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Haberler Yaşam Muş bayram namazı saati! 30 Mart 2025 Muş’ta bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 29.03.2025 10:33 Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 10:33

Muş bayram namazı saati! 30 Mart 2025 Muş’ta bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Ramazan Bayramı heyecanı İslam alemini sardı. 30 Mart'ta kutlanacak olan Ramazan Bayramı, Müslümanlar için büyük bir önem taşıyor. Bayram namazı, bu özel günde camilerde cemaatle birlikte kılınacak ve müminler, alınlarını secdeye koyarak ellerini semaya kaldıracaklar. Bu noktada Muş bayram namazı saati de Diyanet tarafından açıklandı. Peki, 2025 Muş'ta bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Muş bayram namazı saati! 30 Mart 2025 Muş’ta bayram namazı saat kaçta kılınacak?

2025 Ramazan Bayramı, 30 Mart Pazar günü kutlanacak ve Müslümanlar sabahın erken saatlerinde camilere akın ederek bayram namazını kılacaklar. Bayram namazı, cemaatle birlikte kılınan özel bir ibadet olup, Müslümanların Allah'a şükürlerini sunmalarının yanı sıra, bayramın coşkusunu ve sevincini paylaşmalarını sağlar. Diyanet İşleri Başkanlığı, her yıl olduğu gibi bu yıl da bayram namazı saatlerini illere göre belirledi. Böylece Muş bayram namazı saati de netleşmiş oldu. Peki, 2025 Muş'ta bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Muş bayram namazı saati! 30 Mart 2025 Muş’ta bayram namazı saat kaçta kılınacak?

MUŞ BAYRAM NAMAZI VAKTİ 2025

Ramazan Bayramı, 30 Mart 2025 Pazar günü başlayıp 1 Nisan 2025 Salı günü sona erecek. Otuz günlük oruç ibadetinin ardından bayram sevincini yaşayan Müslümanlar, bayram namazını kılmak için camilere akın edecekler.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 81 il için bayram namazı vakitlerini açıkladı. Düzce'deki bayram namazı saati ise 06:32 olarak belirlendi.

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Muş bayram namazı saati! 30 Mart 2025 Muş’ta bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:

"Adana: 06.57, Adıyaman: 06.45, Afyonkarahisar: 07.16, Ağrı: 06.26, Aksaray: 07.02, Amasya: 06.55, Ankara: 07.07, Antalya: 07.16, Ardahan: 06.27, Artvin: 06.31, Aydın: 07.27, Balıkesir: 07.27, Bartın: 07.09, Batman: 06.34, Bayburt: 06.37, Bilecik: 07.18, Bingöl: 06.36, Bitlis: 06.30, Bolu: 07.12, Burdur: 07.17, Bursa: 07.22, Çanakkale: 07.32, Çankırı: 07.03, Çorum: 06.58, Denizli: 07.22, Diyarbakır: 06.37, Düzce: 07.13, Edirne: 07.32, Elazığ: 06.41, Erzincan: 06.40, Erzurum: 06.33, Eskişehir: 07.16, Gaziantep: 06.49, Giresun: 06.44, Gümüşhane: 06.40, Hakkari: 06.23, Hatay: 06.54, Iğdır: 06.22, Isparta: 07.16, İstanbul: 07.22, İzmir: 07.30, Kahramanmaraş: 06.50, Karabük: 07.07, Karaman: 07.05, Kars: 06.26, Kastamonu: 07.03, Kayseri: 06.56, Kilis: 06.50, Kırıkkale: 07.04, Kırklareli: 07.29, Kırşehir: 07.01, Kocaeli: 07.18, Konya: 07.08, Kütahya: 07.18, Malatya: 06.45, Manisa: 07.28, Mardin: 06.35, Mersin: 07.00, Muğla: 07.25, Muş: 06.32, Nevşehir: 06.59, Niğde: 06.59, Ordu: 06.46, Osmaniye: 06.53, Rize: 06.36, Sakarya: 07.16, Samsun: 06.53, Şanlıurfa: 06.43, Siirt: 06.30, Sinop: 06.57, Şırnak: 06.28, Sivas: 06.50, Tekirdağ: 07.28, Tokat: 06.52, Trabzon: 06.39, Tunceli: 06.40, Uşak: 07.20, Van: 06.25, Yalova: 07.21, Yozgat: 06.59, Zonguldak: 07.11."

Muş bayram namazı saati! 30 Mart 2025 Muş’ta bayram namazı saat kaçta kılınacak?

BAYRAM NAMAZI KAÇ REKATTIR VE NASIL KILINIR?
Bayram namazı iki rekattır ve yılda iki defa kılınır.
Camilerde din görevlileri namaz öncesi bayram namazının nasıl kılınacağını hatırlatır. Bayram namazı bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır.
Bayram namazı öncesi hatırlatmaların ardından müezzin kayyım nidada bulunarak namaz kılmak için camiye gelenleri nasıl niyet edecekleri konusunda yönlendirir.

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" veya aynı şekilde "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" şeklinde niyet edilir.

Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:

Muş bayram namazı saati! 30 Mart 2025 Muş’ta bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram Namazının Kılınışı Birinci Rek'at:

1) Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder.

2) İmam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca. Cemaat de "Allahu Ekber" diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar.

3) Hem imam, hem de cemaat gizlice "Sübhaneke"yi okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir:

Birinci Tekbir: İmam yüksek sesle, cemaat de onun peşinden gizlice "Allahu Ekber" diyerek (iftitah tekbirinde oldugu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur.

İkinci Tekbir: ikinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide oldugu kadar durulur.

Üçüncü Tekbir: Sonra yine "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır.

4) Bundan sonra imam, içinden "Euzü Besmele", açıktan Fatiha ve bir sure okur. (Cemaat bir şey okumaz, imamı dinler)

5) Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır.