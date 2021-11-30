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Haberler Yaşam Müslüme Yağal'ın 'dedesi' olarak bilinen Hasan Yağal'ın neden tutuklandığı ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 30.11.2021 14:12 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 14:13

Müslüme Yağal'ın 'dedesi' olarak bilinen Hasan Yağal'ın neden tutuklandığı ortaya çıktı!

Yörük kızı Müslüme Yağal'ın ölümü Türkiye'yi derinden yaraladı. Müslüme'nin 'dedesi' olarak bilinen ancak daha sonra yapılan DNA testi ile babası çıkan Hasan Yağal'ın neden tutuklandığı ise ortaya çıktı. Ayrıntılara SABAH ulaştı...

Müslüme Türkiye’yi derinden yaraladı! ’Dede’ Hasan Yağal’ın neden tutuklandığı ortaya çıktı!

Türkiye, Yörük kızı Müslüme'ye ağladı… Tarihler 10 Kasım'ı gösterdiğinde Mersin'de yaşayan Müslüme Yağal, sırra kadem bastı.

Müslüme Türkiye’yi derinden yaraladı! ’Dede’ Hasan Yağal’ın neden tutuklandığı ortaya çıktı!

MÜSLÜME'NİN CANSIZ BEDENİ 10 GÜN SONRA BULUNDU

İhbar üzerine bölgeye giden ekipler arama çalışması başlattı. 10 gün sonra ise acı haber alındı. 3 yaşındaki talihsiz yavrunun cansız bedenine ulaşıldı.

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Müslüme Türkiye’yi derinden yaraladı! ’Dede’ Hasan Yağal’ın neden tutuklandığı ortaya çıktı!

MÜSLÜME'NİN BABASI ÇIKTI

Olayla ilgili 'dede' Hasan Yağal tutuklandı. Türkiye'nin konuştuğu olaydaki detaylara ise Sabah ulaştı. Yapılan DNA testine göre; minik Müslüme, 'dedesi' olarak bilinen Hasan Yağal'ın kızı çıktı.

Müslüme Türkiye’yi derinden yaraladı! ’Dede’ Hasan Yağal’ın neden tutuklandığı ortaya çıktı!

Müslüme'nin 14 yaşındaki ablasının da babası olduğu ve genç kızı taciz ettiği anlaşıldı.

Müslüme Türkiye’yi derinden yaraladı! ’Dede’ Hasan Yağal’ın neden tutuklandığı ortaya çıktı!

KOCAM ASKERDEYKEN TECAVÜZ ETTİ'

Anne Selvi Yağal, "Kocam askerdeyken kayınpederim bana tecavüz etti" ifadelerini kullandı. 14 yaşındaki kızı ise "Dedem beni sıkıştırırdı" dedi.

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