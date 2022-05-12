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Haberler Yaşam Mülkiye Başmüfettişi nedir? Mülkiye Başmüfettişi ne demek, görevi nedir, ne iş yapar, nerede çalışır?
Giriş Tarihi: 12.05.2022 22:50 Güncelleme Tarihi: 12.05.2022 22:50

Mülkiye Başmüfettişi nedir? Mülkiye Başmüfettişi ne demek, görevi nedir, ne iş yapar, nerede çalışır?

12 Mayıs tarihli Resmi Gazete'de yer alan Valiler Kararnamesi'nde geçen Mülkiye Başmüfettişi unvanına ilişkin detaylar merak konusu oldu. Unvana ilişkin detayları merak eden ve öğrenmek isteyenler "Mülkiye Başmüfettişi nedir, ne demek, görevi nedir, ne iş yapar, nerede çalışır?" şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Merak konusu olan Mülkiye Başmüfettişi nedir, ne demek, görevi nedir, ne iş yapar, nerede çalışır? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

Mülkiye Başmüfettişi nedir? Mülkiye Başmüfettişi ne demek, görevi nedir, ne iş yapar, nerede çalışır?

Mülkiye Başmüfettişi unvanı Resmi Gazete'de yer alan Valiler Kararnamesi'nde geçmesinin ardından hakkındaki detaylar merak edilerek "Mülkiye Başmüfettişi nedir, ne demek, görevi nedir, ne iş yapar, nerede çalışır?" şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

MÜLKİYE BAŞMÜFETTİŞİ NEDİR, NE DEMEK, GÖREVİ NEDİR, NE İŞ YAPAR, NEREDE ÇALIŞIR?

Mülkiye Başmüfettişi unvanıyla ilgili detaylar ve bilgiler şöyle;

Mülkiye Başmüfettişi nedir? Mülkiye Başmüfettişi ne demek, görevi nedir, ne iş yapar, nerede çalışır?

MÜLKİYE BAŞMÜFETTİŞİ NE DEMEK?

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Tüzüğüne göre Teftiş Kurulu, müfettişlik sıfatını kazanmış olanlar arasından atanan bir başkanla, derece ve unvanları kadrolarında belirtilen yeteri kadar müfettişten oluşur. Kurulun yazı ve hesap işleri bürolarca yürütülür.

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Mülkiye Başmüfettişi nedir? Mülkiye Başmüfettişi ne demek, görevi nedir, ne iş yapar, nerede çalışır?

MÜFETTİŞLERİN GÖREVİ NEDİR? MÜLKİYE BAŞMÜFETTİŞİ NE İŞ YAPAR?

Müfettişler, teftiş, denetleme, araştırma, inceleme ve soruşturmaları Bakan adına yaparlar. Müfettişlere, Bakanla Teftiş Kurulu Başkanı dışında, hiçbir yerden, emir verilemez.

Mülkiye Başmüfettişi nedir? Mülkiye Başmüfettişi ne demek, görevi nedir, ne iş yapar, nerede çalışır?

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Tüzüğüne göre Teftiş Kurulu, müfettişlik sıfatını kazanmış olanlar arasından atanan bir başkanla, derece ve unvanları kadrolarında belirtilen yeteri kadar müfettişten oluşur. Kurulun yazı ve hesap işleri bürolarca yürütülür.

Müfettişler, teftiş, denetleme, araştırma, inceleme ve soruşturmaları Bakan adına yaparlar. Müfettişlere, Bakanla Teftiş Kurulu Başkanı dışında, hiçbir yerden, emir verilemez.

Mülkiye Başmüfettişi nedir? Mülkiye Başmüfettişi ne demek, görevi nedir, ne iş yapar, nerede çalışır?

– Teftiş Kurulunun görevleri aşağıda gösterilmiştir:

A – Bakanlık merkez birimlerinin, bağlı kuruluşlarının, Bakanlığın denetim ve gözetimi altında bulunan kuruluşların, il ve ilçe kuruluşlarının, mahalli idarelerle bunlara bağlı ve bunların kurdukları veya özel kanunlarla kurulan birlik,işletme, müessese ve teşebbüslerin çalışmalarını, işlemlerini ve hesaplarını teftiş etmek ve denetlemek,

B – Yukarıda belirtilen birim ve kuruluşların personeli ve mahalli idarelerin seçilmiş veya atanmış organları ve bunların üyeleriyle diğer kamu görevlileri hakkında inceleme araştırma ve soruşturma yapmak,

C – Çeşitli konuları incelemek ve araştırmak,

D – Bakanlığın merkez, il ve ilçe kuruluşlarıyla mahalli idareler kuruluşlarında özel teftişler yapmak,

E – Teftiş rapor ve layihalarıyla soruşturma rapor ve fezlekelerini inceleyip değerlendirmek,

F – Müfettişlerin yıllık çalışma programlarını hazırlamak, Bakanlık ve bağlı kuruluşların denetim programları arasında uyum sağlamak,

G – Yönetmelikleri uyarınca kaymakam adaylarıyla mahalli idareler kontrolörü adaylarının müfettişler yanında denenme ve yetiştirilmelerini sağlamak,

H – Kanunlarla ve bu Tüzükle verilen diğer görevleri yapmak.

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