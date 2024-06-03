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Mulan filmi oyuncuları ve karakterleri: Mulan filmi konusu nedir, ne anlatıyor?
Giriş Tarihi: 03.06.2024 13:49
Güncelleme Tarihi: 03.06.2024
13:54
Mulan filmi oyuncuları ve karakterleri: Mulan filmi konusu nedir, ne anlatıyor?
Mulan filmi oyuncuları, karakterleri ve hikayesi ile gündemdeki yerini aldı. Macera, aile ve fantastik türlerindeki yapımın yönetmen koltuğunda Niki Caro oturuyor. 2020 yapımı film bu akşam ATV ekranlarında takip ediliyor. Sinemaseverler ekran başında. Peki; Mulan filmi konusu nedir, ne anlatıyor?