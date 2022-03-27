Mustafa Topaloğlu kimdir? Eski Survivor yarışmacısı Mustafa Topaloğlu kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?

İlk eşi Hasibe Hanımdan bir kızı ve Çağlayan Topaloğlu (d.1985) adında bir oğlu vardır. Yanı sıra Irmak ve Hilmi Uzay adında da iki çocuğu daha olmuştur. Mustafa Topaloğlu, 1986 yılında şarkıcı Leyla Somer ile 4 yıl süren bir birliktelik yaşadı. Survivor 2012'ye katıldı.