARI: Bu akşam TV’de! Mükemmel Aile filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

MÜKEMMEL AİLE FİLMİNİN KONUSU
Mükemmel Aile, her biri kendi dünyasında yaşayan, eksantrik ve bir o kadar da renkli aile üyelerinin trajikomik hikayesini anlatıyor. Film, yıllardır ailesiyle bağını koparmış olan Zeynep'in (Zeynep karakterini kimin oynadığına dair net bilgi paylaşılmamış, bu nedenle genel bir anlatım kullanılacak) hamile olduğunu duyurduğu bir video mesajıyla başlıyor. Zeynep'in sitem dolu mesajı, ailesini harekete geçiriyor ve İstanbul'da yaşayan aile üyeleri, onun doğumuna yetişmek için Antalya'ya doğru yola çıkıyor. Ancak bu yolculuk, sıradan bir aile buluşmasından çok daha fazlasını barındırıyor.

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MÜKEMMEL AİLE FİLMİ KONUSU VE OYUNCULARI: Bu akşam TV’de! Mükemmel Aile filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

Yolculuk sırasında aile, beklenmedik olaylarla karşılaşıyor. Örneğin, ilaç takıntılı dayı, öksüren yaşlı bir adama iyi niyetle ilaç veriyor, ancak bu adamın bölgenin ağası olduğu ortaya çıkıyor. İlaç sonrası adamın ölmesiyle aile, ağanın adamları ve oğlu tarafından tehdit ediliyor. Evin oğlu rehin alınıyor ve aile, kan parası bulmak için banka soymak zorunda kalıyor. Yolda onları takip eden bir arabanın, aslında kaybolan bir bebek patiğini teslim etmek isteyen obsesif bir vatandaşın aracı olduğu anlaşılıyor. Bu kaotik yolculuk, aile üyelerinin kendi mutsuz dünyalarından sıyrılarak birbirlerine bağlanmalarını ve "mükemmel aile" olma yolunda adımlar atmalarını sağlıyor.

MÜKEMMEL AİLE FİLMİ KONUSU VE OYUNCULARI: Bu akşam TV’de! Mükemmel Aile filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

MÜKEMMEL AİLE OYUNCULARI

Güven Kıraç

Didem Balçın

Şahin Irmak

Algı Eke

Onur Dilber

Nejat Uygur

Gizem Katmer

Erdem Şenocak

MÜKEMMEL AİLE FİLMİ KONUSU VE OYUNCULARI: Bu akşam TV’de! Mükemmel Aile filmi konusu ne, oyuncuları kimler?
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