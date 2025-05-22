MÜKEMMEL AİLE FİLMİ KONUSU VE OYUNCULARI: Bu akşam TV’de! Mükemmel Aile filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

MÜKEMMEL AİLE FİLMİNİN KONUSU

Mükemmel Aile, her biri kendi dünyasında yaşayan, eksantrik ve bir o kadar da renkli aile üyelerinin trajikomik hikayesini anlatıyor. Film, yıllardır ailesiyle bağını koparmış olan Zeynep'in (Zeynep karakterini kimin oynadığına dair net bilgi paylaşılmamış, bu nedenle genel bir anlatım kullanılacak) hamile olduğunu duyurduğu bir video mesajıyla başlıyor. Zeynep'in sitem dolu mesajı, ailesini harekete geçiriyor ve İstanbul'da yaşayan aile üyeleri, onun doğumuna yetişmek için Antalya'ya doğru yola çıkıyor. Ancak bu yolculuk, sıradan bir aile buluşmasından çok daha fazlasını barındırıyor.