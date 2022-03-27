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Haberler Yaşam Mustafa Topaloğlu kimdir? Eski Survivor yarışmacısı Mustafa Topaloğlu kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?
Giriş Tarihi: 27.03.2022 20:22 Güncelleme Tarihi: 27.03.2022 20:22

Mustafa Topaloğlu kimdir? Eski Survivor yarışmacısı Mustafa Topaloğlu kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?

Survivor 2022'de bu akşam Birleşme Partisi ve Anlat Bakalım heyecanı yaşanıyor. Eski Survivor yarışmacıları ile bu senenin yarışmacıları Anlat Bakalım'da eş olacak ve en çok doğruyu bilmeye çalışacak. Pek çok ünlü ismin yer aldığı yarışmada Mustafa Topaloğlu izleyicilerin dikkatini çekti. Uzaylı takma lakabı ve fenomen olmuş pek çok parcası ile akıllarda kalan Mustafa Topaloğlu'nun hayatı merak ediliyor. Peki, Mustafa Topaloğlu kimdir? Eski Survivor yarışmacısı Mustafa Topaloğlu kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?

Mustafa Topaloğlu kimdir? Eski Survivor yarışmacısı Mustafa Topaloğlu kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?

Uzaylı lakaplı türkücü Mustafa Topaloğlu bu akşam Survivor 2022'ye katılıyor. Survivor 2022'de Anlat Bakalım'da Yasin Obuz ile eşleşen Topaloğlu, izleyicilere komik dakikalar yaşatıyor. Oğlu da kendisi gibi müzikle ilgilenen Topaloğlu, Survivor 2012 sezonunda yarışan isimler arasında yer aldı. Peki, Mustafa Topaloğlu kimdir? Eski Survivor yarışmacısı Mustafa Topaloğlu kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?

Mustafa Topaloğlu kimdir? Eski Survivor yarışmacısı Mustafa Topaloğlu kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?

MUSTAFA TOPALOĞLU KİMDİR?
Topaloğlu, 1957 yılında Hopa Artvin'de dünyaya geldi. Çocukluğu Sakarya Karasu'da geçti. Özellikle uzaylılara ilgisinden dolayı Uzaylı Türkücü Mustafa Topaloğlu olarak tanınır.
1 Eylül 2003 de vefat eden abisi müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu ve Burhan Aydemir'le birlikte 1992 yılında Nokta Müzik firmasının kurulunda bulundu. Mustafa Topaloğlu'nun ekipten ayrılmasının ardından Hilmi Topaloğlu, Burhan Aydemir'le birlikte yoluna Prestij Müzik olarak devam etti.

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Mustafa Topaloğlu kimdir? Eski Survivor yarışmacısı Mustafa Topaloğlu kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?

İlk eşi Hasibe Hanımdan bir kızı ve Çağlayan Topaloğlu (d.1985) adında bir oğlu vardır. Yanı sıra Irmak ve Hilmi Uzay adında da iki çocuğu daha olmuştur. Mustafa Topaloğlu, 1986 yılında şarkıcı Leyla Somer ile 4 yıl süren bir birliktelik yaşadı. Survivor 2012'ye katıldı.

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